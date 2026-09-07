España

Snacks y meriendas para la vuelta al cole, más allá del clásico ‘bocata’: magdalenas con fruta, crackers de semillas y barritas caseras

Empieza la rutina de nuevo y, con ella, nuestra interminable búsqueda de almuerzos y meriendas ricos y saludables para los más pequeños

Batido de fruta congelada (Magnific)
Batido de fruta congelada. (Magnific)
Guardar

Septiembre es el momento perfecto para renovar nuestra rotación habitual de almuerzos y meriendas para los más pequeños. Más allá de los clásicos bocadillos, existen cientos de opciones ricas y saludables que cuidan su energía y a la vez que despiertan su apetito. Desde barritas caseras hasta batidos, pasando por chips salados de boniato y otras riquísimas recetas fáciles que podemos preparar en casa en poco más de unos minutos.

Descubrir snacks saludables no solo ayuda a que los niños disfruten cada bocado, sino que también convierte la hora del recreo en una experiencia sabrosa y nutritiva. Apostar por combinaciones frescas, coloridas y fáciles de preparar es la clave para mantenerlos activos, concentrados y felices durante toda la jornada escolar.

PUBLICIDAD

1. Barrita energética saludable

Barritas de avena saludables hechas en casa (Magnific)
Barritas de avena saludables hechas en casa. (Magnific)

Esta barrita energética saludable es un snack fácil hecho a base de copos de avena, frutos secos y miel. La técnica principal consiste en mezclar, prensar y hornear los ingredientes hasta obtener una textura firme y fácil de cortar.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
    • Preparación: 15 minutos
    • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 150 g de copos de avena
  • 60 g de almendras o nueces picadas (pueden ser avellanas)
  • 50 g de pasas o dátiles troceados
  • 3 cucharadas de miel
  • 2 cucharadas de aceite de oliva suave o de coco
  • 1 plátano maduro (opcional, para dar textura y dulzor)
  • 1 pizca de canela
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Cómo hacer barrita energética saludable para niños, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 180 °C y forra un molde rectangular pequeño con papel vegetal.
  2. Mezcla en un bol los copos de avena, los frutos secos y las pasas.
  3. Aplasta el plátano con un tenedor hasta obtener un puré suave.
  4. Añade al bol la miel, el aceite, el plátano triturado, la canela y la vainilla.
  5. Remueve bien hasta que todos los ingredientes queden integrados y la mezcla sea homogénea.
  6. Vierte la mezcla en el molde y prensa firmemente con una espátula o el dorso de una cuchara para compactar bien.
  7. Hornea durante 20 minutos, vigilando que no se queme por los bordes.
  8. Deja enfriar en el molde antes de cortar en porciones rectangulares.
  9. Prensa muy bien la mezcla antes de hornear para evitar que se desmorone al cortar. Utiliza papel vegetal para facilitar el desmolde y lograr un corte limpio.

2. Magdalenas con frutos rojos

muffins de arándanos con queso crema
Muffins de arándanos

Este muffin destaca por su textura tierna y por el contraste entre la masa suave y la explosión ácida de los frutos rojos. La clave es emplear harina integral, endulzantes más ligeros y yogur, logrando así un dulce sabroso y nutritivo.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
    • Preparación: 10 minutos
    • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 200 g de harina integral de trigo
  • 2 huevos
  • 120 g de yogur natural sin azúcar
  • 60 ml de aceite de oliva suave
  • 80 g de azúcar moreno o panela
  • 1 cucharadita de levadura química (polvo de hornear)
  • 1/2 cucharadita de bicarbonato sódico
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 150 g de frutos rojos frescos o congelados (arándanos, frambuesas, moras, fresas troceadas)
  • 1 pizca de sal

Cómo hacer magdalenas con frutos rojos, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 180 ºC y prepara un molde para muffins con cápsulas de papel.
  2. Mezcla en un bol la harina integral, la levadura, el bicarbonato, la sal y el azúcar moreno.
  3. Bate en otro bol los huevos, el yogur, el aceite y la vainilla.
  4. Incorpora los ingredientes húmedos sobre los secos y remueve lo justo para integrar (no sobrebatir, así el muffin queda esponjoso).
  5. Agrega los frutos rojos y mezcla suavemente para no romperlos.
  6. Rellena las cápsulas hasta 3/4 de su capacidad.
  7. Hornea durante 22-25 minutos o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio.
  8. Deja enfriar en rejilla antes de disfrutar.

