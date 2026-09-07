España

Si ves esta marca en el rostro, cuidado: un estudio relaciona esta señal con peligro de ataque cardíaco y derrame cerebral

Las xantelasmas son pequeñas marcas o protuberancias amarillentas situadas alrededor de los párpados

Ojo humano con pequeñas placas de color amarillento situadas en la piel del párpado superior e inferior.
Depósitos amarillentos de grasa característicos del xantelasma aparecen sobre la piel de los párpados de un ojo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

A veces, nuestro cuerpo envía señales silenciosas, pero sumamente reveladoras a través de la piel. Una de las más preocupantes y menos conocidas por el público general es la aparición de pequeñas pápulas o protuberancias amarillentas alrededor de los párpados. Aunque muchos lo consideran un simple problema estético, la ciencia acaba de confirmar una alarmante conexión entre estas marcas y la salud cardiovascular.

Un riguroso estudio liderado por investigadores del Byers Eye Institute de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, publicado en la prestigiosa revista científica Atherosclerosis, determinó que la presencia de estas marcas, conocidas médicamente como xantelasmas, está fuertemente vinculada con un aumento significativo en el riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio (ataque cardíaco), un accidente cerebrovascular (derrame cerebral) y un ataque isquémico transitorio (mini-derrame).

PUBLICIDAD

¿Qué es un xantelasma y por qué aparece?

El xantelasma palpebral es una condición caracterizada por placas amarillentas localizadas principalmente en los párpados. Histológicamente, estas lesiones están formadas por histiocitos espumosos que se acumulan en la capa superior de la piel (la dermis) y que contienen depósitos de cristales de colesterol y grasa.

Lo verdaderamente inquietante es que estas células espumosas cargadas de grasa son idénticas a las que forman las peligrosas placas de ateroma dentro de nuestras arterias, obstruyendo el flujo sanguíneo. Por lo tanto, ver estas marcas en el espejo no es solo un detalle cosmético; puede ser una manifestación física de que el cuerpo está acumulando grasa en sus arterias de forma sistémica.

PUBLICIDAD

Fisiopatología del xantelasma palpebral (Atherosclerosis)
Fisiopatología del xantelasma palpebral (Atherosclerosis)

Un riesgo casi tres veces mayor de sufrir eventos cardiovasculares graves

La investigación, coliderada por los doctores Negin Yavari y Ehsan Rahimy, analizó registros médicos electrónicos de más de 150 millones de pacientes de 93 organizaciones de salud a nivel global. Para obtener resultados estadísticamente sólidos, los científicos identificaron a 17.925 adultos con xantelasma y los compararon con un grupo de control de tamaño idéntico con presbicia pero sin estas marcas en los ojos.

Ambos grupos fueron emparejados meticulosamente para asegurar que compartieran características similares de edad, sexo, raza y factores de riesgo clave como hipertensión, tabaquismo o diabetes. Todos los participantes fueron seguidos durante uno, cinco y hasta diez años, habiéndose excluido previamente a cualquier persona que tuviera antecedentes de infarto o derrame antes de su diagnóstico de xantelasma.

Los hallazgos revelan un panorama preocupante. En el primer año de seguimiento, los pacientes con estas marcas presentaron un riesgo casi tres veces mayor de sufrir eventos cardiovasculares graves. Específicamente:

  • La incidencia de infarto de miocardio fue del 1,00% en pacientes con xantelasma, frente al 0,35% en el grupo de control.
  • La incidencia de derrame cerebral fue del 0,95%, contra el 0,30% del grupo de comparación.
  • La tasa de ataques isquémicos transitorios fue del 0,60%, en comparación con el 0,19% del grupo sano.

Pero lo más preocupante es que a largo plazo, el peligro persiste de manera muy marcada. Al cabo de 10 años de seguimiento, los pacientes con xantelasma mantuvieron un riesgo más del doble de sufrir un ataque cardíaco (3,13% vs. 1,73%) o un derrame cerebral (3,00% vs. 1,53%) en comparación con quienes no presentaban esta señal en el rostro.

Primer plano del rostro de una persona con depósitos amarillos en la piel alrededor de los ojos y cerca del lagrimal.
Un rostro humano presenta depósitos amarillentos de xantelasma en la piel de los párpados y la zona periocular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá del colesterol alto en los análisis

Tradicionalmente, se ha creído que los xantelasmas aparecen solo en personas con colesterol alto o dislipidemia. Sin embargo, la investigación determina que estas marcas también se presentan en personas con perfiles de lípidos normales, sugiriendo la influencia de la predisposición genética o anomalías localizadas en el metabolismo de las grasas. De hecho, el análisis detallado del estudio confirma que las tasas de ataques cardíacos y derrames cerebrales eran muy similares entre los pacientes con xantelasma que tenían colesterol alto y aquellos que tenían niveles completamente normales.

