Un hombre que buscaba metales con su detector descubre el mayor tesoro vikingo perdido: 4,5 kilos de monedas enterrados a medio metro de profundidad

El mayor tesoro vikingo descubierto por Kalle Lappinen (Museo de Lahti)

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Un aficionado de la arqueología ha sorprendido al mundo al encontrar el mayor tesoro vikingo con su detector de metales en territorio. Todo comenzó cuando Kalle Lappinen hizo una de sus expediciones el pasado 3 de septiembre en un pueblo situado a 150 kilómetros al norte de Helsinki, en Sysmä.

Su golpe de suerte llegó cuando el objeto detectó que había algo debajo de él. Pero lo que no se esperaba es que a sus pies se hallara una masa de 4,5 kilogramos de plata fina en monedas. Esta cifra duplicaba con creces el último récord vigente hasta ese momento en la historia de Finlandia, que pertenece al descubrimiento en Nousiainen en 1895, el cual contenía unas 1.700 monedas con un peso total de 2,2 kilogramos.

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Al día siguiente, el aficionado contactó con el Museo de Lahti, la institución pública responsable de la arqueología regional en la zona y de coordinar los trabajos de excavación, para sacar formalmente todo el material que se escondía a 45 centímetros de profundidad en la tierra. El encargado de desenterrarlo fue el arqueólogo Esko Tikkala, pero los dos se llevaron otra sorpresa cuando se dieron cuenta de que el tesoro estaba repartido en dos depósitos diferentes del bosque de Sysmä separados por 12 metros.

El mayor tesoro vikingo descubierto por Kalle Lappinen (@detecting_sysma)

Un tesoro vikingo con monedas europeas e islámicas

Según ha podido saber la cadena pública de radiodifusión finlandesa, Yle, cada uno de estos contenedores fue elaborado de manera artesanal con corteza de abedul (tuohiastia), un material orgánico cuya preservación a lo largo de un milenio constituye un acontecimiento sumamente inusual en la arqueología nórdica. En cuanto al contenido recuperado, el botín alberga miles de monedas de plata correspondientes a la Edad del Hierro tardía.

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Aunque el lote todavía no ha sido limpiado, separado ni contado minuciosamente en el laboratorio, los primeros análisis numismáticos confirman la presencia de monedas procedentes de antiguos territorios de Alemania, Suecia y Gran Bretaña, así como dirhams acuñados en el mundo islámico. Pero además, el tesoro contenía valiosas piezas de joyería y orfebrería: un brazalete de plata, un remate o adorno metálico (hela), una cuenta pulida de plata (helmi) y fragmentos de plata troceada (hacksilber), empleados en la antigüedad como medio de pago según su peso.

La directora de los Museos de Lahti, Tuulia Tuomi, ha destacado que “el aspecto más significativo de este hallazgo es su tamaño excepcionalmente grande y la enorme cantidad de monedas”. Asimismo, Tuomi ha resaltado la singularidad del contenedor orgánico al señalar que “la vasija de corteza de abedul se ha conservado de forma excepcional, ya que la materia orgánica rara vez sobrevive en las condiciones del suelo finlandés desde la época prehistórica”.

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El mayor tesoro vikingo descubierto por Kalle Lappinen, junto con el historiador Esko Tikkala (Museo de Lahti)

Por su parte, el arqueólogo Esko Tikkala, del Museo de Lahti, ha estimado que la fecha de las monedas y joyas se sitúa entre los años 1000 y 1050 d.C. Del mismo modo, ha contextualizado que “el término Época Vikinga no implica que hubiera vikingos en Finlandia”.

Y es que, como subraya el arqueólogo, “no disponemos de fuentes que sugieran que Finlandia fuera ‘vikinga’ en el mismo sentido que las regiones de las actuales Suecia, Noruega y Dinamarca”, aclarando que se trata de una denominación cronológica adoptada por los investigadores. Así, el hallazgo de Sysmä no solo supera ampliamente el hito de Nousiainen, sino que abre una relevante línea de investigación sobre el comercio en el Báltico.

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Por eso mismo, como ha afirmado el museo en un comunicado, “el siguiente paso es determinar el contenido más detallado del tesoro, su cronología y el origen geográfico de las monedas”. La institución apunta a que lo más probable sea que “la investigación aporte nueva información sobre la posición de Sysmä y de toda la región de Päijät-Häme dentro de la red de conexiones comerciales y culturales de la Edad del Hierro tardía”.