Si hay custodia compartida, dónde se deben empadronar los niños: una experta en derecho responde

Custodia compartida tras el divorcio. Freepik

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La separación de una pareja con hijos obliga a resolver cuestiones que van más allá de la organización de las visitas o de los periodos de convivencia. El reparto de tiempos, el colegio, las actividades extraescolares y la residencia habitual forman parte de una nueva organización familiar que también tiene consecuencias administrativas. Entre ellas aparece una cuestión que puede generar dudas entre los progenitores: dónde debe constar oficialmente el domicilio de los menores. Cuando los padres se separan y comparten la custodia de sus hijos, la abogada Susanna Capdevila explica que no existe una norma única y que la respuesta depende del reparto real de tiempo entre ambos progenitores.

La regulación del padrón establece que los menores deben figurar en un único domicilio y contempla expresamente los casos de guarda y custodia compartida. La normativa estatal distingue entre las situaciones en las que existe un domicilio claramente predominante y aquellas en las que los periodos de convivencia están muy equilibrados.

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La Fiscalía ya había establecido en 2006 como criterio preferente que, cuando el menor pasa más tiempo con uno de los progenitores durante el cómputo anual, ese sea el domicilio de referencia a efectos padronales. Capdevila lo detalla así en un video publicado en su perfil de TikTok (@susanna.capdevila): “Hay una instrucción de Fiscalía que indica que si el reparto no es exactamente al cincuenta por ciento y los niños pasan un poco más de tiempo con uno que con otro, pues entonces en el domicilio de ese con el que pasen algo más de tiempo”.

Qué ocurre cuando la custodia se reparte al 50%

El escenario es distinto cuando los periodos de convivencia están prácticamente equilibrados. En estos casos, la regulación actual establece que, si la resolución judicial que fija la custodia compartida no determina el lugar de empadronamiento, el Ayuntamiento debe acreditar primero que existe acuerdo entre los progenitores. Si no lo hay, será necesaria una nueva resolución judicial que se pronuncie expresamente sobre esta cuestión.

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Capdevila explica esta situación de forma más directa: “Si el reparto es equitativo, cincuenta por ciento, no hay regla legal, no hay nada”.

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Por tanto, no basta con que uno de los progenitores acuda unilateralmente al Ayuntamiento para cambiar el domicilio padronal del menor. Cuando existe custodia compartida y no hay una decisión judicial previa sobre el empadronamiento, el consentimiento de ambos adquiere especial importancia.

El colegio y la vida cotidiana del menor

Ante una custodia repartida al 50%, la vida diaria del niño puede convertirse en un elemento relevante para determinar cuál de los domicilios funciona como referencia. Capdevila describe cómo actúan los tribunales frente a esta laguna legal: “¿Qué es que están haciendo los jueces? Bueno, en este caso aplica el sentido común”.

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La letrada explicó cuál es el factor que más pesa en esas decisiones judiciales. “Dónde está el colegio del niño es el criterio principal”, señaló, y añadió que también se observa “dónde realiza actividades de su vida cotidiana, de su vida diaria”.

Estos elementos permiten valorar cuál de las dos viviendas está más vinculada a la rutina habitual del menor. La proximidad al centro educativo, las actividades que realiza o la organización ordinaria de su día a día pueden ayudar a determinar qué domicilio resulta más adecuado como referencia administrativa, siempre dentro de las circunstancias concretas de cada familia.

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La abogada resumió el criterio general que aplican los jueces ante la falta de una solución automática: “No hay una regla fija, sino que se está a las circunstancias de cada caso aplicando un poco, ya os digo, el sentido común”, concluyó Capdevila.