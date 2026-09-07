Snacks y meriendas para la vuelta al cole, más allá del clásico ‘bocata’: magdalenas con fruta, crackers de semillas y barritas caseras

Batido de fruta congelada. (Magnific)

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Septiembre es el momento perfecto para renovar nuestra rotación habitual de almuerzos y meriendas para los más pequeños. Más allá de los clásicos bocadillos, existen cientos de opciones ricas y saludables que cuidan su energía y a la vez que despiertan su apetito. Desde barritas caseras hasta batidos, pasando por chips salados de boniato y otras riquísimas recetas fáciles que podemos preparar en casa en poco más de unos minutos.

Descubrir snacks saludables no solo ayuda a que los niños disfruten cada bocado, sino que también convierte la hora del recreo en una experiencia sabrosa y nutritiva. Apostar por combinaciones frescas, coloridas y fáciles de preparar es la clave para mantenerlos activos, concentrados y felices durante toda la jornada escolar.

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1. Barrita energética saludable

Barritas de avena saludables hechas en casa. (Magnific)

Esta barrita energética saludable es un snack fácil hecho a base de copos de avena, frutos secos y miel. La técnica principal consiste en mezclar, prensar y hornear los ingredientes hasta obtener una textura firme y fácil de cortar.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos Preparación: 15 minutos Cocción: 20 minutos



Ingredientes

150 g de copos de avena

60 g de almendras o nueces picadas (pueden ser avellanas)

50 g de pasas o dátiles troceados

3 cucharadas de miel

2 cucharadas de aceite de oliva suave o de coco

1 plátano maduro (opcional, para dar textura y dulzor)

1 pizca de canela

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Cómo hacer barrita energética saludable para niños, paso a paso

Precalienta el horno a 180 °C y forra un molde rectangular pequeño con papel vegetal. Mezcla en un bol los copos de avena, los frutos secos y las pasas. Aplasta el plátano con un tenedor hasta obtener un puré suave. Añade al bol la miel, el aceite, el plátano triturado, la canela y la vainilla. Remueve bien hasta que todos los ingredientes queden integrados y la mezcla sea homogénea. Vierte la mezcla en el molde y prensa firmemente con una espátula o el dorso de una cuchara para compactar bien. Hornea durante 20 minutos, vigilando que no se queme por los bordes. Deja enfriar en el molde antes de cortar en porciones rectangulares. Prensa muy bien la mezcla antes de hornear para evitar que se desmorone al cortar. Utiliza papel vegetal para facilitar el desmolde y lograr un corte limpio.

2. Magdalenas con frutos rojos

Muffins de arándanos

Este muffin destaca por su textura tierna y por el contraste entre la masa suave y la explosión ácida de los frutos rojos. La clave es emplear harina integral, endulzantes más ligeros y yogur, logrando así un dulce sabroso y nutritivo.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos Preparación: 10 minutos Cocción: 25 minutos



Ingredientes

200 g de harina integral de trigo

2 huevos

120 g de yogur natural sin azúcar

60 ml de aceite de oliva suave

80 g de azúcar moreno o panela

1 cucharadita de levadura química (polvo de hornear)

1/2 cucharadita de bicarbonato sódico

1 cucharadita de esencia de vainilla

150 g de frutos rojos frescos o congelados (arándanos, frambuesas, moras, fresas troceadas)

1 pizca de sal

Cómo hacer magdalenas con frutos rojos, paso a paso

Precalienta el horno a 180 ºC y prepara un molde para muffins con cápsulas de papel. Mezcla en un bol la harina integral, la levadura, el bicarbonato, la sal y el azúcar moreno. Bate en otro bol los huevos, el yogur, el aceite y la vainilla. Incorpora los ingredientes húmedos sobre los secos y remueve lo justo para integrar (no sobrebatir, así el muffin queda esponjoso). Agrega los frutos rojos y mezcla suavemente para no romperlos. Rellena las cápsulas hasta 3/4 de su capacidad. Hornea durante 22-25 minutos o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio. Deja enfriar en rejilla antes de disfrutar.

