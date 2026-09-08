Christian Casas, el hombre detrás de los negocios familiares: su pasado como actor y su conexión con Shakira

Christian Casas en una imagen compartida en redes sociales (@christian.casass).

Guardar

En una familia en la que los focos forman parte del día a día, Christian Casas ha elegido históricamente permanecer en un discreto segundo plano. Mientras Mario y Óscar han convertido la interpretación en su profesión y Sheila ha ido ganando presencia pública, él encontró su lugar en un terreno diferente: el de las finanzas, la gestión y la estrategia empresarial.

Ahora, sin embargo, su anonimato mediático comienza a quedar atrás. Su participación junto a su hermana Sheila en el reality La Travessa VIP, que se estrenará este otoño, le sitúa por primera vez de manera directa ante las cámaras y permite conocer mejor al hermano que durante años ha trabajado entre bastidores para sostener parte de la estructura profesional de los Casas.

PUBLICIDAD

Pero Christian no es completamente ajeno a la interpretación durante su infancia. Como sus hermanos, tuvo algunas experiencias delante de las cámaras y participó en producciones televisivas como Hospital Central, Cuéntame cómo pasó, El Internado o La que se avecina. Sin embargo, aquellas apariciones terminaron siendo solo una etapa.

Sheila y Christian Casas (REDES SOCIALES).

Su futuro profesional tomó otro rumbo cuando se graduó en Economía por la Universidad Complutense de Madrid en 2014. Tras pasar por Deloitte España, donde desarrolló labores relacionadas con el ámbito fiscal, decidió orientar su trayectoria hacia la gestión de proyectos propios y, especialmente, hacia los negocios vinculados a su familia.

PUBLICIDAD

Ese perfil empresarial terminó convirtiéndole en una pieza importante dentro del clan. En 2015 creó Memento Cine, una agencia desde la que comenzó a participar en la gestión y representación de las carreras de sus hermanos actores. Su cometido no se limitó a una cuestión administrativa: también empezó a intervenir en la valoración de proyectos y en decisiones relacionadas con el futuro profesional de Mario y Óscar.

La propia Sheila Casas ha destacado públicamente sus capacidades y llegó a describirle como “el más inteligente de la familia”. Un reconocimiento que refleja el peso que Christian ha adquirido dentro de un entorno en el que, pese a no ser el rostro visible, su opinión tiene especial importancia.

PUBLICIDAD

El hombre detrás de los negocios Casas

La actividad de Christian tampoco se limita al mundo audiovisual. El empresario participa en la gestión de Casas3Casas Promociones, sociedad familiar vinculada a inversiones inmobiliarias y patrimoniales, con sede en El Escorial.

También está relacionado con Home Films, productora audiovisual de la familia. Su papel en ambas compañías refuerza esa imagen de gestor que ha preferido trabajar detrás de las cámaras antes que ocupar un espacio protagonista frente a ellas.

Christian Casas y sus hermanos Sheila, Mario y Óscar (REDES SOCIALES).

Precisamente esa discreción ha sido una de sus principales características. Cuando acompañó a Mario en televisión, Christian reconoció abiertamente que la exposición pública no era su terreno favorito: “No me gusta hablar. Me muero de vergüenza. Yo soy el desconocido de los hermanos”.

PUBLICIDAD

Una frase que resume perfectamente la posición que ha mantenido durante años dentro del clan. Aunque forma parte del mismo universo profesional que sus hermanos, su función se desarrolla habitualmente lejos de las alfombras rojas, los estrenos y las entrevistas.

Su relación con Mónica Peña

En el terreno sentimental, Christian mantiene una relación consolidada con Mónica Peña, bailarina y coreógrafa que también ha desarrollado una carrera vinculada al mundo del espectáculo. Peña saltó a la popularidad tras participar en Fama, ¡a bailar! y posteriormente ha trabajado junto a algunos de los grandes nombres de la música. Entre sus proyectos figura su colaboración con Shakira, además de trabajos con artistas como Lola Índigo, Manuel Carrasco, Pablo Alborán, Lali Espósito o María Becerra.

PUBLICIDAD

Christian Casas y Mónica Peña (REDES SOCIALES).

Su trayectoria incluye actuaciones, videoclips y labores de coreografía, lo que ha permitido que ambos compartan un vínculo con la industria audiovisual aunque desde posiciones diferentes. Mientras Mónica desarrolla su carrera sobre los escenarios, Christian continúa ocupándose principalmente de la parte empresarial y estratégica.