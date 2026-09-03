Un joven desvela que ha ahorrado 22.000 euros como camarero en Suiza. (Canva)

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La fuga de cerebros es un fenómeno ampliamente conocido que afecta a jóvenes y no tan jóvenes de casi todos los ámbitos profesionales. Después de estudiar una carrera universitaria, el salto al mercado laboral no siempre es fácil para los recién graduados españoles. Muchas veces, se encuentran con ofertas de empleo en las que se requiere una experiencia que no poseen. Por ello, muchos han optado por probar suerte en el extranjero, donde pueden independizarse y ahorrar trabajando de lo que les gusta, aunque lejos de su familia y amigos.

Aunque, la tasa de desempleo de los trabajadores de entre 15 y 24 años se sitúa en el 15,1% en la zona euro, más del doble que la tasa general, según un informe, incluido en el Boletín Económico número 5/2026 del Banco Central Europeo (BCE), hay ciertos destinos, como Suiza, que han generado gran interés para empezar una nueva vida allí entre los jóvenes.

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Uno de estos casos es el de Frank Prieto, un joven que expone en su cuenta de TikTok (@frank_prieto__) su experiencia trabajando en el país helvético y cómo, aunque reconoce que al principio fue complicado, con su trabajo como camarero ha conseguido ganar una gran cantidad de dinero durante los últimos nueve meses, que seguro le servirá en el futuro para sus objetivos de vida personales, como tener una vivienda propia o formar una familia.

Casi 50.000 euros de ingresos con el sueldo

Frank, para explicar su situación, pone un poco de contexto: “He hecho dos papeles, uno con las ganancias totales y otro con los gastos totales, ¿vale? Porque ojalá el cien por cien de las ganancias en Suiza fueran para uno, pero hay que pagar varias cosas”.

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Un joven camarero sirve comida a varios clientes en la terraza de un restaurante con vista a los Alpes en Suiza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El joven cifra sus ingresos en 48.000 euros durante ese período, aunque aclara que esa cantidad no equivale al dinero que conserva después de afrontar los desembolsos cotidianos. “Cuarenta y ocho mil euros ganados en nueve meses, pero no es tan bonito porque claramente hay gastos que pagar”.

Entre los principales gastos, menciona el alquiler, el seguro médico y la comida, además de compras y actividades de ocio. “El alquiler, seis mil cuatrocientos cincuenta, el seguro médico, que son unos dos mil seiscientos cincuenta y cinco, la comida, que son unos dos mil setecientos euros; y gastos como cosas que me he comprado, como una cámara, un reloj, ropa, viajes, ocio, un iPhone, unos cascos, etcétera. Todo hace una suma total de veintidós mil francos”.

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El ahorro y el coste de vida en Suiza

Tras descontar esos gastos, Prieto asegura que ha ahorrado 22.500 euros en nueve meses. “El ahorro total que nos da sería de veintidós mil quinientos euros en nueve meses trabajando en Suiza y habiendo gastado un poquito”.

El camarero sostiene que puede aumentar esa cifra si limita sus compras, aunque defiende la decisión de destinar parte de sus ingresos al ocio y a bienes personales. “Es verdad que se puede ahorrar más, obviamente. Podría haber no comprado cámara, relojes, ropa, etcétera. Pero chicos, el dinero está para algo y está para disfrutarlo”.

Desigualdad salarial por países: Suiza triplica el salario de España, pero el coste de vida es un 75% más. (Montaje Infobae / Canva)

Prieto compara su experiencia con la posibilidad de reunir una cantidad similar en España y advierte que sus ahorros se reducen a medida que aumenta su nivel de vida. “Para ahorrar veintidós mil euros en España creo que tendrás que estar, no sé, años y años y años. Así que esta es la realidad mía en Suiza. Es verdad que, conforme va pasando el tiempo, los ahorros van siendo un poco menores porque el nivel de vida va subiendo”.

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