3. Crackers con semillas

Crackers caseros con semillas. (Freepik)

Estos crackers con semillas son finas galletas saladas, elaboradas con una mezcla de harinas y semillas variadas. Se hornean hasta quedar doradas y extra crujientes, ideales para acompañar patés, quesos o dips vegetales.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos Preparación: 15 minutos Cocción: 25 minutos



Ingredientes

100 g de harina integral

50 g de harina de trigo normal

40 g de semillas de sésamo

30 g de semillas de chía

25 g de semillas de lino

1 cucharadita de sal fina

60 ml de aceite de oliva virgen extra

100 ml de agua (aproximadamente)

1 cucharadita de levadura química (opcional)

Cómo hacer crackers con semillas, paso a paso

Precalienta el horno a 180 ºC con calor arriba y abajo. Mezcla en un bol las harinas, la sal y la levadura (si la usas). Añade todas las semillas y remueve para que queden bien distribuidas. Incorpora el aceite de oliva y mezcla. Agrega poco a poco el agua, mezclando hasta formar una masa homogénea y manejable. Estira la masa entre dos papeles de horno con un rodillo, dejando un grosor de unos 2-3 mm. Retira el papel superior y, con un cuchillo o cortapizzas, marca los crackers en la masa. Traslada la masa a la bandeja del horno (con el papel inferior). Hornea 25 minutos, vigilando que no se quemen los bordes (puedes girar la bandeja si es necesario). Saca del horno y deja enfriar completamente sobre una rejilla antes de separar los crackers.

4. Chips de boniato

Chips vegetales. (Shutterstock)

Los chips de boniato son rodajas muy finas de boniato que se fríen u hornean hasta quedar crujientes. La técnica principal consiste en cortar el boniato en láminas finísimas, secarlas bien y cocinarlas a alta temperatura para lograr el punto perfecto de crocancia.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos Preparación: 10 minutos Cocción: 20 minutos



Ingredientes

1 boniato grande

Aceite de oliva virgen extra (cantidad suficiente para freír o pincelar)

Sal fina

Pimentón dulce (opcional)

Pimienta negra (opcional)

Cómo hacer chips de boniato, paso a paso

Pelar el boniato y cortarlo en rodajas muy finas, idealmente con mandolina. Secar bien las rodajas con papel de cocina para eliminar el exceso de humedad. Colocar las rodajas sobre una bandeja con papel vegetal. Pincelar con aceite y hornear a 200 ºC durante 15-20 minutos, dándoles la vuelta a mitad de cocción. Dejar escurrir sobre papel de cocina y salar aún calientes. Añadir pimentón o pimienta negra si deseas un toque extra de sabor. Servir inmediatamente para mantener su textura crujiente.

5. Batido de fruta congelada

Batido de fruta congelada. (Magnific)

Este riquísimo batido es una bebida cremosa que se elabora triturando fruta congelada (plátano, fresas, mango…) junto con leche, yogur o zumo natural. Es una receta sin cocción, donde la técnica principal es el triturado con batidora para conseguir una textura tipo smoothie, fácil de beber y muy refrescante.

Tiempo de preparación

Preparación: 5 minutos

Ingredientes

1 plátano mediano (congelado en rodajas)

100 g de fresas congeladas

100 ml de leche entera, semidesnatada o bebida vegetal

1 yogur natural sin azúcar (opcional, para textura más cremosa)

1 cucharadita de miel o sirope (opcional, según edad)

1 trozo pequeño de mango o melocotón congelado (opcional)

Desde San Lorenzo de El Escorial, el chef madrileño Dani Ochoa firma una cocina profundamente arraigada en la Sierra de Guadarrama, premiada con una Estrella Michelin y dos Soles Repsol.

Cómo hacer batido de fruta congelada para niños, paso a paso

Trocea y congela la fruta: Pela y corta el plátano en rodajas, lava y retira el rabito a las fresas. Congela al menos 2 horas. Prepara la batidora: Saca la fruta del congelador 2 minutos antes para que no esté demasiado dura. Añade los ingredientes: Pon la fruta, la leche y el yogur en el vaso de la batidora. Tritura hasta quedar cremoso: Bate a máxima potencia hasta que no queden trozos. Si cuesta batir, añade un poco más de leche. Prueba y ajusta el dulzor: Si quieres, añade miel o sirope y bate unos segundos más. Sirve inmediatamente: Vierte en vasos fríos y, si quieres, decora con trocitos de fruta fresca.