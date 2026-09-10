España

Duro comunicado de Marruecos contra los “partidos históricos” en España que están “instrumentalizando” la crisis en Ceuta para atacar al reino de Mohamed VI

“¿Por qué se formulan acusaciones contra Marruecos sin datos, hechos o informes que demuestren la implicación de las autoridades marroquíes?“, dice el texto

Decenas de migrantes intentan cruzar a España desde Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Ceuta. (Marcos Moreno./ Europa Press)
Decenas de migrantes intentan cruzar a España desde Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Ceuta. (Marcos Moreno./ Europa Press)
Guardar

Marruecos se ha pronunciado sobre la crisis en Ceuta y la entrada masiva de migrantes a finales de julio. El país vecino está molesto, pero no menciona al Gobierno de España, que en todo momento ha tratado de defender que no hay pruebas contra Rabat, sino a los “partidos históricos”, en referencia al PP pero sin mencionarlo explícitamente. El texto dice que, pese a “su dilatada experiencia en el gobierno”, ha “caído en este atolladero donde la retórica populista e irracional se impone al sentido común”. El reino de Mohamed VI se pregunta por qué “se formulan acusaciones contra Marruecos sin datos, hechos o informes que demuestren la implicación de las autoridades marroquíes”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos, a cargo de Naser Bourita, defiende en el texto su relación con España y sostiene que la asociación bilateral atraviesa una etapa definida por el entendimiento político, los vínculos económicos y la coordinación en seguridad. Sobre los hechos ocurridos el 30 y 21 de julio, piden un “examen exhaustivo para esclarecer sus circunstancias, identificar injerencias, denunciar manipulaciones y, sobre todo, garantizar que no se repitan”.

PUBLICIDAD

Pero aun así, se pregunta: “¿Por qué no se ha deportado a los migrantes irregulares, dado que el gobierno marroquí se ha comprometido oficialmente a recibirlos? ¿Y por qué se mantiene a los menores no acompañados separados de sus familias, a pesar de los reiterados llamamientos de Marruecos para su retorno?”. El comunicado subraya que las respuestas a estas preguntas no deben buscarse en Marruecos, sino en las partes interesadas españolas pertinentes.

“Es lamentable que instituciones legislativas y judiciales, por lo demás honorables, se vean afectadas por iniciativas mal concebidas que siembran la discordia”

“Es lamentable que instituciones legislativas y judiciales, por lo demás honorables, se vean afectadas por iniciativas mal concebidas que siembran la discordia. Estos excesos, donde el discernimiento cede ante el pensamiento simplista y el análisis objetivo ante la acusación, forman parte de una estrategia de miedo perjudicial para todos”, apuntan.

PUBLICIDAD

Incluso señalan la situación preelectoral de España, que el año que viene tendrá que ir a las urnas. “El Reino de Marruecos se niega a ser utilizado como peón preelectoral. Tampoco acepta ser el chivo expiatorio de ajustes de cuentas políticos. La proximidad geográfica es un hecho inmutable”, sentencia.Y agrega: “Son los líderes políticos quienes, con valentía y visión, transforman esto en un activo para el futuro. La ceguera estratégica, por el contrario, convertirá este capital en una fuente de desconfianza crónica y tensiones recurrentes”.

Marruecos, sobre la cooperación policial

La posición marroquí remite a la Declaración Conjunta del 7 de abril de 2022, acordada tras el encuentro entre el rey Mohammed VI y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Según el texto, ese acuerdo estableció un marco de diálogo permanente y respeto mutuo, con el objetivo de encauzar las diferencias entre ambos países sin medidas unilaterales.

El comunicado subraya el peso del intercambio comercial y de la cooperación policial. Marruecos afirma que España es su principal socio económico, mientras que el país magrebí ocupa el segundo lugar entre los socios comerciales españoles fuera de la Unión Europea. También atribuye a la coordinación en seguridad la desarticulación de redes terroristas y criminales, así como la prevención de riesgos en la frontera.

