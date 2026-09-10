Duro comunicado de Marruecos contra los “partidos históricos” en España que están “instrumentalizando” la crisis en Ceuta para atacar al reino de Mohamed VI

Decenas de migrantes intentan cruzar a España desde Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Ceuta. (Marcos Moreno./ Europa Press)

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Marruecos se ha pronunciado sobre la crisis en Ceuta y la entrada masiva de migrantes a finales de julio. El país vecino está molesto, pero no menciona al Gobierno de España, que en todo momento ha tratado de defender que no hay pruebas contra Rabat, sino a los “partidos históricos”, en referencia al PP pero sin mencionarlo explícitamente. El texto dice que, pese a “su dilatada experiencia en el gobierno”, ha “caído en este atolladero donde la retórica populista e irracional se impone al sentido común”. El reino de Mohamed VI se pregunta por qué “se formulan acusaciones contra Marruecos sin datos, hechos o informes que demuestren la implicación de las autoridades marroquíes”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos, a cargo de Naser Bourita, defiende en el texto su relación con España y sostiene que la asociación bilateral atraviesa una etapa definida por el entendimiento político, los vínculos económicos y la coordinación en seguridad. Sobre los hechos ocurridos el 30 y 21 de julio, piden un “examen exhaustivo para esclarecer sus circunstancias, identificar injerencias, denunciar manipulaciones y, sobre todo, garantizar que no se repitan”.

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Pero aun así, se pregunta: “¿Por qué no se ha deportado a los migrantes irregulares, dado que el gobierno marroquí se ha comprometido oficialmente a recibirlos? ¿Y por qué se mantiene a los menores no acompañados separados de sus familias, a pesar de los reiterados llamamientos de Marruecos para su retorno?”. El comunicado subraya que las respuestas a estas preguntas no deben buscarse en Marruecos, sino en las partes interesadas españolas pertinentes.

“Es lamentable que instituciones legislativas y judiciales, por lo demás honorables, se vean afectadas por iniciativas mal concebidas que siembran la discordia”

“Es lamentable que instituciones legislativas y judiciales, por lo demás honorables, se vean afectadas por iniciativas mal concebidas que siembran la discordia. Estos excesos, donde el discernimiento cede ante el pensamiento simplista y el análisis objetivo ante la acusación, forman parte de una estrategia de miedo perjudicial para todos”, apuntan.

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Incluso señalan la situación preelectoral de España, que el año que viene tendrá que ir a las urnas. “El Reino de Marruecos se niega a ser utilizado como peón preelectoral. Tampoco acepta ser el chivo expiatorio de ajustes de cuentas políticos. La proximidad geográfica es un hecho inmutable”, sentencia.Y agrega: “Son los líderes políticos quienes, con valentía y visión, transforman esto en un activo para el futuro. La ceguera estratégica, por el contrario, convertirá este capital en una fuente de desconfianza crónica y tensiones recurrentes”.

Marruecos, sobre la cooperación policial

La posición marroquí remite a la Declaración Conjunta del 7 de abril de 2022, acordada tras el encuentro entre el rey Mohammed VI y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Según el texto, ese acuerdo estableció un marco de diálogo permanente y respeto mutuo, con el objetivo de encauzar las diferencias entre ambos países sin medidas unilaterales.

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El comunicado subraya el peso del intercambio comercial y de la cooperación policial. Marruecos afirma que España es su principal socio económico, mientras que el país magrebí ocupa el segundo lugar entre los socios comerciales españoles fuera de la Unión Europea. También atribuye a la coordinación en seguridad la desarticulación de redes terroristas y criminales, así como la prevención de riesgos en la frontera.

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