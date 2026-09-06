Cuando ser LGTBI+ significa explicar quién eres constantemente: “Es la sociedad quien impone ese armario y la que debería cambiar la mirada para que nadie tenga que salir de él”

Banderas LGTBI en una concentración en Madrid, imagen de archivo. (Europa Press)

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Contar por primera vez en casa, a los amigos o en el trabajo quién eres realmente suele vivirse como un punto de inflexión; un gesto de libertad y reafirmación que no siempre es fácil ni está exento de consecuencias. Pero la realidad del colectivo LGTBI+ demuestra que ese momento en verdad no acaba nunca. Al cambiar de empleo o de círculo social, se vuelve a la casilla de salida. Y es ahí donde surge una pregunta inevitable: si a ninguna persona cisheterosexual se le exige dar explicaciones sobre su orientación o identidad, ¿por qué la población disidente sigue cargando con la “obligación” de hacerlo?

El término “salir del armario”, profundamente arraigado en la cultura popular española, comienza a ser cuestionado desde el activismo. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) prioriza el concepto de “visibilización”. Como explica la presidenta de la organización, Paula Iglesias, la terminología tradicional esconde una trampa conceptual al colocar “la responsabilidad del acto de visibilizarse en la persona que está dentro de un armario y tiene que salir como si fuese a voluntad”.

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Sin embargo, para Iglesias el foco debe estar en el entorno: “Es la sociedad quien impone ese armario y es la sociedad quien debería cambiar la mirada y que nadie tenga que salir”. La activista recuerda que la necesidad de dar el paso responde, en última instancia, a una invisibilización previa: “Porque al final, si tenemos que salir, es porque nadie nos ve”.

A pesar de las barreras sociales, los últimos datos del Informe Socioeconómico Estado LGTBI+ 2025 muestran una tendencia positiva. En la actualidad, un 20,9% de las personas LGTBI+ en España declara no haber salido del armario, lo que supone una reducción paulatina respecto al 25% registrado en 2023 y al 24,5% de 2024. Entre quienes sí son visibles, la distribución por sexo es paritaria: el 50,3% son hombres y el 49,7% mujeres.

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El primer Orgullo LGTBI de España: cuando Barcelona se levantó por la liberación homosexual.

El desgaste de romper la norma

Sigue siendo necesario dar el paso porque el día a día está pensado en automático para personas heterosexuales. “Cuando entras nueva a un grupo, esa conversación gira con la presunción de que tu pareja es del género contrario. O rompes tú esa barrera o la presunción sigue ahí”, matiza Iglesias. “Las personas cishetero se visibilizan continuamente al contar qué han hecho el fin de semana con su pareja, pero eso está normalizado; en cambio, cuando lo hacemos nosotras, parece algo artificial cuando realmente forma parte de nuestra cotidianeidad”.

Sin embargo, esta repetición constante en cada nuevo entorno conlleva un impacto psicológico evidente. “Agota mucho porque es el recordatorio constante de que no te están viendo”, señala la activista. A esto se le suma la tensión de evaluar constantemente si un espacio es seguro o representa una amenaza. Por ello, Iglesias apela a la empatía del activismo: “No se puede juzgar a quien, por salud mental o por estar en un contexto hostil, decide no visibilizarse en una esfera determinada de su vida”.

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Una pareja de dos mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cifras avalan esta cautela. Según advierte Iglesias, el ámbito laboral ha pasado del sexto al segundo lugar entre los espacios con más odio hacia el colectivo en España, solo por detrás de la vía pública, amenazando un entorno clave para la subsistencia económica. Una hostilidad alineada con el informe Estado del Odio 2026 de la FELGTBI+, que revela que el 54% de la población LGTBI+ ha sufrido violencia o discriminación en el último año y advierte de que las agresiones físicas en las calles se han triplicado en los últimos dos años.

