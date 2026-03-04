Ona Mafalda, hija del príncipe Kyril de Bulgaria, de la realeza a relanzar su carrera como cantante: “Me encanta la música folclórica búlgara”

Ona Mafalda en una imagen de redes sociales (Instagram / @onamafalda)

Hay momentos en la vida que marcan un antes y un después. Para Ona Mafalda, ese punto de inflexión fue su divorcio, que tuvo lugar en noviembre de 2024. Este le hizo “perder el norte”, tal y como ella misma reconoció entonces, y le permitió empezar una nueva etapa en su día a día. La hija del príncipe Kyril de Bulgaria y Rosario Nadal ha encontrado en la música una vía con la que ha dejado atrás sus miedos y su faceta como miembro de la realeza para forjar su propio camino. “He hecho un proyecto fiel a mí, a lo que me gustaba y con lo que sentí que la gente iba a conectar”, confiesa en una entrevista con Infobae, poniendo el foco de atención en su nuevo disco, Reset.

Como su propio nombre indica, este álbum ha sido una renovación personal. “Sentí que tenía que dejar esos miedos que no tienes cuando eres joven”, detalla a este medio, agregando que “cuando eres pequeña, te atreves a todo. Quieres comerte el mundo entero. Pero cuando vas creciendo, empiezas a pensar muchas cosas y a frenarte. Entonces, yo estoy intentando volver a la niña de antes. A no tener preocupaciones, a no tener miedo y a sentirme segura conmigo misma”.

Pese a que su discurso artístico se caracteriza por la honestidad y la vulnerabilidad, lo cierto es que no siempre ha sido sencillo exponerse. “Como artistas estamos poniendo un poco nuestros sentimientos, lo que nos ha pasado, en un papel y no sabiendo cómo la gente va a reaccionar. O si ellos mismos van a conectar con eso”, reflexiona sobre lo que considera uno de los mayores retos de este trabajo. “No soy una persona que escribe sobre sí misma, sino de las experiencias que he tenido”, admite, puntualizando que “me suelo inspirar más en mi presente. Intento no anclarme tanto a las cosas del pasado”.

Empoderamiento, fuerza e historia

El álbum, compuesto por once canciones, alterna español e inglés con total naturalidad. Una decisión que no responde a una estrategia premeditada, sino a una cuestión instintiva. “Es muy natural. He elegido cómo me siento cuando llego al estudio y lo que en ese momento me pide el cuerpo. Si es en inglés o en español, intento no forzar. Me sale natural. Justo en este proyecto, de las once canciones, cuatro salieron en inglés”. En su biografía también ocupa un lugar importante Bulgaria, país al que está vinculada familiarmente. “Me encanta la música folclórica búlgara y en el anterior álbum sampleé las voces en una de las canciones y probablemente en algún momento seguiré jugando”, manifiesta a este medio, dejando en el aire la posibilidad de cantar en este idioma.

La cantautora Ona Mafalda vuelve a los escenarios

Criada entre distintas culturas, Ona Mafalda considera que esa mezcla ha sido una fuente constante de aprendizaje. “He aprendido muchísimas cosas y sobre todo me he nutrido muchísimo de todas estas diferentes culturas. No puedo decir que tengo una preferida, todas me han dado tanto y he crecido mucho en todos estos diferentes espacios”, confiesa a Infobae. En este contexto, en el que la visibilidad puede ir acompañada de expectativas externas, la artista reivindica la fidelidad a su propia voz. “He intentado ser real conmigo misma y hacer lo que de verdad he sentido que era lo mejor para el proyecto y para mí, no porque era la moda o porque es lo que está haciendo todo el mundo. De verdad he hecho un proyecto fiel a mí”.

Ese cambio vital también tiene su reflejo en el sonido del disco, que supone una ruptura con sus anteriores trabajos. El giro hacia las guitarras no es solo una elección estética, sino también emocional. “Con el rock he encontrado el empoderamiento y el soltar esa energía que de verdad nos hace sentir mejor. Cuando voy al estudio o estoy en el escenario con la guitarra en la mano, se me abre otro universo de empoderamiento, de felicidad y de poder, pensar que me puedo comer el mundo”.