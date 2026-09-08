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De los veranos surferos en Mallorca al último adiós de Harald V en Oslo: así es la inquebrantable amistad de Kyril de Bulgaria y Haakon de Noruega

Se conocieron en los años 90, compartieron su pasión por el mar lejos del protocolo y unieron a sus familias hasta el día de hoy

Haakon y Kyril de Bulgaria en Mallorca
La amistad de Haakon y Kyril de Bulgaria. (Grosby Group )
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Kyril de Bulgaria viajará este 9 de septiembre a Oslo para asistir al funeral del rey Harald de Noruega, fallecido el pasado 28 de agosto. Su presencia reunirá de nuevo a dos amigos cuya relación comenzó en los años 90, cuando ambos eran príncipes y formaban parte de los círculos sociales de la realeza europea.

El hijo del rey Simeón de Bulgaria acudirá a la ceremonia para acompañar a Haakon de Noruega en la despedida de su padre. El vínculo entre ambos atravesó distintas etapas personales, matrimonios, separaciones y cambios de residencia, pero se mantuvo durante décadas entre encuentros familiares, viajes y celebraciones de las dos casas reales.

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La amistad entre Haakon de Noruega y Kyril de Bulgaria nació en la década de 1990, se afianzó durante veranos en Mallorca y continuó en Londres y Oslo. La afición de ambos por el surf y los deportes acuáticos, junto con la cercanía entre Mette-Marit y Rosario Nadal, convirtió ese trato entre príncipes en una relación sostenida entre sus familias.

Kyril de Bulgaria y Haakon de Noruega en Mallorca

La relación se formó cuando Kyril y Haakon aún eran príncipes. Ambos se movían por los ambientes de la alta sociedad europea y coincidían en reuniones sociales y estancias estivales. Aunque sus recorridos dentro de sus respectivas familias eran distintos, compartieron amistades y aficiones desde aquellos años.

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Mallorca fue uno de los escenarios habituales de ese trato. Durante los años 90, la isla reunía en verano a integrantes de distintas casas reales europeas. El rey Harald, aficionado a la vela, coincidía con don Juan Carlos en jornadas de regatas en Palma, mientras Kyril pasaba temporadas allí junto a su grupo de amigos.

Estos son los miembros de la familia real de Noruega

Entre esas amistades estaban don Felipe y el entonces príncipe Haakon. Kyril ya frecuentaba Mallorca y participaba de ese mismo ambiente social, lo que facilitó los encuentros entre el príncipe búlgaro y el heredero noruego. La isla se convirtió en uno de los lugares donde ambos compartieron tiempo lejos de los compromisos oficiales.

El surf ocupó un lugar propio dentro de esa relación. Haakon y Kyril eran aficionados a los deportes acuáticos y solían practicar esa disciplina durante sus vacaciones. Haakon incluso bromeó en ocasiones con que, si no hubiera tenido un destino ligado a la Corona, habría querido ser surfista y recorrer el mundo en busca de olas.

Kyril también consolidó en Mallorca una parte de su vida familiar. En 1989 se casó con Rosario Nadal, a quien había conocido durante una de sus estancias en la isla. Nadal ya tenía vínculos con círculos cercanos a la realeza, pese a no pertenecer a una familia de sangre azul, y era amiga del entonces príncipe Felipe.

Los vínculos entre las dos familias

La boda de Haakon con Mette-Marit se celebró en 2001. Aunque no consta la presencia de integrantes de la familia real búlgara en aquella ceremonia, para entonces ya existía una relación cercana entre Rosario Nadal y la futura princesa noruega. La amistad entre los dos hombres se amplió así al plano familiar.

Rosario Nadal y Mette-Marit en Mallorca.
Rosario Nadal y Mette-Marit en Mallorca. (Grosby Group)

Rosario Nadal fue elegida madrina de Sverre Magnus, hijo de Haakon y Mette-Marit. El nombramiento formalizó el lugar que la exesposa de Kyril ocupaba dentro del círculo de confianza de la pareja. También mostró que la relación no dependía únicamente de la amistad entre los dos príncipes.

Durante varios años, Haakon y Mette-Marit siguieron veraneando en Mallorca. Allí se reunían con Kyril, Rosario y sus hijos en planes alejados de los actos institucionales. Las dos familias pasaban tiempo en la playa, compartían meriendas informales y se acercaban al mar sin el protocolo propio de sus agendas oficiales.

Las cámaras registraron esas escenas estivales en distintas ocasiones. Kyril y Haakon aparecieron juntos en la playa y practicaron surf, la afición que los había unido desde sus primeros encuentros. Las imágenes mostraron una faceta privada de dos príncipes que coincidían fuera de los palacios y de las ceremonias de Estado.

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