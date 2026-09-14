Antonio Maestro, legendario médico del club, recibe el homenaje del sportinguismo

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Gijón (Asturias), 14 sep (EFE).- El asturiano Antonio Maestro, legendario jefe de los servicios médicos del Real Sporting de Gijón y uno de los más reputados especialistas en lesiones de rodilla de España, fue homenajeado este lunes por el sportinguismo; en un acto organizado por la Peña Isma que tuvo lugar en las afueras de la capital de la Costa Verde.

El doctor Maestro, durante 19 años jefe de los servicios médicos del Sporting, que en 2007 recibió el Premio Nacional 'Mauricio Riosalido' por sus avances en las operaciones de ligamento y que actualmente es miembro de equipo quirúrgico en Hospital Begoña y la Clínica El Molinón, recibió este lunes el galardón anual que entrega la Peña Isma, una de las asociaciones más emblemáticas y con más solera del sportinguismo, que festejó su XXVII aniversario en un acto al que asistieron, entre otros, Angela Pumariega, vicealcaldesa de Gijón, campeona olímpica de vela en los Juegos de Londres que hace unos años también fue galardonada por esta peña, y Jesús Martínez Salvador, segundo teniente alcalde y concejal de festejos.

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Especialista en lesiones deportivas y especialmente de rodilla e involucrado en la tecnología y desarrollo de instrumentales, Maestro -nacido hace 67 años en Mieres (Asturias), pero afincado desde niño en Gijón- fue pionero en Asturias en la cirugía robótica en la rodilla y presidió la Sociedad Española de la Rodilla. Organizador de diferentes congresos y reuniones nacionales e internacionales en Gijón con la presencia de los principales líderes de opinión mundiales, aún trata en el Principado a numerosos deportistas que acuden a la región para ponerse en sus manos.

El doctor Maestro sucede en el historial a Marcelino García Toral, exjugador y técnico del Sporting; y entrenador del Villarreal los dos cursos pasados -en los que clasificó al equipo, en ambas ocasiones, para la Champions-, ganador en 2024; y a José Angel Valdés 'Cote', que inició y cerró su carrera profesional en el club gijonés y también jugó en la Roma, el Oporto, la Real Sociedad, el Villarreal, el Osasuna y el Eibar. Galardonado el año pasado.

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En la edición anterior, la de 2023, los galardonados fueron el internacional argentino Enzo Ferrero -asimismo integrante del 'once histórico' de Boca Juniors y sin duda el mejor extranjero que vistió la rojiblanca- e Iñaki Churruca, que también triunfó en el Athletic Club de Bilbao y en la selección española-, también presente en este acto, considerados los dos mejores extremos de la historia del Sporting.

Además, la piragüista Sara Ouzande, campeona mundial y europea, fue reconocida con el premio Pelayo.

En el acto estuvieron presentes asimismo otros históricos del Sporting como Manolo Jiménez -segundo jugador con más partidos en la historia del club-, David -la primera estrella que salió de la escuela de Mareo-, Eloy Olalla, Ciriaco Cano - exjugador y extécnico del equipo, así como el excentral Isma Piñera, que da nombre a la asociación organizadora del evento, y los hermanos Ablanedo, José Luis y Juan Carlos.

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Entre los galardonados por la citada Peña -que entrega estos premios desde el año 2000- destacan Vicente Miera, José Manuel Díaz Novoa, Manolo Preciado y Abelardo Fernández -posiblemente los cuatro mejores técnicos de la historia del Sporting-, así como el tenista Pablo Carreño, bronce olímpico en los Juegos de Tokio, y el director de cine José Luis Garci, que ganó el Oscar a la Mejor Película Extranjera en 1983 por "Volver a Empezar", alguna de cuyas escenas se rodaron, durante un encuentro de Liga que midió al Sporting con el Atlético de Madrid en el estadio de El Molinón, el más antiguo del fútbol profesional español. EFE