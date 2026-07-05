La junta de Inditex aprobará el martes el nombramiento de Goirigolzarri como nuevo consejero independiente

La junta general ordinaria de accionistas de Inditex votará el martes 7 de julio el nombramiento del expresidente de Caixabank José Ignacio Goirigolzarri, que fue presidente de Caixabank entre 2021 y 2024, como nuevo consejero independiente de la compañía.

Goirigolzarri, que también fue consejero delegado de BBVA y presidente de Bankia, sustituirá a Rodrigo Echenique que dejará su asiento al concluir el plazo de duración de su mandato el próximo día 12 de julio.

Asimismo, la junta aprobará la reelección de Óscar García Maceiras, con la categoría de consejero ejecutivo, de Marta Ortega y Flora Pérez, como consejeras dominicales y de Denise Patricia Kingsmill, Pilar López y Belén Romana, con la categoría de independientes.

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SUBIDA DE REMUNERACIONES

Por otra parte, el consejo de administración de Inditex propondrá a la junta una actualización de las remuneraciones para el consejero delegado, Óscar García Maceiras, la presidenta no ejecutiva, Marta Ortega, y consejeros para los ejercicios 2027, 2028 y 2029.

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Así, de resultar aprobada la nueva política de remuneraciones, que entrará en vigor el 1 de febrero de 2027, el CEO y la presidenta no ejecutiva de Inditex verán incrementar sus retribuciones ante los "excelentes" resultados, desempeño operativo y creación de valor para el accionista entre el cierre del ejercicio 2021 y 2025, período marcado por un contexto macroeconómico "complejo" de elevada volatilidad financiera, incertidumbre e inflación de costes.

Así, se propone aumentar la retribución fija de García Maceiras de 2,5 a 2,95 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,7% anualizado desde la junta general de accionistas de 2022 en la que se estableció la retribución fija en vigor (2,5 millones de euros).

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Este importe está previsto que se mantenga sin variación durante todo el periodo de vigencia de la política de remuneraciones, esto es, hasta el ejercicio social 2029, incluido.

El incremento anualizado entre 2022 y 2029 sería del 2,2%, nivel de aumento que se sitúa, según el grupo, por debajo de la evolución de la remuneración media de la plantilla de Inditex en el mismo periodo y por debajo de la evolución de la retribución fija de los primeros ejecutivos en el Stoxx Europe 50, que entre 2021 y 2025 fue del 24,2%.

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Al incrementarse la retribución fija, se produce un aumento en la cuantía absoluta de la retribución variable anual, al venir determinada como un porcentaje del fijo, si bien la remuneración variable a largo plazo se mantiene sin cambios.

No obstante, este incremento en la retribución variable anual solo se materializará si se cumplen los objetivos establecidos en el plan de negocio y presupuestos, manteniéndose así la filosofía de 'pay for performance'.

Respecto a los elementos variables de la retribución del CEO, se propone aumentar la retribución variable anual target del 120% al 150% de la retribución fija y entregar un 30% de la retribución variable anual devengada en acciones, con obligación de su mantenimiento durante un plazo de dos años desde la entrega

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Así, la retribución total por funciones ejecutivas de García Maceiras aumentará de 7,3 a 9,175 millones de euros, equivalente a un incremento del 5,2% anualizado desde la junta de 2022.

MARTA ORTEGA

Por su parte, Marta Ortega también verá actualizada su remuneración como presidenta del consejo de administración, al pasar de 900.000 euros a 1,05 millones de euros a partir de 2027, lo que supone un incremento del 3,5% anualizado desde la junta general de accionistas de 2022.

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La comisión de Retribuciones considera que la actualización de la asignación correspondiente al cargo de presidenta no ejecutiva del consejo refleja "adecuadamente" la relevancia institucional, estratégica y representativa asociada al desempeño de dicho cargo en un grupo con la dimensión, presencia internacional y complejidad operativa de Inditex.

Desde 2022, bajo el liderazgo de Ortega, el grupo ha reforzado su posicionamiento internacional y la proyección global de sus marcas, consolidando asimismo la calidad y reconocimiento externo de sus prácticas de gobierno corporativo y fortaleciendo la representación institucional de la sociedad "al más alto nivel".

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Igualmente, la remuneración por pertenencia al consejo pasará de 100.000 a 150.000 euros, que representa un incremento del 2,6% anualizado desde el ejercicio 2011 cuando se estableció la cuantía actualmente vigente.

La comisión de Retribuciones considera que la evolución de la actividad y funcionamiento del consejo de administración durante los últimos años refleja un incremento "significativo" en el nivel de dedicación y responsabilidad exigido a sus miembros, tanto por el aumento del número de sesiones y materias objeto de supervisión como por la creciente complejidad regulatoria, estratégica y de sostenibilidad asociada a la actividad del grupo.

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DIVIDENDO

Igualmente, el consejo de administración de Inditex propondrá a los accionistas la aprobación de un dividendo de 1,75 euros por acción con cargo a los resultados del 2025, compuesto por un dividendo ordinario de 1,20 euros y un dividendo extraordinario de 0,55 euros por acción.

El dividendo se compone de dos pagos iguales de 0,875 euros por acción: el primero se abonó ya el pasado 4 de mayo y el segundo se realizará el 2 de noviembre de 2026 (0,325 euros ordinario más 0,550 euros extraordinario).

Por último, la junta de accionistas de Inditex aprobará previsiblemente la reelección de EY como auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo para 2026, la política de remuneraciones de los consejeros para los ejercicios 2027, 2028 y 2029 y el informe anual de remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio social 2025.