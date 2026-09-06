España

La prensa marroquí advierte que la visita del Rey a Ceuta haría estallar la crisis: “Si desean evitar que las tensiones se conviertan en un verdadero conflicto, no debería tener lugar”

El planteamiento de un desplazamiento de Felipe VI ha reactivado en medios del país alauita advertencias sobre un inevitable choque entre Madrid y Rabat

Una bandera de España en el campamento improvisado en la playa del Trampolín en Ceuta, a 2 de septiembre de 2026. (REUTERS/Pedro Nunes)
Una bandera de España en el campamento improvisado en la playa del Trampolín en Ceuta, a 2 de septiembre de 2026. (REUTERS/Pedro Nunes)
Guardar

La reivindicación de soberanía de Marruecos sobre Ceuta y Melilla y el rechazo tajante a una posible visita del rey Felipe VI a Ceuta ocupan este domingo las primeras páginas de la prensa del país vecino. A lo largo de estas últimas semanas y tras el estallido de la crisis, varios miembros del Gobierno han acudido a la ciudad autónoma. También lo ha hecho el líder de la oposición, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, e incluso el expresidente popular José María Aznar. Quien no ha viajado hasta la ciudad autónoma ha sido el rey Felipe VI.

Durante las primeras semanas de la crisis, Feijóo subrayaba su ausencia y aseguraba que el monarca “quiere ir a Ceuta”, una labor que le corresponde como jefe del Estado debido a la “crisis humanitaria, de salud pública y de orden público” que se está viviendo en la ciudad. Por ello, solicitaba al Gobierno que “autorice” al rey. Ahora bien, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que no ha puesto trabas.

PUBLICIDAD

Sánchez se reunió el pasado lunes con el Rey solo unas horas después de afirmar que existen “argumentos y razones suficientes” para que el monarca visite las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, lugares que no ha pisado nunca como monarca. No es el Ejecutivo el que niega la visita del Rey, sino la amenaza de Marruecos a que los reyes españoles pisen el suelo de las dos ciudades autónomas, cuya soberanía española cuestionan.

Pedro Sánchez detalla la presencia de altos cargos del gobierno en Ceuta y la inminente visita del Jefe de Estado para reafirmar el apoyo y compromiso con la ciudad autónoma.

Antes de su encuentro con el monarca, Sánchez insistía en que “se hará” esa visita del rey a las ciudades autónomas en cuanto se den las condiciones necesarias para llevarla a cabo, sin precisar ninguna fecha. La prensa marroquí, condicionada por la política de la corte de Mohamed VI, defiende que esta posible visita sería “una gran provocación”.

PUBLICIDAD

Los reyes no visitan Ceuta desde la última amenaza de Marruecos

La última vez que un rey español visitó Ceuta, el rey de Marruecos Mohamed VI respondió con un comunicado en el que definía el desplazamiento como un “paso contraproducente”, un episodio “lamentable” y un “acto nostálgico de una era sombría y superada”. Ocurrió en 2007, cuando Juan Carlos I viajó hasta la ciudad y desató una crisis diplomática entre ambos países que se prolongó durante todo un año. Desde entonces, no se ha vuelto a organizar una visita real.

Con este precedente, la Casa Real no ha anunciado por ahora ninguna visita. Sin embargo, la prensa marroquí especula y vaticina que la presencia del monarca español a la ciudad autónoma supondría un punto de inflexión en la crisis entre los dos países.

Sammir Bennis, un analista político que también publica en medios españoles vinculados al lobby marroquí en España, firma en el diario digital ‘Medias24’ una columna en la que avisa del riesgo. “Mientras la campaña mediática contra Marruecos se intensifica en España, la visita prevista del rey Felipe VI a Ceuta y Melilla suscita temores de un mayor deterioro de las relaciones entre Rabat y Madrid. Esta iniciativa alteraría un equilibrio tácito mantenido durante años y podría transformar las tensiones actuales en una grave crisis diplomática”, advierte.

La prensa advierte del estallido de “una auténtica crisis diplomática”

Pero va más allá y lanza un aviso: “Si España desea contribuir a la desescalada y evitar que las tensiones actuales se conviertan en un verdadero conflicto entre ambos gobiernos, esta visita no debería tener lugar. Podría provocar una reacción particularmente fuerte por parte de Marruecos. No descarto la posibilidad de que el rey Mohammed VI vuelva a convocar a su embajador en Madrid para consultas”.

“Solo cabe esperar que la razón prevalezca y que esta visita no se lleve a cabo. De lo contrario, la situación corre el riesgo de deteriorarse considerablemente. Podríamos entonces encontrarnos ante una auténtica crisis diplomática entre Rabat y Madrid”, sentencia.

