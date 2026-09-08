De Felipe VI al príncipe Guillermo y la princesa Ana de Inglaterra en representación de Carlos III: las casas reales se dan cita en el funeral de Harald V de Noruega

El rey Juan Carlos, la reina Sofía y el rey Harald V de Noruega (EFE).

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La despedida del rey Harald V reunirá el próximo miércoles, 9 de septiembre, en Oslo a buena parte de las monarquías europeas. El antiguo soberano noruego falleció el pasado 28 de agosto a los 89 años, después de más de tres décadas al frente de la Corona, y su funeral de Estado se convertirá en un gran encuentro entre familias reales que, además de compartir una misma institución, mantienen numerosos lazos de parentesco y amistad.

La ceremonia tendrá lugar a las 13.00 horas en la Catedral de Oslo y estará precedida por el traslado del féretro desde el Palacio Real hasta el templo, acompañado por miembros de la familia real y representantes institucionales. Después del funeral, los restos de Harald serán trasladados hasta la Fortaleza de Akershus, donde tendrá lugar una ceremonia privada y su posterior sepultura en el mausoleo real.

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La jornada estará marcada por la solemnidad, pero también por los numerosos reencuentros entre soberanos, herederos y miembros de distintas casas reales. Estas son las principales delegaciones que ya han confirmado su presencia.

Felipe VI, Letizia y la reina Sofía, la representación española

España tendrá una representación especialmente significativa. Felipe VI, la reina Letizia y la reina Sofía viajarán a Oslo para acompañar a la familia real noruega en uno de sus momentos más difíciles.

La presencia de doña Sofía tiene, además, un componente especialmente personal. La reina emérita mantuvo durante décadas una relación cercana con Harald y Sonia, desde los años en los que Juan Carlos I y ella compartían encuentros habituales con los monarcas noruegos.

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Felipe VI tendrá también ocasión de acompañar al nuevo rey, Haakon VIII, en los primeros días de su reinado, de quien es amigo y padrino de su hija, la princesa heredera Ingrid Alexandra. La princesa Leonor no participará en las exequias al encontrarse ya inmersa en su curso académico, mientras que por el momento tampoco figura el rey Juan Carlos entre los asistentes anunciados.

Harald V, el rey Felipe y Francina Armengol en Mallorca, 2019 (EFE).

El príncipe Guillermo acudirá en nombre de Carlos III

El Reino Unido estará representado por el príncipe Guillermo y la princesa Ana. El heredero viajará en nombre de su padre, el rey Carlos III, siguiendo la tradición por la que el soberano británico no suele acudir personalmente a los funerales de otros jefes de Estado.

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La elección de Guillermo tiene un fuerte componente simbólico. Carlos III expresó públicamente su dolor tras la muerte de Harald, al que definió como un familiar y amigo muy querido. Ambos pertenecían a una extensa red familiar que conecta a las monarquías europeas desde hace generaciones. Ana, por su parte, tendrá un papel más personal: es madrina de Haakon y acudirá a Oslo para acompañar a su ahijado en este momento de transición.

El príncipe heredero Haakon y la princesa heredera Mette-Marit de Noruega, el duque de Edimburgo y la reina Isabel de Gran Bretaña, la reina Sonja y el rey Harald V de Noruega, la duquesa de Cornualles, Camilla y el príncipe Carlos de Gran Bretaña posan para una fotografía grupal antes de asistir a un banquete en el Palacio de Buckingham en Londres, Gran Bretaña, el 25 de octubre de 2005. (REUTERS/Matt Dunham/Pool/Foto de archivo).

Felipe y Matilde de Bélgica

La Corona belga también estará presente con el rey Felipe y la reina Matilde. El monarca mantiene un vínculo familiar directo con Harald, ya que ambos eran primos hermanos.

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Su presencia será, por tanto, mucho más que una representación institucional. Felipe viajará a Noruega para despedir a un miembro de su propia familia y acompañar a los nuevos soberanos en el inicio de una nueva etapa para la monarquía noruega.

El rey Felipe y la reina Matilde de Bélgica, junto con el rey Harald y la reina Sonja de Noruega, posan para una foto en el Salón de los Pájaros durante la visita oficial de Estado al Palacio Real de Oslo, Noruega, el 24 de marzo de 2026. (NTB/Ole Berg-Rusten vía REUTERS)

Suecia acudirá prácticamente al completo

La vecina Suecia realizará una de las representaciones más amplias. Estarán presentes el rey Carlos Gustavo y la reina Silvia, junto a la princesa heredera Victoria y su marido, el príncipe Daniel. También viajarán el príncipe Carlos Felipe y la princesa Sofía, la princesa Magdalena y Christopher O’Neill, además de la princesa Cristina y Tord Magnuson.

La proximidad geográfica entre ambos países se suma a los estrechos vínculos históricos y familiares entre las dos monarquías escandinavas.

Las familias reales de Noruega y Suecia aparecen antes de una cena de gala en el Palacio Real de Oslo, Noruega, el 10 de junio de 2005. De izquierda a derecha: la princesa heredera Victoria de Suecia, el príncipe heredero Haakon de Noruega, la reina Silvia de Suecia, el rey Harald V de Noruega, la reina Sonja de Noruega, el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia y la princesa heredera Mette-Marit de Noruega. (REUTERS/Jarl Fr. Eriksen/Scanpix/Pool/Foto de archivo)

Dinamarca, Países Bajos, Japón, Liechtenstein, Luxemburgo y Mónaco

La delegación danesa estará formada por Federico X, la reina Mary, el príncipe Christian, la reina Margarita y la princesa Benedicta. Margarita II era prima segunda de Harald, mientras que Mary recordó recientemente al fallecido monarca con palabras de cariño, destacando su cercanía y su carácter afable.

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El rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima de la familia real holandesa reaccionan junto al rey Harald de Noruega durante una cena de gala en el Palacio Real de Oslo, Noruega, el 9 de noviembre de 2021. (NTB/Terje Pedersen vía REUTERS)

Desde Países Bajos viajarán Guillermo Alejandro, Máxima, la princesa Amalia y la princesa Beatriz. La antigua reina mantiene además un vínculo familiar con Harald, lo que añade un componente personal a su presencia en Oslo.

Japón estará representado por los príncipes herederos Fumihito y Kiko, en nombre de Naruhito. Liechtenstein enviará a Alois y Sofía, mientras que Luxemburgo contará con Enrique, Guillermo y Stéphanie. También acudirá Alberto de Mónaco, aunque todavía no se ha confirmado si estará acompañado por la princesa Charlène.