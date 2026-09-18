Un menor marroquí no acompañado en Ceuta da positivo en mpox: el primer caso registrado en la ciudad autónoma

Archivo: La Policía Nacional a las puertas del CETI con decenas de migrantes. (Europa Press)

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Sanidad ha confirmado un positivo de mpox (anteriormente conocido como viruela del mono) entre el grupo de menores migrantes acogido en Ceuta. Se trata de un joven de trece años que llegó a la ciudad autónoma en la entrada masiva del pasado mes de julio.

Según ha precisado Europa Press, el menor permanece aislado en el centro en el que se encuentra acogido y está recibiendo tratamiento. El positivo se detectó este jueves, después de que presentase síntomas compatibles con la enfermedad. Las autoridades sanitarias sospecharon que el adolescente podía estar infectado y remitieron muestras para su análisis, que confirmó la infección.

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Se trata del primer caso de mpox en la historia de Ceuta desde el inicio del brote en España.

Qué es la mpox

Foto de Archivo: Ilustración de tubos de ensayo etiquetados como "virus Mpox positivo". 20 de agosto de 2024. REUTERS/Dado Ruvic/

La mpox, también conocida como viruela M, es una zoonosis viral (enfermedad que se transmite de animales a personas) que pasó por primera vez a humanos en la República Democrática del Congo. Hasta el año 2022, se consideraba una infección endémica del África Occidental y Central, pero en mayo de 2022 un brote de mpox saltó a nivel internacional, siendo España uno de los países más afectados.

Ese año, el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) registró 7.521 casos de mpox en España, la mayoría en Madrid (2.534), Cataluña (2.329) y Andalucía (884). Desde entonces, la incidencia de la enfermedad ha ido en descenso, con picos en 2024 (695 casos) y en 2025 (814) que quedaron lejos del brote original. Hasta febrero de 2026, España había notificado 9.420 casos de mpox en su historia, ninguno en Ceuta y Melilla.

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Este caso es, por tanto, el primero en detectarse en una de las dos ciudades autónomas. Por el momento, los servicios sanitarios han adoptado las medidas correspondientes para evitar nuevos contagios.

La mpox se transmite de persona a persona, por contacto estrecho con alguien infectado, con lesiones cutáneas, fluidos corporales, costras... En 2022, la principal vía de transmisión fue a través de relaciones sexuales, pero existen otras vías de contagio como la vertical (de madre a hijo durante el embarazo), por fómites (contacto con un objeto contaminado) o la zoonótica (arañazo o mordedura).

La enfermedad se manifiesta, normalmente, a las tres semanas de la exposición. Los síntomas se asemejan a los de una gripe, con fiebre, cefaleas, escalofríos, dolores musculares, fatiga extrema y tos, pero vienen acompañados de erupciones cutáneas, que suelen aparecer a los pocos días del inicio de la fiebre.

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La erupción suele comenzar en el rostro y después puede aparecer en cualquier zona del cuerpo, incluyendo la palma de las manos y la planta de los pies, la cara, la boca y la garganta, las ingles, los genitales y el ano. Con el tiempo, estas pústulas forman costras que finalmente se desprenden. El período de transmisión suele ser de 2 a 4 semanas y se extiende desde el comienzo de los síntomas hasta la desaparición de las lesiones en la piel con restauración completa de la misma.