El problema principal radica en que la mayoría de los pacientes con xantelasma acuden únicamente a dermatólogos o clínicas estéticas para eliminarlos por razones de apariencia física, sin sospechar que pueden tener factores de riesgo cardiovasculares no diagnosticados o descontrolados. No obstante, tras estos resultados, los autores enfatizan que el xantelasma debe considerarse una valiosa advertencia clínica para que los profesionales médicos inicien una evaluación integral de la salud cardiovascular del paciente.

Al final, la detección oportuna y el seguimiento por parte de médicos de cabecera pueden permitir la implementación de medidas preventivas cruciales —como cambios en el estilo de vida, control de la presión arterial y terapias farmacológicas— mucho antes de que ocurra una tragedia. Si notas estas acumulaciones amarillas en tu rostro, no pienses solo en eliminarlas por estética; programa una visita con tu médico de cabecera para revisar la salud de tu corazón.

Temas Relacionados

CienciaInfartoIctusEnfermedades y Medicamentos EspañaEnfermedadesEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Según estudio 4 de cada 5 móviles vendidos en Europa incumplen las normas de la Unión Europea sobre reparación

Una investigación sobre más de 2.000 teléfonos lanzados en el último año detectó que la mayoría no muestra bien la información sobre arreglos, piezas y guías para el comprador

Según estudio 4 de cada 5 móviles vendidos en Europa incumplen las normas de la Unión Europea sobre reparación

Un estudio descubre un circuito entre la nariz y el cerebro que vincula la ansiedad con la respiración: el “freno” contra el miedo

Durante milenios, prácticas orientales como el yoga, la meditación y el pranayama han sostenido que el control de la respiración calma la mente

Un estudio descubre un circuito entre la nariz y el cerebro que vincula la ansiedad con la respiración: el “freno” contra el miedo

Investigadores españoles demuestran con dos estudios que tu nivel socioeducativo puede influir en la posibilidad de padecer obesidad y riesgo cardiometabólico

La falta de estudios marca una diferencia en la salud entre hombres y mujeres, debido a las oportunidades de empleo, el acceso a recursos saludables y la carga del estrés psicosocial

Investigadores españoles demuestran con dos estudios que tu nivel socioeducativo puede influir en la posibilidad de padecer obesidad y riesgo cardiometabólico

Ángel Illescas, floricultor: “Esta planta es ideal para dar toques tropicales a tu casa”

El experto en jardinería habla de esta especie por su aspectos voluminoso y sus grandes hojas

Ángel Illescas, floricultor: “Esta planta es ideal para dar toques tropicales a tu casa”

Avance de ‘La Promesa’ del martes 8 de septiembre: Leocadia se sincera con Máximo y Cristóbal se abre con Alonso

La ficción de La 1 mantiene la tensión después de la propuesta de matrimonio de Leocadia a Máximo

Avance de ‘La Promesa’ del martes 8 de septiembre: Leocadia se sincera con Máximo y Cristóbal se abre con Alonso
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rusia ordena el cierre del consulado alemán en San Petersburgo y clausura todos los institutos Goethe del país

Rusia ordena el cierre del consulado alemán en San Petersburgo y clausura todos los institutos Goethe del país

Quién es María Tardón, la jueza que investiga en la Audiencia Nacional la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio

La Justicia absuelve al policía de paisano que disparó tres veces contra un coche en Oviedo: los ocupantes del vehículo sufrieron estrés postraumático

La jueza Tardón abre una causa por la entrada masiva de migrantes en Ceuta al ver un posible “ataque a la integridad territorial” de España

El juez Peinado cita este martes a Begoña Gómez y a su asesora a una audiencia preliminar previa a la apertura de juicio oral

ECONOMÍA

La España de los dos bolsillos: el municipio donde la renta alcanza los 77.451 euros al año frente al que apenas llega a 14.253

La España de los dos bolsillos: el municipio donde la renta alcanza los 77.451 euros al año frente al que apenas llega a 14.253

Jesús, camionero en Estados Unidos: “En ocho meses gané 57.542 euros”

El engaño de ‘Fran’: el joven con síndrome de Down creado con IA que una tienda usa como “gancho” para vender bolsos

El absentismo laboral vuelve a subir en España y bate récords: se sitúa en el 7,62% impulsado por el aumento de las bajas médicas

Andalucía planta cara al Gobierno por el Plan de Vivienda, pero no renuncia a los 1.200 millones que le corresponden

DEPORTES

Metro refuerza las líneas 4, 5 y 8 y EMT pone lanzaderas gratuitas para ir al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Metro refuerza las líneas 4, 5 y 8 y EMT pone lanzaderas gratuitas para ir al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Muere el piloto español Pablo Amorós a los 44 años tras sufrir un accidente en Monteblanco

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Su fútbol tiene fecha de caducidad”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”