Tarifa de la luz en España este miércoles

El precio de la electricidad se actualiza cada hora (Europa Press)

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Estos son los precios de luz en el país. Las tarifas más caras y más baratas de este miércoles 9 de septiembre.

El precio de la luz varía cada 24 horas por lo que es importante mantenerse informado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

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Precio de la luz

Día: 9 de septiembre

Precio medio: 107.76 euros por megavatio hora

Precio máximo: 205.52 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 0.32 euros por megavatio hora

El precio del servicio eléctrico cada hora

El precio medio, máximo y mínimo de la luz (EFE)

A lo largo de este miércoles 9 de septiembre, el precio de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 177.84 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 157.25 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 145.38 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 141.63 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 139.3 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 143.63 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 172.19 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 192.44 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 181.68 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 134.43 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 32.03 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 0.32 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 1.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 1.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 1.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 1.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 1.04 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 3.05 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 40.08 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 150.08 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 205.52 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 201.17 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 187.99 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 175.1 euros por megavatio hora.