Noticia en ampliación

Temas Relacionados

MarruecosCrisis en CeutaPPGobierno de EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un presentador de televisión rechaza el trono de uno de los reinos de Uganda “por respeto a nuestro difunto rey”: le nombraron “miembros selectos” de la Corte sin tener en cuenta el testamento

La reina madre denuncia que la familia está “bajo arresto domiciliario” y pide que les dejen libertad para “llorar la pérdida de mi hijo, el rey Oyo, y enterrarlo”

Un presentador de televisión rechaza el trono de uno de los reinos de Uganda “por respeto a nuestro difunto rey”: le nombraron “miembros selectos” de la Corte sin tener en cuenta el testamento

La reina Máxima de Holanda vuelve de sus vacaciones con un vestido color café y joyas de diamantes y zafiros

La monarca ha acudido a Nieuwegein con una agenda marcada por la salud bajo la iniciativa “menos es más”

La reina Máxima de Holanda vuelve de sus vacaciones con un vestido color café y joyas de diamantes y zafiros

El refugio de María Lamela antes de volver a ‘Supervivientes All Stars 3’: de una aldea gallega de menos de 50 habitantes a desconectar en la costa italiana

La presentadora ha pasado por casa y también ha hecho un viaje con sus amigos antes de volver a Honduras

El refugio de María Lamela antes de volver a ‘Supervivientes All Stars 3’: de una aldea gallega de menos de 50 habitantes a desconectar en la costa italiana

Los funcionarios llevan la crisis de Ceuta ante la Justicia y Europa por una posible “dejación de funciones” del Estado

CSIF reclama un plan estable con más medios para seguridad, sanidad, educación y servicios sociales en la ciudad autónoma

Los funcionarios llevan la crisis de Ceuta ante la Justicia y Europa por una posible “dejación de funciones” del Estado

El alquiler se rompe en dos: el 80% que participa en el mercado busca vivienda y solo el 16% la ofrece

La actividad en el sector del arrendamiento alcanza mínimos históricos en el primer semestre de 2026 y solo el 45% de quienes buscaron casa consiguió encontrarla

El alquiler se rompe en dos: el 80% que participa en el mercado busca vivienda y solo el 16% la ofrece
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los funcionarios llevan la crisis de Ceuta ante la Justicia y Europa por una posible “dejación de funciones” del Estado

Los funcionarios llevan la crisis de Ceuta ante la Justicia y Europa por una posible “dejación de funciones” del Estado

El Congreso aprueba la ley para conceder la nacionalidad a los saharauis en plena crisis en Ceuta

Las 100 medidas de Ayuso para este curso: desde la expansión de Metro Madrid a coches sin conductor por la ciudad

El Tribunal Supremo cree que hay un “peligro real” de que el crecimiento del censo ligado a la ‘ley de nietos’ afecte a las elecciones

El nuevo contingente español de la operación Atalanta inicia su despliegue en Yibuti para luchas contra la piratería

ECONOMÍA

El alquiler se rompe en dos: el 80% que participa en el mercado busca vivienda y solo el 16% la ofrece

El alquiler se rompe en dos: el 80% que participa en el mercado busca vivienda y solo el 16% la ofrece

Países Bajos tiene las mejores pensiones del mundo: la edad de jubilación depende de la esperanza de vida, da igual la cotización y se necesitan 50 años para cobrar el 100%

¿Quiénes son los grandes propietarios de 25.000 pisos en Cataluña? El Supremo avala ocultar sus nombres para evitar ‘okupaciones’

La gran reforma que piden para la PAC: quitar las ayudas a los jubilados y limitar a 100.000 € las de los grandes perceptores

El BCE sube los tipos de interés 25 puntos básicos por segunda vez este año y los analistas prevén que habrá una tercera

DEPORTES

La odisea de 12 años del Shakhtar Donetsk, el campeón sin casa y una guerra que no ha podido parar al club ni en Champions

La odisea de 12 años del Shakhtar Donetsk, el campeón sin casa y una guerra que no ha podido parar al club ni en Champions

Marruecos da por ganada la batalla contra España por la final del Mundial 2030, pero la FIFA mantiene el misterio: la decisión “se tomará en su debido momento”

Aston Martin confía en Alonso para dar la sorpresa en Madrid: “Con los muros tan cerca el piloto marca la diferencia”

Lamine Yamal rompe el récord de Bojan y se convierte en el capitán más joven del Barça en el debut en Champions

El FC Barcelona arrolla al Feyenoord y deja una carta de presentación temible en su camino hacia la sexta Champions