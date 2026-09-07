¿Debemos temer por el impacto de la IA en la educación? “No estamos solo ante una crisis del aprendizaje, estamos ante una crisis de sentido”

Dos estudiantes observan una pantalla digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Vuelve a empezar el curso académico y la incertidumbre por la extensión cada vez más amplia de la inteligencia artificial continúa encendiendo los debates. Hasta hace poco, las aulas se negaban a dar rienda suelta a esta herramienta; pero ante la dificultad de detectar los contenidos desarrollados por la IA generativa, se normaliza paulatinamente su uso en institutos y universidades.

Esto plantea un problema que algunos expertos ya subrayan desde la creación y popularización de ChatGPT: el riesgo de un empobrecimiento intelectual en las nuevas generaciones. De este modo, las instituciones educativas han centrado sus esfuerzos en no solo hablar de una transición tecnológica, sino también en una refundación de su propósito.

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Aníbal J. Bogliaccini, psicopedagogo y autor de ‘La educación silenciosa’ señala que la escuela ha perdido el monopolio del conocimiento, pero no su importancia. Por esto mismo, “hoy muchos adolescentes llegan al aula sintiendo que ese espacio no responde a las preguntas que realmente les preocupan”; lo que crea un dilema mayor: “No estamos solo ante una crisis del aprendizaje, estamos ante una crisis de sentido”.

El riesgo del “sedentarismo cognitivo” frente al pensamiento crítico

Las respuestas automatizadas y el acceso ilimitado a datos significan que memorizar ya no es una ventaja competitiva. En este sentido, el psicopedagogo subraya que “la pregunta ya no es cómo conseguir respuestas, porque las respuestas están al alcance de cualquiera”.

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Debido a esta amenaza al esfuerzo mental, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) publicó el informe ‘Orientaciones para la integración de la inteligencia artificial en la formación del profesorado’ para prevenir el “sedentarismo cognitivo” de los alumnos. Este fenómeno ocurre cuando el estudiante delega de forma sistemática su esfuerzo analítico a un algoritmo, limitando el desarrollo de su intelecto. Bogliaccini, ante esto, señala que la verdadera cuestión es saber “formar personas capaces de interpretar esa información, cuestionarla, relacionarla con otras ideas y construir un criterio propio”.

Una profesora explica contenidos científicos en una pantalla digital interactiva mientras sus estudiantes utilizan tabletas en sus escritorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo reaccionar ante este riesgo

Este dilema también preocupa a nivel internacional. Por esto mismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó una investigación en la que explora los usos efectivos de la IA generativa en la educación, al detectar la creciente brecha entre la mera ejecución exitosa de una tarea y el aprendizaje real. En ella, se destaca que la dependencia excesiva de la IA reduce significativamente el esfuerzo mental y la metacognición indispensables para la asimilación profunda de conceptos. Sin embargo, la OCDE rescata el valor de la personalización educativa, siempre que se rija por la supervisión pedagógica humana.

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Por su parte, el INTEF publicó una guía en la que se propone la estructuración de la enseñanza en este contexto, en base a las recomendaciones de la Comisión Europea:

Enseñar para la IA : fomentando el pensamiento crítico, la comprensión de sesgos algorítmicos y la privacidad de datos.

Enseñar sobre la IA : conocer su mecánica de funcionamiento.

Enseñar con la IA: incorporarla de manera guiada en las actividades escolares.

La vuelta al cole comienza en España a partir de este 7 de septiembre. (Magnific)

Para facilitar la labor del docente, el texto añade algunas actividades éticas prediseñadas para concienciar a los alumnos y una lista de proyectos reales de buenas prácticas didácticas para todas las edades. El objetivo es que los estudiantes desarrollen y mantengan el pensamiento reflexivo, la curiosidad, la resiliencia y la creatividad, como señala el psicopedagogo.

En este sentido, la Universidad de La Laguna (Tenerife) ha publicado un estudio en el que expone seis dimensiones clave que deben alcanzar durante su educación para llegar a este objetivo: interrogación (diseño crítico de prompts), comparación de respuestas entre chatbots como ChatGPT o Gemini, diálogo crítico con la máquina para refinar la interacción, verificación rigurosa de los datos aportados recurriendo a fuentes académicas convencionales, reelaboración personal para construir un discurso propio y original, y reflexión metacognitiva sobre el proceso.

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Un lugar donde los jóvenes “aprendan a dar sentido a ese conocimiento”

Pese a que las grandes instituciones internacionales y nacionales han pautado el buen uso de la inteligencia artificial y han marcado el inicio del cambio educativo, Bogliaccini recuerda que esta cuestión va más allá de la capacitación técnica. En sus palabras, “cuando una máquina puede responder casi cualquier pregunta en segundos, el verdadero valor de la educación está en enseñar a pensar, a convivir con la incertidumbre y a construir una identidad propia”.

Al final, lo más importante es que “los adolescentes necesitan sentirse parte de una comunidad donde puedan equivocarse, dialogar, descubrir quiénes son y desarrollar relaciones significativas”, agrega. Y es que la salud emocional es paralela al aprendizaje. De hecho, “es la condición que hace posible que exista”.

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No obstante, el psicopedagogo concluye diciendo que en este nuevo curso el desafío no se resuelve con prohibiciones ni con entusiasmo ciego, sino reforzando el componente humanista. De este modo, “la escuela sigue siendo una institución imprescindible, pero su legitimidad ya no vendrá de ser el lugar donde se concentra el conocimiento, sino de convertirse en el espacio donde los jóvenes aprendan a dar sentido a ese conocimiento. Ese es el gran desafío educativo de nuestro tiempo”, insiste Bogliaccini.