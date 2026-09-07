Si ves esta marca en el rostro, cuidado: un estudio relaciona esta señal con peligro de ataque cardíaco y derrame cerebral

Depósitos amarillentos de grasa característicos del xantelasma aparecen sobre la piel de los párpados de un ojo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A veces, nuestro cuerpo envía señales silenciosas, pero sumamente reveladoras a través de la piel. Una de las más preocupantes y menos conocidas por el público general es la aparición de pequeñas pápulas o protuberancias amarillentas alrededor de los párpados. Aunque muchos lo consideran un simple problema estético, la ciencia acaba de confirmar una alarmante conexión entre estas marcas y la salud cardiovascular.

Un riguroso estudio liderado por investigadores del Byers Eye Institute de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, publicado en la prestigiosa revista científica Atherosclerosis, determinó que la presencia de estas marcas, conocidas médicamente como xantelasmas, está fuertemente vinculada con un aumento significativo en el riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio (ataque cardíaco), un accidente cerebrovascular (derrame cerebral) y un ataque isquémico transitorio (mini-derrame).

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¿Qué es un xantelasma y por qué aparece?

El xantelasma palpebral es una condición caracterizada por placas amarillentas localizadas principalmente en los párpados. Histológicamente, estas lesiones están formadas por histiocitos espumosos que se acumulan en la capa superior de la piel (la dermis) y que contienen depósitos de cristales de colesterol y grasa.

Lo verdaderamente inquietante es que estas células espumosas cargadas de grasa son idénticas a las que forman las peligrosas placas de ateroma dentro de nuestras arterias, obstruyendo el flujo sanguíneo. Por lo tanto, ver estas marcas en el espejo no es solo un detalle cosmético; puede ser una manifestación física de que el cuerpo está acumulando grasa en sus arterias de forma sistémica.

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Fisiopatología del xantelasma palpebral (Atherosclerosis)

Un riesgo casi tres veces mayor de sufrir eventos cardiovasculares graves

La investigación, coliderada por los doctores Negin Yavari y Ehsan Rahimy, analizó registros médicos electrónicos de más de 150 millones de pacientes de 93 organizaciones de salud a nivel global. Para obtener resultados estadísticamente sólidos, los científicos identificaron a 17.925 adultos con xantelasma y los compararon con un grupo de control de tamaño idéntico con presbicia pero sin estas marcas en los ojos.

Ambos grupos fueron emparejados meticulosamente para asegurar que compartieran características similares de edad, sexo, raza y factores de riesgo clave como hipertensión, tabaquismo o diabetes. Todos los participantes fueron seguidos durante uno, cinco y hasta diez años, habiéndose excluido previamente a cualquier persona que tuviera antecedentes de infarto o derrame antes de su diagnóstico de xantelasma.

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Los hallazgos revelan un panorama preocupante. En el primer año de seguimiento, los pacientes con estas marcas presentaron un riesgo casi tres veces mayor de sufrir eventos cardiovasculares graves. Específicamente:

La incidencia de infarto de miocardio fue del 1,00% en pacientes con xantelasma, frente al 0,35% en el grupo de control.

La incidencia de derrame cerebral fue del 0,95%, contra el 0,30% del grupo de comparación.

La tasa de ataques isquémicos transitorios fue del 0,60%, en comparación con el 0,19% del grupo sano.

Pero lo más preocupante es que a largo plazo, el peligro persiste de manera muy marcada. Al cabo de 10 años de seguimiento, los pacientes con xantelasma mantuvieron un riesgo más del doble de sufrir un ataque cardíaco (3,13% vs. 1,73%) o un derrame cerebral (3,00% vs. 1,53%) en comparación con quienes no presentaban esta señal en el rostro.

Un rostro humano presenta depósitos amarillentos de xantelasma en la piel de los párpados y la zona periocular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del colesterol alto en los análisis

Tradicionalmente, se ha creído que los xantelasmas aparecen solo en personas con colesterol alto o dislipidemia. Sin embargo, la investigación determina que estas marcas también se presentan en personas con perfiles de lípidos normales, sugiriendo la influencia de la predisposición genética o anomalías localizadas en el metabolismo de las grasas. De hecho, el análisis detallado del estudio confirma que las tasas de ataques cardíacos y derrames cerebrales eran muy similares entre los pacientes con xantelasma que tenían colesterol alto y aquellos que tenían niveles completamente normales.

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El problema principal radica en que la mayoría de los pacientes con xantelasma acuden únicamente a dermatólogos o clínicas estéticas para eliminarlos por razones de apariencia física, sin sospechar que pueden tener factores de riesgo cardiovasculares no diagnosticados o descontrolados. No obstante, tras estos resultados, los autores enfatizan que el xantelasma debe considerarse una valiosa advertencia clínica para que los profesionales médicos inicien una evaluación integral de la salud cardiovascular del paciente.

Al final, la detección oportuna y el seguimiento por parte de médicos de cabecera pueden permitir la implementación de medidas preventivas cruciales —como cambios en el estilo de vida, control de la presión arterial y terapias farmacológicas— mucho antes de que ocurra una tragedia. Si notas estas acumulaciones amarillas en tu rostro, no pienses solo en eliminarlas por estética; programa una visita con tu médico de cabecera para revisar la salud de tu corazón.

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