Aprender a ocultarse hasta volar del nido

El impacto de este entorno hostil varía según el momento vital. Los datos sobre las edades de visibilización señalan que la media en España se sitúa entre los 20 y los 49 años, fijándose la edad más frecuente para dar el paso exactamente en los 18 años. La gran mayoría de las personas del colectivo visibiliza su orientación o identidad entre los 18 y los 24 años (un 43,2%), mientras que un 25,9% lo hace entre los 15 y los 17 años. Por el contrario, los ejercicios de visibilización en edades más tempranas (un 10,1% en menores de 14 años) o más tardías son menos habituales.

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El hecho de que la mayoría de edad concentre el pico de visibilidad coincide con el momento de emancipación o traslado a otra ciudad para estudiar o trabajar. Para muchos jóvenes, ocultar quiénes son en el hogar familiar hasta alcanzar la independencia económica genera severos problemas de salud mental, con altos niveles de ansiedad, depresión e incluso ideación suicida.

Un manifestante sostiene una bandera trans. (David Ryder/Reuters)

La situación es especialmente crítica entre la juventud trans. Como advierte Iglesias, las personas trans sufren un porcentaje de odio significativamente mayor y enfrentan barreras que van más allá de la orientación afectiva: “Tienen que lidiar con que se utilice un nombre que no las identifica o un pronombre incorrecto. Además, la falta de apoyo familiar en un entorno hostil retrasa directamente sus procesos de transición”.

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En las aulas, el bullying LGTBIfóbico presenta particularidades complejas. La activista señala que al profesorado le faltan herramientas para intervenir y destaca una diferencia clave frente a otros acosos: ante el racismo o la discriminación corporal, el menor halla refugio directo en su hogar, mientras que pedir ayuda por intolerancia a la diversidad “supone visibilizarte en tu familia, cuando igual tu familia también es LGTBIfóbica”. A esta barrera se suma el “estigma por contagio”: los compañeros evitan defender a la víctima por temor a ser etiquetados como parte del colectivo y convertirse en el nuevo blanco de las agresiones.

La invisibilidad en la madurez

Al analizar la población no visible según su edad, el estudio revela que la invisibilidad crece de forma progresiva a medida que se cumplen años. Si bien entre los 25 y los 34 años se registra la menor tasa de personas ‘en el armario’ (un 13,9%), la cifra se dispara a partir de la madurez, hasta el 39,5% en el tramo de los 55 a los 64 años, para moderarse de nuevo a partir de los 65, con un 25,9%.

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Para explicar por qué la invisibilidad se incrementa a partir de la madurez, Iglesias apunta primero a una cuestión generacional. Se trata de personas que vivieron su juventud en entornos sin derechos consolidados ni un lenguaje para la diversidad, por lo que construyeron su vida afectiva sin la necesidad de aplicarse etiquetas explícitas.

Vista general de la manifestación del Orgullo 2026 en Madrid. (EFE/Sergio Pérez)

A esto se suma la realidad de quienes enfrentan la llamada “vuelta al armario”: personas de más de 75 años que, al ingresar en residencias o centros asistenciales, vuelven a ocultarse por miedo a la discriminación y por la falta de formación del personal. Por otro lado, la activista señala un claro sesgo cultural en la representación pública: la imagen mediática del colectivo es abrumadoramente joven, lo que refuerza una presunción de cisheterosexualidad mucho más rígida conforme pasan los años y deja a los adultos mayores sin apenas referentes en los medios ni en la ficción.

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La geografía es otro de los grandes condicionantes de la visibilidad. El 58,6% de todas las personas LGTBI+ visibles en España reside en municipios de más de 100.000 habitantes. Por el contrario, la visibilidad cae drásticamente en los núcleos más pequeños: solo un 14,7% vive en localidades de menos de 10.000 habitantes.

El control social de los entornos rurales y la falta de colectivos o referentes dificultan la visibilización en el ámbito rural. No obstante, Iglesias matiza el mito del “sexilio” masivo hacia las grandes capitales: “Nuestros estudios demuestran que la migración no es siempre de la zona rural a la gran ciudad. Muchas personas se desplazan simplemente al municipio vecino donde saben que opera una asociación LGTBI+ o donde perciben un espacio más seguro para vivir en libertad”.

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