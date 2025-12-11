Jorge Javier Vázquez ya tiene nuevo proyecto tras el batacazo de ‘Gran Hermano’: vuelve ‘Hay una cosa que te quiero decir’

Jorge Javier Vázquez, en 'Hay una cosa que te quiero decir' (Mediaset España)

El abrupto final de Gran Hermano dejará libre a Jorge Javier Vázquez el día de Navidad. No obstante, el presentador ya tiene un proyecto con el que llenar su tiempo y compaginar El diario de Jorge, con el que está presente en las tardes de Telecinco de forma diaria. Según recoge el portal Poco Pasa TV, la cadena ha renovado Hay una cosa que te quiero decir y mantendrá al de Badalona como conductor.

Tras un parón de más de diez años, el programa volvió este 2025 con una sexta temporada y ahora se llevará a cabo la séptima para 2026. Durante el primer trimestre del año se grabarán los nuevos programas para poder emitirlos aproximadamente en primavera, tal y como informa el citado portal.

Vázquez lleva presentando el formato desde su estreno en 2012, pese a que Jordi González lo sustituyó durante unos meses por un pequeño parón en el que se centró en otros proyectos. Durante su primera etapa el programa cosechó muy buenas audiencias, mientras que el regreso en 2025 notó el descenso del consumo televisivo, pero se estabilizó después de un arranque más flojo.

La mecánica del formato

Con sus 18 entregas, la última temporada del formato obtuvo una media del 11% de cuota de pantalla y 962.000 espectadores. Su mejor dato lo hizo en 2012 con India Martínez como invitada: 22% de share y 3.230.000 espectadores. La mecánica consiste en reencuentros repletos de emociones que orquesta una persona con el objetivo de mandarle un mensaje a alguien. Además, en los programas también suele acudir un invitado famoso o varios que ayudan a entregar alguno de los mensajes.

Entre los invitados de esta última edición ha habido rostros como Ana Guerra, Malú, Rosario Flores, Leire Martínez o Maxi Iglesias, entre otros. Durante el programa, el remitente y el emisor están separados por un sobre enorme que en realidad es una pantalla. Al descubrir quién es el remitente, el emisor debe aprobar que le cuente su mensaje. La conversación entre ambas partes se da desde los distintos extremos del sobre, que solo se retira si el emisor así lo decide.

El final abrupto de ‘Gran Hermano’

Con este proyecto, Vázquez podría recuperar la ilusión después del batacazo que ha supuesto la actual edición de Gran Hermano, que se convertirá en la más corta de la historia. El estreno se quedó por debajo del millón de espectadores, aunque lideró con un 15,8% de share. A partir de aquí la audiencia fue decayendo poco a poco hasta que se tomó la decisión de la final precipitada. Durante sus dos últimas galas, Cuatro le adelantó liderando ambas noches con Horizonte.

De hecho, después de varias expulsiones dobles e incluso triples, este jueves 11 de diciembre Jorge Javier Vázquez tendrá que ver marchar a 5 concursantes para precipitar la final. Un desenlace que dejará que los concursantes pasen la Navidad con sus familias, puesto que el ganador se revelará, en principio, el próximo jueves 18 de diciembre. El reality tiene dos últimas oportunidades para redimirse durante su último aliento en la nueva casa de Tres Cantos.