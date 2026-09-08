España

Investigadores españoles logran desarrollar un algoritmo que predice arritmias y previene la muerte súbita

El modelo español ayudaría a identificar los pacientes con mayor riesgo de sufrir arritmias

Imagen de un corazón con fibrosis.
El estudio podría contribuir a una selección más precisa de los pacientes candidatos a recibir un desfibrilador implantable preventivo. (CNIC)
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Un equipo internacional liderado por el investigador español Pablo García-Pavía ha logrado identificar nuevos marcadores que mejoran de forma significativa la predicción de arritmias en pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica, una de las principales causas de insuficiencia cardiaca y muerte súbita.

Esta enfermedad del músculo cardiaco, también conocida como cardiomiopatía dilatada, ensancha y debilita el ventrículo izquierdo, lo que reduce su capacidad para bombear sangre. Hasta ahora, los médicos implantaban en estos pacientes un desfibrilador automático de forma preventiva, para actuar ante arritmias y prevenir la muerte súbita. La decisión se basaba en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, un parámetro que mide la capacidad de bombeo del corazón.

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Este criterio, sin embargo, no terminaba de funcionar del todo. De hecho, cerca de la mitad de las arritmias por cardiomiopatía dilatada se dan en pacientes con una función cardíaca superior, según los investigadores. El nuevo estudio, elaborado en el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda (Madrid), ha identificado nuevos marcadores que permiten predecir mejor ese riesgo y evitar las consecuencias más graves de la enfermedad.

Una característica poco estudiada de la fibrosis ha dado la clave

La investigación se ha realizado en 925 pacientes de 22 hospitales de España y Países Bajos. La clave del trabajo publicado por Circulation, la revista de la Asociación Americana del Corazón, está en una variable poco explorada de la fibrosis cardiaca: los llamados corredores de conducción lenta. Se trata de pequeñas vías de tejido sano situadas entre zonas de fibrosis que pueden favorecer la aparición de circuitos eléctricos anómalos responsables de las arritmias ventriculares.

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Los resultados muestran que un mayor número de estos corredores se asocia de forma independiente con la aparición de arritmias graves. El riesgo es especialmente alto en pacientes con cuatro o más corredores.

Isquemia. (Adobe Stock)
Isquemia. (Adobe Stock)

A partir de esos hallazgos, el equipo ha diseñado un algoritmo con tres elementos: presencia de fibrosis, número de corredores de conducción lenta y existencia de variantes genéticas de alto riesgo. Este modelo les ha permitido clasificar a los pacientes en distintos niveles según su riesgo arrítmico, superando la capacidad predictiva de los modelos tradicionales. El grupo de bajo riesgo ha presentado una tasa anual de eventos arrítmicos inferior al 1 %, mientras que en los pacientes clasificados como de alto riesgo la tasa ha superado el 7 % anual.

Ese margen abre una doble posibilidad clínica: evitar implantar desfibriladores innecesarios en pacientes con escaso riesgo de arritmias e identificar a otros que hoy pueden pasar desapercibidos pese a tener un riesgo elevado de muerte súbita cardíaca. “Estos resultados refuerzan la necesidad de avanzar hacia una evaluación personalizada del riesgo en la miocardiopatía dilatada, integrando información clínica, genética y de imagen cardíaca avanzada en la toma de decisiones”, han valorado los doctores Jesús González Mirelis y Pablo García-Pavía.

“Aunque los hallazgos deberán ser confirmados en futuros estudios y ensayos clínicos, el trabajo abre la puerta a nuevas estrategias para mejorar la prevención de las arritmias ventriculares y la muerte súbita cardíaca en esta población de pacientes”, ha concluido la investigadora Noemí Ramos, cardióloga del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda y primera firmante del trabajo.

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