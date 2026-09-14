México

Con atención tardía y en medio de la noche: así reportaron el ataque contra la estudiante española Claudia Tacoronte en Morelos

La joven de 21 años tenía cerca de un mes en el país como parte de un intercambio desde la Universidad de Granada a la UAEM

El video muestra una calle de noche con un grupo de personas congregadas cerca de un edificio identificado como la Casa de la Cultura. Un vehículo policial con luces azules intermitentes está presente en la escena. La joven herida se refugió en el lugar tras ser atacada, mientras se reporta una demora en la respuesta de los servicios de emergencia. Video: Redes sociales

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Claudia Tacoronte Aguilera, joven española de 21 años de edad, fue asesinada la noche del sábado 12 de septiembre durante un presunto asalto en el que resultó herida por un arma blanca al exterior de la Casa de la Cultura de Cuautla, en Morelos.

El crimen se reportó por personas que se encontraban en el centro cultural al momento de los hechos. Un hombre compartió un video en el que de manera exaltada relató que la joven había entrado al centro cultural lesionada, pero que los servicios de emergencias tardaron mucho tiempo en arribar porque no les contestaban la llamada.

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UAEM Morelos estudiante española
Foto: Facebook / UAEM Morelos

En las imágenes se observa que un grupo de al menos cuatro personas se encontraban alrededor de la mujer mientras estaba recostada en el piso con lesiones y se escucha decir a la persona que graba que tras el ataque la joven pudo correr y resguardarse en las instalaciones de la Casa dela Cultura.

Sin embargo, denunció que le marcaron en varias ocasiones a Seguridad Pública y de emergencia, pero no tuvieron respuesta durante más de media hora.

“Se tardaron más de media hora en dar respuesta, le estuvimos marcando a los números de emergencia, estuvimos marcando, marcando y no contestaban, nos mandaban a buzón, nos desviaban la llamada, nos dejaban en lista de espera. No entiendo por qué no agilizan una línea donde pudieran entrar, yo sé que hay muchas llamadas, ¿pero dónde está el trabajo que vienen haciendo?“, cuestionó el hombre.

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Estudiante española asesinada UAEM
La joven tenía cerca de un mes en México como parte de un intercambio estudiantil que realizó desde la Universidad de Granada. Foto: Instagram

Una mujer que se encontraba en el sitio también refirió que lograron observar al responsable de la agresión, quien portaba una sudadera blanca y una mochila color negro. Los vecinos refirieron a las autoridades que llegaron en el momento de la grabación la calle por la que había escapado para que lo siguieran, pero hasta el momento no se ha informado de algún detenido.

“A los vecinos que vean a un sujeto con chamarra o sudadera blanca, mochila negra, por la calle de Los Pinos rumbo a Santa Inés, por favor, es un chaparro, denle aviso a las autoridades o deténganlo”, solicitó el hombre, que al momento se identificó como vecino de la zona.

UAEM Morelos estudiante española
El sitio donde se cometió el crimen fue a un costado de la Casa de la Cultura de Cuautla. El sujeto huyó por Retirada de Calleja rumbo al norte, según los reportes. Foto: Casa de la Cultura de Cuautla

El denunciante también refirió que el responsable de la agresión comenzó a correr tras cometer el crimen y, pese a que salieron e intentaron darle alcance, no pudieron hacerlo y el sujeto logró huir.

“Una señorita transitaba por esta calle, es atacada y ese pendej* y ese todavía corre como si nada, por más que intentamos darle alcance pues por demás ya nos llevaba ventaja cuando salimos, entonces ya no lo pudimos alcanzar”, reportó.

El hombre también repitió en varias ocasiones que la joven se encontraba “en muy mal estado” tras la agresión, por lo que instó a las autoridades a tomar acciones y prevenir nuevos hechos violentos.

Fernando Blúmenkron Escobar, fiscal de Morelos, informó que el caso se investiga como feminicidio conforme a los protocolos para muertes violentas de mujeres; sin embargo, hasta el momento no se reportan detenidos.

Joven española participaba en una feria de plantas medicinales cuando fue asesinada

Feminicidio española en UAEM Morelos
Como parte de las actividades en la feria se incluía la posibilidad de pernoctar en la Casa de la Cultura de Cuautla para la realización de un temazcal. Foto: Casa de la Cultura de Cuautla

Claudia Tacoronte llevaba cerca de un mes de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), proveniente del cuarto curso del Grado en Educación Infantil de la Universidad de Granada, en España.

Como parte de su formación e intereses, decidió participar en la 42° Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, realizada por el Instituto Mexicano de Medicinas Tradicionales Tlahuilli A.C., y que se realizaba en la Casa de Cultura de Cuautla del 12 al 14 de septiembre. Su feminicidio ocurrió el primer día de actividades.

Los participantes de la feria tenían la oportunidad de pernoctar desde la noche del viernes 11 de septiembre para la construcción del primer temazcal del municipio, una actividad que estaba contemplada dentro del programa.

Las autoridades confirmaron que la joven pasaba la noche en el sitio, por lo que su presencia durante la noche y a un costado del centro cultural se debe a que iba a dormir.

Asesinato estudiante española en UAEM Morelos
Foto: Universidad de Granada

Tras su asesinato, la UAEM y la Universidad de Granada lamentaron el crimen y detallaron que se encontraban en contacto con las autoridades consulares para los siguientes actos en el caso.

Además, se le rindió un homenaje y minuto de silencio la mañana de este lunes al exterior de la universidad española, en el que también extendieron sus condolencias a familiares, compañeros y allegados de la joven.

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