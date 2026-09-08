La defensa de Begoña Gómez insiste al juez Peinado en aplazar la audiencia preliminar de este martes porque su abogado no puede acudir y rechaza que otro le sustituya

La mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez (Carlos Luján / Europa Press)

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La defensa de Begoña Gómez ha vuelto a pedir al juez Juan Carlos Peinado que aplace la audiencia preliminar que el magistrado ha fijado para este martes a las 18.00 horas. El abogado de la mujer de Pedro Sánchez, Jaime Campaner, considera imprescindible estar presente en una diligencia que puede desembocar en una nueva apertura de juicio oral con jurado contra su clienta por los delitos de malversación y tráfico de influencias. Por eso, después de que el juez rechazase inicialmente su petición y le ofreciese la posibilidad de enviar a otro letrado, Campaner ha presentado un nuevo escrito para insistir en la suspensión y descartar expresamente que otro abogado le sustituya.

El movimiento de Peinado ha cogido a las defensas con muy poco margen de maniobra. El juez comunicó este lunes, con apenas unas horas de antelación, que había decidido convocar para la tarde de este martes una nueva audiencia preliminar en la causa que investiga a Gómez. El problema para su abogado es que a esa misma hora tenía previsto desplazarse desde Mallorca, donde reside, hasta Barcelona por otros compromisos profesionales.

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Campaner se lo hizo saber al juzgado y pidió que se buscase otra fecha. Peinado respondió este lunes por la tarde que, en principio, quería mantener la comparecencia. El motivo: mañana miércoles comienza su periodo de vacaciones y, según explica en una providencia de dos páginas, tiene aprobado su “plan de vacaciones” desde el 9 hasta el 18 de septiembre. Si la vista no se celebra ahora, sostiene, habría que buscar un nuevo hueco que “no podría concretarse en este momento”.

El magistrado planteó una solución intermedia: que los abogados que no pudieran acudir designasen a un compañero que les sustituyera. En el caso de Gómez, sin embargo, su defensa no contempla esa posibilidad. Campaner sostiene que él es el abogado elegido por la esposa del presidente del Gobierno y quien ha tenido ocasión de estudiar las actuaciones durante el plazo concedido por el juzgado. De ahí que considere que su presencia no puede solventarse simplemente enviando a otro letrado con tan escaso margen.

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La vista se prolongó más de tres horas en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid.

En su nuevo escrito, el abogado insiste en que la audiencia debe aplazarse “en aras a garantizar los derechos fundamentales de la señora Gómez a la defensa y a la libre designación de letrado de su confianza”. Como alternativa, plantea que la comparecencia pueda celebrarse durante la semana del 21 de septiembre, cuando estaría disponible y todavía antes de la jubilación de Peinado, prevista para el 27 de septiembre al cumplir los 72 años.

Cristina Álvarez tampoco podrá estar este martes

A la petición de la defensa de Gómez se suma la de Cristina Álvarez, asesora en La Moncloa de la mujer del presidente del Gobierno y también procesada en la causa. Su abogado, José María de Pablo, ha comunicado igualmente al juzgado que su representada no puede acudir a la audiencia de este martes.

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Álvarez se encuentra actualmente fuera de España. Según explica su defensa, a principios de septiembre viajó a Miami para disfrutar de un crucero y, después, someterse a varias citas médicas relacionadas con una enfermedad que padece. Su regreso a España está previsto para el próximo 28 de septiembre, un día después de la fecha fijada para la jubilación de Peinado.

El abogado reconoce en su escrito que la presencia física de Álvarez no es preceptiva en este tipo de audiencia, pero considera que resulta importante que pueda asistir para defender sus intereses. También cuestiona el escaso margen con el que se ha comunicado la convocatoria y sostiene que un trámite de estas características exige tiempo para ser estudiado y preparado. “Por último, queremos poner de manifiesto la indefensión que supone el señalamiento de un trámite tan esencial como la audiencia preliminar, que requiere un previo estudio y preparación, con tan poca antelación”, señala De Pablo, que invoca el derecho de defensa de su representada y considera “imprescindible” su asistencia.

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La asesora de Begoña Gómez en La Moncloa, Cristina Álvarez, saliendo de declarar a los juzgados de Plaza de Castilla. (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

Álvarez se encuentra a un paso del banquillo por un presunto delito de prevaricación, mientras que Gómez afronta en este momento las acusaciones por malversación y tráfico de influencias. Las defensas quedan ahora a la espera de una nueva respuesta de Peinado, que debe decidir si mantiene finalmente la audiencia de este martes a las seis de la tarde o acepta buscar una fecha alternativa antes de su jubilación.