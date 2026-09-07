España

Ayuso asegura que rompería relaciones con Marruecos si fuera presidenta del Gobierno: “Sánchez está secuestrado y ha decidido abandonarnos”

La presidenta de la Comunidad de Madrid acusa a Rabat de la “invasión” y augura que con la actitud de Sánchez la crisis “irá a más”

Isabel Díaz Ayuso junto a Alberto Núñez Feijóo portando una bandera de Ceuta en la manifestación en Madrid en solidaridad con esta ciudad. (PP)
Isabel Díaz Ayuso junto a Alberto Núñez Feijóo portando una bandera de Ceuta en la manifestación en Madrid en solidaridad con esta ciudad. (PP)
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Isabel Díaz Ayuso rompería relaciones con Marruecos si ella fuera la presidenta del Gobierno, ha asegurado en una entrevista concedida a Okdiario. “Desde luego, mientras esto siguiera así, sí”, responde al periodista y director del medio, Eduardo Inda. “Yo, por lo menos, pondría pie en pared con esto. No se puede no hacer nada. (...) ¿O es que hay algo que no debiéramos saber todos y que ellos sí saben de ti, señor presidente? ¿Qué ocurre ahí?, añade la dirigente del PP, apuntando a Pedro Sánchez.

Más de un mes después del estallido de la crisis en Ceuta con el ingreso masivo de decenas de miles de personas, asalto en el que murieron 145 personas, la situación sigue siendo grave en la ciudad autónoma, donde campan migrantes, en buena parte menores, aún sin un destino. Según un sondeo publicado este lunes por El País y la Cadena SER, al contrario que Sánchez, los españoles culpan a Marruecos de lo sucedido, al tiempo que suspenden al Gobierno por la gestión de este desafío.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid no es optimista con el futuro del enclave español: “Es una tragedia y el preludio de mucho más. (...) Lo que han querido los servicios secretos marroquíes con esta invasión perfectamente planificada era desnudar a este Gobierno y demostrar que no tenemos aliados, que estamos solos”. Díaz Ayuso critica que Sánchez “se pone bravo contra Estados Unidos, contra Israel, contra grandes potencias”, pero no ha dicho una sola palabra negativa sobre el reino vecino.

La presidenta de la Comunidad de Madrid cree que Pedro Sánchez no actúa por miedo a Mohamed VI.

“El primer día”

“Han querido comprobar que pueden invadirnos y una vez que lo han demostrado, siguen ofendiendo y mostrando esa patita y lo que tenemos enfrente es un presidente que dice que tiene derecho a vacaciones -no tienes derecho a vacaciones cuando pasa esto- y, sobre todo, que está tremendamente secuestrado por algo que todos sospechamos, no exactamente por qué pero sí el hecho de que está secuestrado por Marruecos, y ha decidido abandonarnos”, zanja la presidenta de la Comunidad de Madrid.

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Preguntada por si ella “hubiera devuelto a los invasores en caliente”, contesta tajante: “El primer día”. “Desde luego -añade- habría que militarizar la zona y llamar a capítulo a la Unión Europea, sentarla con Marruecos y decir que retornen a toda la gente porque esto es un problema para Europa”.

Sobre una visita a Ceuta, dice conocer bien tanto esta ciudad como Melilla -“las quiero mucho y son España”-, estar para cuando se le “necesite” y haberse puesto “a entera disposición” del presidente Juan Jesús Vivas para “seguir reivindicando desde Madrid que Ceuta es España y que no es sólo un problema de Ceuta”.

Isabel Díaz Ayuso posa en el circuito de F1 MadRing, preparado para acoger su primer Gran Premio. (Europa Press)
Isabel Díaz Ayuso posa en el circuito de F1 MadRing, preparado para acoger su primer Gran Premio. (Europa Press)

La visita del rey

Sobre si debe viajar el rey, cree que “es difícil que le dejen”, señalando al Gobierno, “el que tiene que marcar esa agenda”. “Es evidente la disponibilidad que siempre tiene el rey para el pueblo español, como demostró en la DANA, en los incendios de este verano… Yo creo que Sánchez no quiere otra vez esa foto de un rey que es más alto y más poderoso que él, eclipsándolo", opina Díaz Ayuso.

La entrevista tuvo lugar en MadRing, el circuito de Fórmula 1 de la capital, que este fin de semana celebra su primer Gran Premio.

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