3. Crackers con semillas

Crackers caseros con semillas (Freepik)
Crackers caseros con semillas. (Freepik)

Estos crackers con semillas son finas galletas saladas, elaboradas con una mezcla de harinas y semillas variadas. Se hornean hasta quedar doradas y extra crujientes, ideales para acompañar patés, quesos o dips vegetales.

PUBLICIDAD

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
    • Preparación: 15 minutos
    • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 100 g de harina integral
  • 50 g de harina de trigo normal
  • 40 g de semillas de sésamo
  • 30 g de semillas de chía
  • 25 g de semillas de lino
  • 1 cucharadita de sal fina
  • 60 ml de aceite de oliva virgen extra
  • 100 ml de agua (aproximadamente)
  • 1 cucharadita de levadura química (opcional)

Cómo hacer crackers con semillas, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 180 ºC con calor arriba y abajo.
  2. Mezcla en un bol las harinas, la sal y la levadura (si la usas).
  3. Añade todas las semillas y remueve para que queden bien distribuidas.
  4. Incorpora el aceite de oliva y mezcla.
  5. Agrega poco a poco el agua, mezclando hasta formar una masa homogénea y manejable.
  6. Estira la masa entre dos papeles de horno con un rodillo, dejando un grosor de unos 2-3 mm.
  7. Retira el papel superior y, con un cuchillo o cortapizzas, marca los crackers en la masa.
  8. Traslada la masa a la bandeja del horno (con el papel inferior).
  9. Hornea 25 minutos, vigilando que no se quemen los bordes (puedes girar la bandeja si es necesario).
  10. Saca del horno y deja enfriar completamente sobre una rejilla antes de separar los crackers.

4. Chips de boniato

Chips vegetales
Chips vegetales. (Shutterstock)

Los chips de boniato son rodajas muy finas de boniato que se fríen u hornean hasta quedar crujientes. La técnica principal consiste en cortar el boniato en láminas finísimas, secarlas bien y cocinarlas a alta temperatura para lograr el punto perfecto de crocancia.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos
    • Preparación: 10 minutos
    • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 1 boniato grande
  • Aceite de oliva virgen extra (cantidad suficiente para freír o pincelar)
  • Sal fina
  • Pimentón dulce (opcional)
  • Pimienta negra (opcional)

Cómo hacer chips de boniato, paso a paso

  1. Pelar el boniato y cortarlo en rodajas muy finas, idealmente con mandolina.
  2. Secar bien las rodajas con papel de cocina para eliminar el exceso de humedad.
  3. Colocar las rodajas sobre una bandeja con papel vegetal. Pincelar con aceite y hornear a 200 ºC durante 15-20 minutos, dándoles la vuelta a mitad de cocción.
  4. Dejar escurrir sobre papel de cocina y salar aún calientes.
  5. Añadir pimentón o pimienta negra si deseas un toque extra de sabor.
  6. Servir inmediatamente para mantener su textura crujiente.

5. Batido de fruta congelada

Batido de fruta congelada (Magnific)
Batido de fruta congelada. (Magnific)

Este riquísimo batido es una bebida cremosa que se elabora triturando fruta congelada (plátano, fresas, mango…) junto con leche, yogur o zumo natural. Es una receta sin cocción, donde la técnica principal es el triturado con batidora para conseguir una textura tipo smoothie, fácil de beber y muy refrescante.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 5 minutos

Ingredientes

  • 1 plátano mediano (congelado en rodajas)
  • 100 g de fresas congeladas
  • 100 ml de leche entera, semidesnatada o bebida vegetal
  • 1 yogur natural sin azúcar (opcional, para textura más cremosa)
  • 1 cucharadita de miel o sirope (opcional, según edad)
  • 1 trozo pequeño de mango o melocotón congelado (opcional)

Desde San Lorenzo de El Escorial, el chef madrileño Dani Ochoa firma una cocina profundamente arraigada en la Sierra de Guadarrama, premiada con una Estrella Michelin y dos Soles Repsol.

