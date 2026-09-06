¿Cuándo se acaba el calor? La Aemet prevé una bajada de las temperaturas en estas regiones

Bañistas en la playa de San Lorenzo de Gijón, a 5 de septiembre de 2026. (EFE/Paco Paredes)

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Septiembre y la llegada del otoño meteorológico -el astronómico no llegará hasta el día 23- no han traído un descenso de las temperaturas. Todo lo contrario, el calor que han sufrido los españoles esta última semana es de pleno verano, pero la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha adelantado que pronto habrá un nuevo giro en el tiempo que hará bajar el mercurio. Pero, por lo pronto, este domingo seguirá siendo caluroso.

Durante esta jornada, las temperaturas se mantendrán “en valores elevados para la época”, según la Aemet. Se superarán los 35 grados en la mitad sur y en el cuadrante nordeste peninsular, así como en zonas de los archipiélagos. Es más, llegarán a 40 en el valle del Guadalquivir. El calor tampoco dará tregua durante las horas de descanso. Se darán noches tropicales -aquellas en las que el mercurio no baja de 20 grados- en la mitad sur y nordeste peninsular, con mayor incidencia en las islas canarias, el valle del Guadalquivir y el área que baña el Mediterráneo, donde la noche podrá ser tórrida -cuando el termómetro no baja de 25 grados-.

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Este escenario, advierte el portavoz del organismo público, Rubén del Campo, “podría provocar potencialmente incendios forestales” puesto que “el peligro de incendios va a ser muy alto o extremo en amplias zonas de la península, debido especialmente a las altas temperaturas y a la sequedad del ambiente”.

España, un líder mundial en turismo, se enfrenta a un nuevo desafío: las olas de calor. Un estudio revela que los turistas que sufren temperaturas extremas son menos propensos a regresar, obligando al sector a adaptarse para no perder su atractivo.

En cuanto al estado del cielo, la Aemet detalla que, durante esta jornada, la mitad este y el extremo sur peninsulares quedarán bajo la influencia de una masa de aire subtropical, con cielos nubosos y una tendencia a abrirse claros de oeste a este. A su vez, la influencia de una DANA dejará algunos intervalos con posibles chubascos y tormentas dispersos de regiones del noroeste y centro norte que irán a más a partir de las horas centrales. Así, se esperan tormentas fuertes en el área cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y este de la meseta Norte. También habrá nubosidad baja con probables brumas en litorales de Galicia, Ceuta y Melilla.

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14 comunidades autónomas con aviso

Mapa de alertas meteorológicas para este domingo, 6 de septiembre de 2026. (Aemet)

Bajo esta previsión, la Aemet ha activado los avisos en 14 regiones. Andalucía tendrá aviso naranja por temperaturas máximas de hasta 40 grados en puntos de las provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla. La comunidad también contará con nivel amarillo por calor, con valores de hasta 39 grados en áreas de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla.

En Cataluña, la Aemet ha activado el aviso naranja por temperaturas que alcanzarán hasta 40 grados en varias áreas de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. También habrá nivel amarillo por máximas de entre 34 y 36 grados en otros puntos de Girona y Tarragona.

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Canarias estará bajo nivel amarillo por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en Lanzarote y Tenerife. También se esperan temperaturas máximas de 35 grados, con registros locales de hasta 37 grados en Gran Canaria, además de avisos costeros por viento del norte y nordeste de entre 50 y 61 kilómetros por hora en zonas marítimas del archipiélago.

En Baleares, el aviso amarillo afectará a Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera por temperaturas máximas que oscilarán entre los 36 y los 38 grados.

Aragón tendrá nivel amarillo por calor en las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza, con temperaturas máximas de hasta 38 grados.

En Cantabria, la Aemet ha activado el nivel amarillo por tormentas que podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Castilla y León contará con avisos amarillos por tormentas, con posible granizo y viento intenso, en zonas de Burgos, Palencia, Segovia y Soria. La comunidad también tendrá nivel amarillo por temperaturas máximas de hasta 36 grados en Burgos.

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En Castilla-La Mancha, la Aemet ha activado el nivel amarillo por temperaturas máximas de hasta 38 grados en la provincia de Ciudad Real.

La Comunidad de Madrid tendrá aviso amarillo por temperaturas máximas de hasta 36 grados, con valores de 34 grados en áreas de montaña.

En la Comunidad Valenciana, el nivel amarillo afectará a Castellón y Valencia por temperaturas máximas de hasta 36 grados.

Extremadura permanecerá en nivel amarillo por calor, con temperaturas máximas de hasta 38 grados en Badajoz y de 36 grados en Cáceres.

En Navarra, la Aemet ha activado el nivel amarillo por temperaturas máximas de hasta 36 grados, aunque en las áreas pirenaicas el umbral previsto será de 34 grados.

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El País Vasco tendrá aviso naranja por temperaturas máximas de hasta 37 grados en Gipuzkoa. Álava y Bizkaia permanecerán bajo nivel amarillo, con registros previstos de entre 34 y 36 grados.

En La Rioja, la previsión incluye nivel amarillo por temperaturas máximas de hasta 36 grados y por tormentas que podrían dejar granizo y rachas de viento muy fuertes.

Un giro en el tiempo con bajada del mercurio

La próxima semana comenzará con temperaturas sin grandes cambios en la mayor parte de España, aunque el lunes habrá un descenso notable en las comunidades cantábricas y cuenca del Ebro, pero que se recuperarán esas temperaturas en esa zona el día siguiente. En el resto del país continuará el ambiente “muy cálido para la época del año en casi todo el país, con máximas superiores a 36 grados en el este, centro y sur de la península, así como en Baleares, tanto el lunes como el martes”. En el Guadalquivir se superarán los 40 grados. Ahora bien, a mitad de semana habrá un cambio.

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“El miércoles podría haber un descenso térmico en amplias zonas y aunque continuaríamos con temperaturas superiores a las normales para la época, ya no serían tan extremas”, adelanta Del Campo. En cuanto a las precipitaciones, añade, serán escasas y quedarán acotadas al extremo norte, sin descartar alguna tormenta aislada en zonas del interior. “El peligro de incendios continuará muy alto o extremo en buena parte de la península y los archipiélagos”, advierte.