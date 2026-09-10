España

Cayetano Rivera desmiente las declaraciones de Francisco Rivera sobre su ausencia en la Goyesca: “Hay una distancia enorme”

El torero asegura que sí comunicó a su hermano su deseo de despedirse de los ruedos en Ronda y que incluso le propuso un mano a mano

Cayetano Rivera en una imagen de archivo. (Europa Press)
Cayetano Rivera en una imagen de archivo. (Europa Press)
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Los hermanos Rivera vuelven a estar en el centro de todas las miradas. La tradicional Goyesca de Ronda, uno de los acontecimientos más especiales para la familia, reunía este pasado fin de semana a buena parte del clan Rivera Ordóñez dos años después de su última edición. La Real Maestranza de Caballería de Ronda reabría sus puertas tras las obras de consolidación de sus pórticos de piedra y lo hacía con una cita especialmente emotiva para Francisco Rivera, impulsor de la corrida y uno de sus grandes protagonistas.

Francisco acudió acompañado por su mujer, Lourdes Montes, y sus hijos, Carmen, Curro y Nicolás. También estuvo presente su hija mayor, Cayetana Rivera, que asistió junto a su pareja, el torero peruano Andrés Roca Rey. Sin embargo, hubo una ausencia que no pasó inadvertida: la de Cayetano Rivera. El hermano pequeño de Francisco y último hijo de Carmina Ordóñez y Paquirri no estuvo en una corrida que, por su historia familiar y su significado dentro del mundo del toreo, parecía especialmente señalada para él.

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Dos días después de la celebración, el propio Cayetano ha querido dar su versión sobre lo ocurrido. Lo ha hecho a través de las periodistas de Y ahora Sonsoles, después de que Francisco ofreciera el pasado lunes una de sus entrevistas más sinceras y hablara precisamente de la ausencia de su hermano.

Dos versiones diferentes sobre la despedida de Cayetano

Francisco Rivera se mostraba emocionado al hacer balance de la Goyesca y, al ser preguntado por su relación con Cayetano, intentaba restar importancia a cualquier posible conflicto. “Dais por sentado que hay algo que arreglar y a lo mejor no hay nada que arreglar”, aseguraba. El empresario también reconocía que algunas de las situaciones que se han producido en los últimos tiempos “me ha dolido”, aunque insistía en que se encuentra “muy bien”.

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Francisco y Cayetano Rivera, e una imagen de archivo. (Europa Press)
Francisco y Cayetano Rivera, e una imagen de archivo. (Europa Press)

Sobre la ausencia de su hermano en Ronda, Francisco era tajante: “Cayetano no estuvo porque Cayetano se retiró el año pasado”. El exdiestro explicaba además que, según su versión, Cayetano nunca le había comunicado que quisiera que su última corrida fuese precisamente la Goyesca. Una afirmación que ahora ha sido matizada por el propio torero.

Paloma García Pelayo y Pilar Vidal han contado en el programa de Antena 3 que Cayetano sí trasladó a su hermano mayor su deseo de despedirse de los ruedos en Ronda. Según la información que han compartido, la conversación tuvo lugar en noviembre de 2025, durante el bautizo de Nicolás, el hijo pequeño de Francisco y Lourdes Montes. Fue, según han explicado, un momento distendido en el que Cayetano habló de la posibilidad de que su última corrida tuviera como escenario la plaza rondeña.

Fran Rivera en una imagen de archivo. (Europa Press)
Fran Rivera en una imagen de archivo. (Europa Press)

“Él se lo comentó en noviembre de 2025”, ha explicado Paloma García Pelayo. Sin embargo, aquella conversación no volvió a retomarse. La periodista asegura que, desde entonces, los hermanos no han hablado sobre este asunto y que sus posiciones terminaron alejándose considerablemente.

Cayetano, además, habría planteado a Francisco una posibilidad todavía más especial: protagonizar juntos un mano a mano en Ronda. La respuesta de su hermano, según lo relatado en el programa, fue que “no estoy preparado”. Aquella propuesta quedó aparcada y nunca llegó a materializarse.

Una distancia cada vez mayor entre los hermanos Rivera

La diferencia entre ambas versiones deja al descubierto una situación mucho más compleja de lo que parecía. Mientras Francisco explicó que Cayetano no había acudido porque ya se había retirado y que desconocía su intención de despedirse en Ronda, Cayetano sostiene que sí hizo llegar a su hermano ese deseo meses antes. “Eso se quedó ahí”, han explicado las periodistas, que también han puesto el foco en que ambos hermanos “tienen visiones completamente diferentes” y que actualmente “hay una distancia enorme” entre ellos.

En cuanto a las palabras pronunciadas por Francisco en televisión, Paloma García Pelayo ha apuntado a que el mayor de los Rivera habría optado por no revelar determinados detalles precisamente para proteger a su hermano. “Pensó en lo que tenía que decir para no hablar de algo muy privado y muy íntimo”, ha explicado la periodista. Sin embargo, esta decisión no habría sentado bien a Cayetano, que se habría molestado al considerar que no se estaba contando toda la verdad sobre su ausencia.

Cayetano y Tamara Gorro en una imagen de archivo. (Europa Press)
Cayetano y Tamara Gorro en una imagen de archivo. (Europa Press)

Por eso, según la versión trasladada por Cayetano, despedirse allí tenía un valor especial. “Para él Ronda significa donde tomó la alternativa, su primera corrida, donde su abuelo organizaba eso [la Goyesca], que lleva el apellido de su saga”, han explicado en Y ahora Sonsoles. Su deseo, por tanto, no habría sido simplemente volver a vestirse de luces, sino cerrar una etapa en un escenario cargado de recuerdos familiares. “Era muy importante hacerlo en esa plaza y en esa fecha en concreto”, han desvelado sobre los sentimientos del torero.

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