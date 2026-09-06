La prensa marroquí advierte que la visita del Rey a Ceuta haría estallar la crisis: “Si desean evitar que las tensiones se conviertan en un verdadero conflicto, no debería tener lugar”

Una bandera de España en el campamento improvisado en la playa del Trampolín en Ceuta, a 2 de septiembre de 2026. (REUTERS/Pedro Nunes)

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La reivindicación de soberanía de Marruecos sobre Ceuta y Melilla y el rechazo tajante a una posible visita del rey Felipe VI a Ceuta ocupan este domingo las primeras páginas de la prensa del país vecino. A lo largo de estas últimas semanas y tras el estallido de la crisis, varios miembros del Gobierno han acudido a la ciudad autónoma. También lo ha hecho el líder de la oposición, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, e incluso el expresidente popular José María Aznar. Quien no ha viajado hasta la ciudad autónoma ha sido el rey Felipe VI.

Durante las primeras semanas de la crisis, Feijóo subrayaba su ausencia y aseguraba que el monarca “quiere ir a Ceuta”, una labor que le corresponde como jefe del Estado debido a la “crisis humanitaria, de salud pública y de orden público” que se está viviendo en la ciudad. Por ello, solicitaba al Gobierno que “autorice” al rey. Ahora bien, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que no ha puesto trabas.

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Sánchez se reunió el pasado lunes con el Rey solo unas horas después de afirmar que existen “argumentos y razones suficientes” para que el monarca visite las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, lugares que no ha pisado nunca como monarca. No es el Ejecutivo el que niega la visita del Rey, sino la amenaza de Marruecos a que los reyes españoles pisen el suelo de las dos ciudades autónomas, cuya soberanía española cuestionan.

Pedro Sánchez detalla la presencia de altos cargos del gobierno en Ceuta y la inminente visita del Jefe de Estado para reafirmar el apoyo y compromiso con la ciudad autónoma.

Antes de su encuentro con el monarca, Sánchez insistía en que “se hará” esa visita del rey a las ciudades autónomas en cuanto se den las condiciones necesarias para llevarla a cabo, sin precisar ninguna fecha. La prensa marroquí, condicionada por la política de la corte de Mohamed VI, defiende que esta posible visita sería “una gran provocación”.

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Los reyes no visitan Ceuta desde la última amenaza de Marruecos

La última vez que un rey español visitó Ceuta, el rey de Marruecos Mohamed VI respondió con un comunicado en el que definía el desplazamiento como un “paso contraproducente”, un episodio “lamentable” y un “acto nostálgico de una era sombría y superada”. Ocurrió en 2007, cuando Juan Carlos I viajó hasta la ciudad y desató una crisis diplomática entre ambos países que se prolongó durante todo un año. Desde entonces, no se ha vuelto a organizar una visita real.

Con este precedente, la Casa Real no ha anunciado por ahora ninguna visita. Sin embargo, la prensa marroquí especula y vaticina que la presencia del monarca español a la ciudad autónoma supondría un punto de inflexión en la crisis entre los dos países.

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Sammir Bennis, un analista político que también publica en medios españoles vinculados al lobby marroquí en España, firma en el diario digital ‘Medias24’ una columna en la que avisa del riesgo. “Mientras la campaña mediática contra Marruecos se intensifica en España, la visita prevista del rey Felipe VI a Ceuta y Melilla suscita temores de un mayor deterioro de las relaciones entre Rabat y Madrid. Esta iniciativa alteraría un equilibrio tácito mantenido durante años y podría transformar las tensiones actuales en una grave crisis diplomática”, advierte.

La prensa advierte del estallido de “una auténtica crisis diplomática”

Pero va más allá y lanza un aviso: “Si España desea contribuir a la desescalada y evitar que las tensiones actuales se conviertan en un verdadero conflicto entre ambos gobiernos, esta visita no debería tener lugar. Podría provocar una reacción particularmente fuerte por parte de Marruecos. No descarto la posibilidad de que el rey Mohammed VI vuelva a convocar a su embajador en Madrid para consultas”.

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“Solo cabe esperar que la razón prevalezca y que esta visita no se lleve a cabo. De lo contrario, la situación corre el riesgo de deteriorarse considerablemente. Podríamos entonces encontrarnos ante una auténtica crisis diplomática entre Rabat y Madrid”, sentencia.

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