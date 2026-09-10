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Receta de ensalada de pasta crujiente: te sorprenderá la combinación de texturas y con pocos ingredientes

Tomate, mozzarella, albahaca y pasta dorada en la air fryer. Así se prepara la ensalada crunchy viral de TikTok

Cómo hacer la ensalada de pasta crunchy viral de TikTok, fácil y deliciosa. (@feelgoodfoodie)
Cómo hacer la ensalada de pasta crunchy viral de TikTok, fácil y deliciosa. (@feelgoodfoodie)
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Crujiente por fuera, jugosa por dentro. Esta ensalada de pasta crujiente rompe con todo lo que conocías sobre las ensaladas frías de pasta y le da la vuelta al concepto con una textura que engancha desde el primer bocado.

El contraste entre la pasta tostada, el tomate fresco y la mozzarella cremosa convierte este plato en una experiencia sensorial completa. Cada tenedor combina crujiente, jugoso y suave a la vez. La elaboración la comparte @feelgoodfoodie, una creadora de contenido que sube recetas a la red.

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La receta nace de la fusión entre dos tendencias virales. La primera es la famosa pasta chips que arrasó en redes en 2021 y, la segunda, la clásica ensalada caprese italiana. El resultado es un plato que funciona tanto como entrante para compartir como plato único en una comida informal, y que combina de maravilla con un vino blanco fresco o una copa de vermut con hielo.

Receta de ensalada de pasta crujiente

Cuencos con pasta corta, especias, aceite de oliva, tomates cherry, mozzarella, albahaca y una botella sobre una mesa de madera.
La preparación de la receta requiere ingredientes que tenemos en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta ensalada se construye sobre una base de pasta corta horneada o cocinada en freidora de aire hasta lograr una textura tostada y ligeramente inflada. La clave técnica está en secar bien la pasta antes de hornearla, ya que la humedad es el principal enemigo del efecto crunchy. Después, se combina con una caprese tradicional de tomate, mozzarella y albahaca, montada en el último momento para que la pasta no pierda su crujiente característico.

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Tiempo de preparación

  • El tiempo total ronda los 30 minutos.
    • Preparación: 10 minutos.
    • Cocción de la pasta: 10 minutos.
    • Horneado o air fryer: 10 a 15 minutos.

Ingredientes

  • 300 g de pasta corta (farfalle, penne u orecchiette)
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • Sal y pimienta negra al gusto
  • 250 g de tomates cherry
  • 1 bola de mozzarella fresca
  • Un puñado de hojas de albahaca fresca
  • Parmesano rallado al gusto
  • Glaseado balsámico o vinagre balsámico reducido

Cómo hacer ensalada de pasta crujiente, paso a paso

Las recetas de pasta tienen una larga trayectoria al ser un producto tan versátil. (@essen_paradies)
Las recetas de pasta tienen una larga trayectoria al ser un producto tan versátil. (@essen_paradies)
  1. Cuece la pasta en agua con sal hasta que quede al dente.
  2. Escúrrela bien y deja que se enfríe ligeramente.
  3. Sécala con papel de cocina para eliminar el exceso de humedad. Este paso es esencial para conseguir el efecto crunchy.
  4. Coloca la pasta en la cesta de la freidora de aire o sobre una bandeja de horno forrada con papel vegetal.
  5. Mézclala con el aceite de oliva, el ajo en polvo, el pimentón, sal y pimienta.
  6. Si quieres potenciar el sabor, añade parmesano rallado o hierbas secas italianas. Este truco marca la diferencia en el resultado final.
  7. Hornea o cocina en la air fryer entre 10 y 15 minutos a 200 ºC.
  8. Remueve varias veces durante el proceso para que la pasta se dore de manera uniforme. No te saltes este paso o quedará dorada solo por un lado.
  9. El resultado debe ser una pasta crujiente, dorada y ligeramente inflada.
  10. Mientras tanto, corta los tomates cherry y la mozzarella.
  11. Mezcla ambos ingredientes con hojas de albahaca fresca y un chorrito de aceite de oliva.
  12. Justo antes de servir, incorpora la pasta crunchy. Hazlo en el último momento para mantener toda su textura.
  13. Añade parmesano rallado y unas gotas de balsámico como toque final.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para cuatro porciones como entrante o 2 porciones como plato único.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aproximadamente 480 kcal
  • Proteínas: 18 g
  • Grasas: 20 g
  • Carbohidratos: 55 g
  • Fibra: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

La lechuga parece obligatoria en las ensaladas, pero nada más lejos de la realidad. Aquí tienes algunos ejemplos

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La pasta crunchy se conserva mejor si se guarda por separado de la caprese. Colócala en un recipiente hermético a temperatura ambiente y consúmela dentro de las 24 horas, ya que con el tiempo pierde su textura crujiente. La mezcla de tomate y mozzarella aguanta en la nevera hasta 2 días, tapada con film transparente.

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