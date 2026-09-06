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Una isla privada a la venta por 4 millones de euros en Bahamas: le rodean aguas cristalinas, dos playas de arena blanca y un puerto natural protegido

El terreno se ubica a unos 45 kilómetros al sureste de Nassau, la capital bahamense. Cuenta, además, con dos playas de arena blanca y la vegetación cubre casi toda la isla

Roberts Cay, una isla privada a la venta por 4 millones de euros en Bahamas. (Portal inmobiliario Christie's International Real Estate)
Roberts Cay, una isla privada a la venta por 4 millones de euros en Bahamas. (Portal inmobiliario Christie's International Real Estate)
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Roberts Cay, una isla privada de casi cinco hectáreas ubicada al norte de los Cayos Exuma, en Bahamas, ha salido al mercado inmobiliario de lujo por un precio de 4,5 millones de euros. La propiedad, que combina playas de arena blanca con un puerto natural protegido, se presenta como una de las últimas grandes extensiones de tierra virgen disponibles en el archipiélago caribeño.

El terreno se ubica a unos 45 kilómetros al sureste de Nassau, la capital bahamense, y a media milla al sur de Ship Channel Cay. Su cercanía con otras regiones como Norman’s Cay y Highbourne Cay la coloca dentro de lo que se conoce como el centro de navegación más prestigioso del Caribe, una franja marítima frecuentada por yates durante gran parte del año.

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La isla ofrece dos playas y un desnivel natural de casi diez metros

Robers Cay cuenta con dos playas de arena blanca y aguas turquesas que rodean su perímetro completo. La vegetación tropical cubre buena parte de la superficie, mientras que un punto de elevación de aproximadamente 10 metros se erige como el rasgo topográfico más distintivo del terreno, algo poco frecuente entre los cayos bajos que predominan en la zona.

El puerto protegido que se forma en uno de los costados de la isla funciona como refugio natural para embarcaciones y facilita el acceso marítimo directo. Según la descripción del portal inmobiliario James Edition, esa zona portuaria resulta ideal para practicar snorkel, mientras que el sector oriental de la isla, expuesto a aguas más profundas, permite la pesca de altura.

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Entre las opciones más accesibles del mercado de islas privadas

Dentro del mercado de islas privadas en Bahamas, un segmento que suele manejar cifras de varias decenas de millones de dólares para propiedades desarrolladas con infraestructura residencial, Roberts Cay se posiciona como una alternativa bastante asequible. La ausencia de construcciones representa, según la inmobiliaria, una ventaja para quien busque diseñar un proyecto desde cero, sin condicionamientos previos de arquitectura o distribución.

Roberts Cay, una isla privada a la venta por 4 millones de euros en Bahamas. (Portal inmobiliario Christie's International Real Estate)
Roberts Cay, una isla privada a la venta por 4 millones de euros en Bahamas. (Portal inmobiliario Christie's International Real Estate)

Pero, aunque la isla no cuenta con edificaciones actuales, el terreno conserva cimientos de construcciones anteriores que podrían servir como punto de partida para un futuro desarrollo. Una característica que reduce parte de los costes iniciales de planificación, ya que ofrece referencias concretas sobre las zonas del terreno con mayor viabilidad constructiva.

La ubicación en los Cayos Exuma explica el interés del mercado

Los Cayos Exuma concentran buena parte de la demanda de propiedades insulares de lujo en el Caribe. La zona combina aguas de baja profundidad con tonalidades que van del turquesa al azul intenso, condiciones que atraen tanto a compradores particulares como a desarrolladores hoteleros. La proximidad de Roberts Cay con Nassau, principal centro urbano y aeroportuario del país, se menciona como un factor que incide de forma directa en la valoración de este tipo de terrenos.

Agentes del sector inmobiliario que operan en la región señalan que la distancia respecto a la capital constituye uno de los criterios centrales al momento de tasar una isla privada, dado que reduce los tiempos de traslado tanto para uso personal como para eventuales operaciones turísticas o de alquiler vacacional.

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