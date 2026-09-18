Ayuso busca desvincularse del ático mientras la oposición cree que lo peor está por llegar

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Madrid, 18 sep (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, trata de desvincularse de la polémica compra de un ático en el barrio de Chamberí por parte del Gobierno regional, al asegurar que gestionar inmuebles no es de su competencia, mientras la oposición mantiene que "lo peor está por llegar".

La presidenta madrileña ha calificado este viernes de "memez" la polémica por la compra del ático por parte de la empresa pública Planifica Madrid por 6,3 millones de euros, y ha subrayado que es un asunto del que no quiere saber "nada" porque gestionar inmuebles no es de su competencia.

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En declaraciones a los medios, Díaz Ayuso ha asegurado que no quiere saber "nada de esa historia" ya que no tiene "el más mínimo interés" de vivir en el ático porque lleva meses buscando casa para comprar, algo de lo que, asegura, tiene pruebas.

Las declaraciones de la presidenta llegan un día después de que el consejero de Presidencia y máximo responsable de Planifica Madrid, Miguel Ángel García Martín, asegurase que la empresa pública compró el polémico ático de Chamberí "a petición de la Consejería de Presidencia".

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La intención, según declaró el jueves en una comparecencia en el pleno de la Asamblea, era tener "un inmueble institucional" que tuviera una zona de trabajo, "un área de descanso" y sirviera como "alojamiento ocasional" para autoridades de la región o que estuvieran en visita oficial.

Por otro lado, el Consejo de Administración de Planifica Madrid ha acordado este viernes mantener a la venta el ático hasta que se reciba una oferta que cumpla con los requisitos establecidos en los pliegos. El precio de salida es de 6.694.201 euros.

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La oposición, por su parte, mantiene que Díaz Ayuso miente después de que se haya conocido que en el expediente no hay ningún documento previo a la compra que, por parte de Planifica Madrid, justificara la operación o reflejara un encargo por parte del Gobierno regional.

En este sentido, fuentes de Más Madrid han asegurado que tanto Díaz Ayuso como su Gobierno están "muy nerviosos" porque "toda España sabe que han mentido y siguen mintiendo".

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"Hoy hemos visto una prueba más de ese nerviosismo: una presidenta desquiciada y en caída libre", ha aseverado Más Madrid, para quien el estado de la líder popular "lo único que refleja es que la corrupción le está pesando demasiado y que lo peor está por llegar".

En esta misma línea se ha expresado el PSOE madrileño; fuentes del partido han mostrado su disconformidad con las explicaciones dadas ayer por el consejero de Presidencia, una comparecencia que, según los socialistas, también estuvo llena de "mentiras".

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Aseguran que los documentos entregados por la consejería "no son un expediente", al mismo tiempo que han criticado que el consejero no haya puesto luz sobre quién dio la orden para comprar el ático y por qué éste está situado enfrente de la casa donde vive la madre de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Con todo ello, una jueza de Madrid ha consultado a la Fiscalía si es competente para investigar varias denuncias sobre la compra del ático.

En una providencia del pasado 3 de septiembre, a la que ha tenido acceso EFE, la magistrada de la plaza 8 de instrucción del tribunal de instancia de Madrid pide al Ministerio Fiscal "que informe sobre la competencia" de su juzgado "y lo que a su derecho convenga". EFE

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