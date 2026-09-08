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La emotiva despedida de la reina Sonia de Noruega al rey Harald V, después de 58 años de matrimonio: “Gracias por una buena vida”

La viuda del monarca permaneció frente al féretro durante el velatorio, vestida de negro y acompañada por una guardia de honor

Sonia de Noruega despidiéndose de Harald V
El último adiós de Sonia de Noruega a Harald V. (Casa Real de Noruega)
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La reina Sonia despide al rey Harald V con una serie de imágenes difundidas por la Casa Real de Noruega antes del funeral del monarca. Vestida de negro y con las manos entrelazadas, la viuda aparece frente al féretro de su marido en el Palacio Real de Oslo, donde se instaló la capilla ardiente.

Harald V murió el 28 de agosto de 2026 a los 89 años. Su fallecimiento ocurrió un día antes de que él y Sonia cumplieran 58 años de matrimonio, una fecha que da otra dimensión a la despedida pública organizada por la institución noruega en las horas previas a las exequias. La publicación reúne escenas del duelo privado de la reina, una corona de flores blancas con un mensaje personal, joyas vinculadas al inicio del reinado de Harald y una fotografía familiar inédita. El conjunto reconstruye, a través de objetos e imágenes, parte de la vida compartida por la pareja desde su boda.

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La despedida de Sonia de Noruega a Harald V quedó expresada en una corona floral blanca colocada junto al féretro y en una fotografía en la que la reina permanece sola ante el ataúd. La frase elegida, “Gracias por una buena vida”, resume el homenaje de la viuda al monarca fallecido tras 58 años de matrimonio. Las fotografías muestran a Sonia con el rostro serio y una actitud serena ante el cuerpo de su marido. En una de las tomas, la reina contempla el féretro desde el frente. En otra, se la ve de espaldas frente al ataúd, que está cubierto con el estandarte real y acompañado por la corona.

La corona de flores y el mensaje de Sonia de Noruega

El centro de flores blancas ocupa uno de los lugares centrales de la despedida. La Casa Real mostró el arreglo colocado junto al féretro de Harald V, acompañado por una cinta con el monograma de Sonia de Noruega y una dedicatoria dirigida a quien fue su marido durante casi seis décadas.

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La población noruega acude al Palacio Real de Oslo para despedir a Harald V.

La inscripción elegida por la reina dice: “Gracias por una buena vida”. La frase también encabezó la publicación difundida en Instagram por la institución. En el texto base, la dedicatoria se presenta como una síntesis de la experiencia de Sonia junto a Harald, a quien había acompañado desde antes de su llegada al trono.

El homenaje a Harald V
El homenaje a Harald V por parte de Sonia de Noruega. (Casa Real de Noruega)

El homenaje floral se suma a otra imagen de la reina ante el féretro. Sonia lleva un luto negro riguroso y mantiene las manos entrelazadas mientras observa el féretro. La publicación oficial la muestra en recogimiento, sin otros miembros de la familia en el encuadre principal. La institución noruega eligió exponer algunos elementos del velatorio privado y convertirlos en parte de su comunicación pública. La corona, la cinta con el mensaje y la presencia de Sonia frente al féretro forman el núcleo de un álbum dedicado a la muerte del rey y al papel de su viuda durante el duelo.

Una fotografía de los primeros años de familia

Sonia de Noruega acudió ante el féretro con un broche en forma de cruz de Malta que perteneció a la reina Maud de Noruega. La pieza había sido de la reina Alejandra de Reino Unido, madre de Maud, antes de pasar a la familia real escandinava.

Una imagen familiar de Sonia y Harald
La familia de Sonia y Harald V. (Casa Real de Noruega)

La joya está compuesta por una banda de diamantes y cuatro cruces desmontables. Sonia la utilizó en distintas ocasiones, tanto sobre una tiara como de manera individual en forma de broche. Su presencia durante el velatorio establece una relación con una fecha anterior de la historia de Harald V. La reina ya había llevado una de esas cruces en enero de 1991, cuando Harald acudió al Parlamento para prestar juramento como rey tras la muerte de Olav V. El broche estuvo presente en el inicio de su reinado y reaparece ahora en las imágenes difundidas después de su muerte.

El texto base también recuerda otro broche procedente de la reina Maud: el de la Compañía de Pañeros, formado por diamantes y perlas. Sonia lo heredó y lo llevó junto a la tiara de perlas y diamantes de Maud en celebraciones, ceremonias y encuentros de la realeza desde los años setenta.

El carrusel concluye con una fotografía inédita de Harald y Sonia durante sus primeros años como padres. El entonces joven matrimonio aparece con sus hijos: Harald sostiene a la princesa Marta Luisa, mientras Sonia lleva en brazos al recién nacido príncipe Haakon.

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