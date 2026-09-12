Isa Pantoja se abre en ‘¡De Viernes!’ y explica por qué no se ha reconciliado con su madre, Isabel Pantoja: " Yo le propuse un día para vernos y desapareció"

Isa Pantoja habla como nunca antes en '¡De Viernes!'. (Telecinco/Mediaset)

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Isa Pantoja ha vuelto a abrirse en canal en el plató de ¡De Viernes!, dejando al descubierto la cruda y desgarradora realidad que atraviesa en la relación con su madre, Isabel Pantoja. La colaboradora de televisión ha afrontado su momento más vulnerable al relatar el frustrado intento de acercamiento con la tonadillera, un episodio que arrancó con una enorme ilusión tras recibir inesperados mensajes de afecto y terminó derivando en una honda decepción.

El punto de inflexión se produjo cuando la cantante rompió el silencio para contactar con su hija, desencadenando en ella una montaña rusa emocional. Isa no dudó en dar un paso al frente para agendar un reencuentro en persona. Sin embargo, la respuesta nunca llegó cuando se concretó una fecha, dejando a la joven sumida en el desconcierto y obligándola a refugiarse en el consejo profesional para no volver a ser víctima de viejas heridas.

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A lo largo de su sincero testimonio, la joven dejó patente cómo ha madurado su perspectiva vital, priorizando la estabilidad de su hogar sobre los vacíos del pasado. Isa reflexionó sobre la maternidad, el apoyo incondicional que encuentra en la familia de su marido Asraf y la firme decisión de poner límites emocionales tanto con su madre como con su hermano Kiko Rivera y su antigua niñera Dulce.

“Le propuse un día para vernos y desapareció”

El testimonio de Isa sobre Isabel Pantoja combinó el anhelo filial con la prudencia de quien ha sufrido desencantos continuados. “Yo no me puedo morir sin abrazarla, sin darle un beso, sin sentir ese olor suyo...”, confesó al recordar la necesidad de reencontrarse con la artista. Sin embargo, el dolor volvió a cuando la comunicación se cortó: “De repente me escribe, tengo muchas ilusiones, muchos sueños, y luego eso nunca pasa. Le propongo un día para ir y desaparece”.

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Entrevistamos a Isa Pantoja por su participación en ‘DecoMasters’ junto a su pareja, Asraf Beno

Ante esta situación, reveló la advertencia que le hizo su terapeuta: “Cuando me escribió, llamé corriendo a mi psicóloga y me dijo que ella no iba a cambiar, que tenía que aceptar que quisiera verme y a última hora cambiase de opinión”. Finalmente, zanjó la cuestión con madurez: “Ella es bienvenida a mi vida, por supuesto, pero yo necesito estar bien para mis hijos también”.

El refugio familiar de Isa Pantoja

En su paso por el programa, Isa marcó una clara diferencia entre las sombras de su infancia y la solidez de su presente. Al hablar del rol materno, dedicó emotivas palabras a la madre de Asraf Beno: “La madre de Asraf es mi ejemplo a seguir como madre. Me respeta tanto, me quiere tanto... tiene todo el respeto por sus hijos, que para mí es un ejemplo”.

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Asraf Beno e Isa Pantoja ampliaron la familia el año pasado. (Europa Press)

En contraste, abordó la nula relación que mantiene con su hermano Kiko Rivera, dejando claro que no piensa forzar ningún acercamiento: “Ellos deciden cuándo entrar y salir, tienen que respetar mis tiempos. Estando tan mal psicológicamente, no busco que lo hagan”. Para cerrar su intervención sobre el distanciamiento con su familia, concluyó con una lección de amor propio: “Llega un punto en el que una tiene un poco de amor propio y dices: ‘¿Por qué tengo siempre que estar yo cuando ellos quieren?’ Yo no estoy bien y no quiero estar peor todavía”.