<br>

Temas Relacionados

Felipe VICeutaMelillaMarruecosGobierno de EspañaPolítica EspañaEspaña NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Muere un cachorro de lince ibérico por atropello cerca de la laguna de Caracuel (Ciudad Real): es el cuarto ejemplar que fallece en estas condiciones

Un grupo de ciclistas alertó al servicio de emergencia cuando pasaron junto al animal fallecido

Muere un cachorro de lince ibérico por atropello cerca de la laguna de Caracuel (Ciudad Real): es el cuarto ejemplar que fallece en estas condiciones

El príncipe Harry prepara una película sobre Diana de Gales tras su regreso a Reino Unido: un nuevo frente con su hermano Guillermo

El hijo menor de Lady Di estaría preparando un proyecto audiovisual para el próximo 2027, cuando se cumplirán 30 años de la muerte de su madre

El príncipe Harry prepara una película sobre Diana de Gales tras su regreso a Reino Unido: un nuevo frente con su hermano Guillermo

La ansiedad, el ego o la vergüenza, los “monstruos” mentales que paralizan a las personas: “Nos ponen en alerta permanente”

La psicóloga Juani Ureña, autora del libro ‘No luches con tus monstruos’, explica a ‘Infobae’ cómo aprender a identificar y entender estos mecanismos

La ansiedad, el ego o la vergüenza, los “monstruos” mentales que paralizan a las personas: “Nos ponen en alerta permanente”

El Gobierno defiende las carpas en el puerto de Ceuta: “No se puede criticar que los migrantes estén en playas y rechazar que se abran espacios desde el consenso”

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática aclara que estas instalaciones buscan facilitar la identificación de los migrantes y tramitar su devolución si no tienen derecho al asilo

El Gobierno defiende las carpas en el puerto de Ceuta: “No se puede criticar que los migrantes estén en playas y rechazar que se abran espacios desde el consenso”

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 2 de este 6 septiembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 2 de este 6 septiembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Donald Trump vuelve a criticar a Pedro Sánchez por la crisis migratoria de Ceuta: “Es muy triste lo que está pasando en España, un país que no tiene ningún control sobre su frontera”

Donald Trump vuelve a criticar a Pedro Sánchez por la crisis migratoria de Ceuta: “Es muy triste lo que está pasando en España, un país que no tiene ningún control sobre su frontera”

Un juez investiga si la empresa pública que suministra agua a 250.000 valencianos amañó contratos para beneficiar a su accionista privado

Dos megaproyectos energéticos pueden competir por llevar gas nigeriano a Europa, con Marruecos y Argelia como rutas rivales, mientras la UE busca alternativas al gas ruso

La justicia española avala la nacionalidad de un descendiente sefardí residente en Lima: certificados de la comunidad judía peruana y su vínculo con España resultaron decisivos

Pegasus reaparece con la crisis de Ceuta: el caso de hackeo a Pedro Sánchez archivado en 2026 por el que PP y Vox le acusan de sufrir “chantaje” de Marruecos

ECONOMÍA

Renfe permite desde este lunes subir patinetes eléctricos a sus trenes tras casi tres años prohibidos por riesgo de incendio: qué ha cambiado

Renfe permite desde este lunes subir patinetes eléctricos a sus trenes tras casi tres años prohibidos por riesgo de incendio: qué ha cambiado

Un conductor sufre un desprendimiento de retina al volante, pero la mutua se niega a reconocerlo como accidente laboral: la justicia da un giro al caso

500.000 euros por un caballo: el mercado español equino alcanza un valor de miles de millones y se extiende por más de 70 países

El campo español vende melón y sandía a pérdidas ante la competencia de Marruecos, Turquía o Egipto: “Deberíamos tener todos las mismas reglas de juego”

Qué cambia con la reforma de la financiación autonómica: más recursos para las comunidades, mayor cesión de impuestos y nuevos criterios de reparto

DEPORTES

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Álvaro Arbeloa no levanta cabeza: tres derrotas y la plantilla hecha a imagen de La Fábrica, a examen

Marc Toralles, Bru Busom y Rubén Sanmartín hacen historia al conseguir el primer “Oscar” de la montaña para el alpinismo español

El peor momento de Luis Enrique en el PSG: tres partidos y ninguna victoria a las puertas de una nueva Champions

De debutar con Mourinho a cortarle las alas: Troy Parrott asesta el primer golpe al nuevo Real Madrid del portugués