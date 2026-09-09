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Tanxugueiras se pronuncian en ‘La Revuelta’ sobre el boicot sufrido en su concierto de Palencia: “el odio hace mucho ruido”

La actuación del trío folclórico gallego el pasado 2 de septiembre se retrasó 40 minutos debido a un grupo de personas que lanzaron consignas a favor de Ceuta, en contra del Gobierno e insultó a las cantantes del grupo

. (@LaRevuelta_TVE/X)
Tanxugueiras se pronuncian en ‘La Revuelta’ sobre el boicot sufrido en su concierto de Palencia: “el odio hace mucho ruido". (@LaRevuelta_TVE/X)
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El trío folclórico gallego Tanxugueiras, cuya fama se elevó hasta las nubes en el Benidorm Fest 2022 con el tema ‘Terra’, ha acudido a ‘La Revuelta’ para presentar su disco ‘O cuarto’ y ha aprovechado para pronunciarse en La 1 de TVE sobre el boicot sufrido en Palencia el pasado 2 de septiembre, fiesta del patrón San Antolín, cuyo concierto tuvo que retrasarse 40 minutos. El motivo: una protesta por la crisis de Ceuta que se desarrolló frente a la Subdelegación del Gobierno y, más tarde, se trasladó hasta la Plaza Mayor, donde la alcaldesa de Palencia, la socialista Miriam Andrés, había desaconsejado celebrar la concentración al estar la ciudad en plenas fiestas, y este enclave, frente al Consistorio, acoger un escenario para conciertos diarios.

El grupo conformado por Aida Tarrío y las gemelas Olaia y Sabela Maneiro, uno de los más importantes de la escena actual de la música gallega, recibió, al igual que todos los espectadores que acudieron allí con la intención de disfrutar del concierto, la tensión de un grupo de personas que lanzaron consignas a favor de Ceuta, en contra del Gobierno y Pedro Sánchez e insultaron a las cantantes del grupo.

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David Broncano empezaba presentándolas y poniendo al público en contexto sobre este contratiempo que tuvieron: “tenemos a un grupo sensacional con el que conectamos directamente desde Galicia hace años y este fin de semana han tenido un incidente feo porque han ido a actuar a Palencia y les han boicoteado la actuación porque estaban cantando en gallego, siendo ellas gallegas. Ya que no las dejaron cantar ahí, creo que está bien que en TVE canten en gallego: Tanxugueiras”.

El relato del boicot durante el concierto

Sabela Maneiro ha comenzado aclarando que “nosotras estábamos allí para tocar. En Palencia. Y resulta que vinieron unas personas y se estaban manifestando”. La cantante ha descrito el ambiente que se produjo durante el concierto y ha señalado que las personas que protestaban lanzaron gritos de “fuera”. “Eh, bastante ruidosas. Fue una situación muy violenta, pero eran cuatro. O sea, eran más de cuatro, sí, gritando «fuera, fuera». Y no sabemos si era porque cantábamos en gallego, no lo sabemos. Algo influirá también. Algo influirá. O boicotear el concierto”.

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(RTVE.es)
Tanxugueiras en 'La Revuelta' pronunciándose sobre el boicot sufrido en Palencia. (RTVE.es)

Olaia Maneiro ha asegurado que decidieron continuar con la actuación como respuesta a quienes trataron de impedir el concierto. La integrante del grupo ha defendido la música como herramienta frente al rechazo y ha puesto el foco en las personas que sí acudieron a escucharles. “Tocamos. Sí, sí, tocamos, porque creo que lo que más nos honra y lo, lo mejor que tenemos los artistas es combatir todo con nuestra música y nuestra emocionalidad. Y así lo hicimos. Salimos ahí, lo dimos todo para la gente que realmente quería estar”, ha reivindicado.

La respuesta de Tanxugueiras y el apoyo del público

Pese a lo ocurrido, Sabela Maneiro ha destacado la reacción de buena parte de los asistentes: “Pero nada, un, un beso enorme a toda esa gente de Palencia que nos arropó muchísimo”. Aida Tarrío también ha llamado a analizar lo sucedido: “Y reflexionemos, que esto es para reflexionar”. Y ha resumido el mensaje de la formación tras el episodio: “El odio hace mucho ruido, pero nosotras nos quedamos con lo positivo, que fue estar allí y recibir todo el amor de la gente de Palencia”. Olaia Maneiro ha reconocido que la situación les afectó antes de salir: “Salimos ahí bastante asustadas y desconcertadas, y es verdad, al principio, eh, fue duro. ¿Qué pasa? Que recibimos tal amor, tanto amor por los palentinos, que no dudamos un segundo en salir. Teníamos que salir ahí a darlo todo”, ha reconocido.

Dejando a un lado la polémica, la visita al programa también ha servido para celebrar los diez años de trayectoria de Tanxugueiras y reivindicar sus raíces gallegas. Las artistas han llevado a Broncano una lata de pimentón decorada con tópicos sobre Galicia generados por inteligencia artificial, una particular forma de ironizar sobre los estereotipos atribuidos a su tierra.

(RTVE.es)
Actuación en directo de Tanxugueiras en 'La Revuelta'. (RTVE.es)

Además, han querido dar a conocer que “más allá de las panderetas, las señoras tocaban muchas cosas más, que encontraban por casa. Entonces, en esta gira estamos tocando mucho la lata de pimentón y la traemos para que compita con tu bombo”. Al final, junto a AdeLina, a quienes han definido como “las mejores pandereteiras de Galicia, después de nosotras”, han protagonizado una actuación en directo a golpe de pandereta y lata de pimentón en la que han interpretado dos canciones: “Canto de seitura de Fumaces e Xota e muiñeira de Mangüeiro” y “Mentres brille”.

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