Cómo hacer batido de fruta congelada para niños, paso a paso

  1. Trocea y congela la fruta: Pela y corta el plátano en rodajas, lava y retira el rabito a las fresas. Congela al menos 2 horas.
  2. Prepara la batidora: Saca la fruta del congelador 2 minutos antes para que no esté demasiado dura.
  3. Añade los ingredientes: Pon la fruta, la leche y el yogur en el vaso de la batidora.
  4. Tritura hasta quedar cremoso: Bate a máxima potencia hasta que no queden trozos. Si cuesta batir, añade un poco más de leche.
  5. Prueba y ajusta el dulzor: Si quieres, añade miel o sirope y bate unos segundos más.
  6. Sirve inmediatamente: Vierte en vasos fríos y, si quieres, decora con trocitos de fruta fresca.

Temas Relacionados

Vuelta al ColeRecetas SaludablesRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Conoce el clima de este 7 de septiembre en Zaragoza

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Conoce el clima de este 7 de septiembre en Zaragoza

¿Cómo estará el clima en Valencia este 7 de septiembre?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cómo estará el clima en Valencia este 7 de septiembre?

La UE busca cómo proteger a los menores de las redes sociales y acude a los ejemplos de España y Francia: “Hará un entorno digital sin niños y niñas”

Los países de la Unión Europea se reunirán en las próximas semanas para debatir una normativa común de protección a los menores, que pasa por limitar el acceso

La UE busca cómo proteger a los menores de las redes sociales y acude a los ejemplos de España y Francia: “Hará un entorno digital sin niños y niñas”

Todos los programas que vuelven este lunes 7 de septiembre: de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ a la nueva edición de ‘La isla de las tentaciones’

Las cadenas ya han compartido todos los detalles para la vuelta de las emisiones más emblemáticas de la televisión durante esta temporada

Todos los programas que vuelven este lunes 7 de septiembre: de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ a la nueva edición de ‘La isla de las tentaciones’

El Banco de España pagará 720.000 euros a una empresa para que haga lingotes y monedas falsas: son reproducciones que los turistas podrán ver en el museo que abrirá en 2028

El supervisor bancario ha contratado a una compañía especializada que ya ha trabajado para importantes museos para que haga “réplica de máxima exactitud” de 10.025 lingotes y talegas de oro amonedado

El Banco de España pagará 720.000 euros a una empresa para que haga lingotes y monedas falsas: son reproducciones que los turistas podrán ver en el museo que abrirá en 2028
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Banco de España pagará 720.000 euros a una empresa para que haga lingotes y monedas falsas: son reproducciones que los turistas podrán ver en el museo que abrirá en 2028

El Banco de España pagará 720.000 euros a una empresa para que haga lingotes y monedas falsas: son reproducciones que los turistas podrán ver en el museo que abrirá en 2028

Feijóo busca captar votos del PSOE con sus acusaciones contra Marruecos, pero se arriesga a hipotecar sus relaciones con Rabat: “Tenemos aquí una oportunidad”

El partido de ultraderecha alemán AfD arrasa en las elecciones de Alta Sajonia: “Hemos hecho historia”

Una aseguradora deberá indemnizar con más de 62.000 euros a un pintor autónomo electrocutado por una instalación defectuosa

La prensa marroquí advierte que la visita del Rey a Ceuta haría estallar la crisis: “Si desean evitar que las tensiones se conviertan en un verdadero conflicto, no debería tener lugar”

ECONOMÍA

El coste de criar a los hijos condiciona la natalidad: una de cada tres familias pospone o descarta tenerlos por motivos económicos

El coste de criar a los hijos condiciona la natalidad: una de cada tres familias pospone o descarta tenerlos por motivos económicos

Una mayor actividad del Senado dispara el gasto en viajes de sus señorías a un récord histórico de 10,9 millones de euros

Usufructo del cónyuge viudo: cuánto hereda y cómo se calcula su parte de la herencia

Una isla privada a la venta por 4 millones de euros en Bahamas: le rodean aguas cristalinas, dos playas de arena blanca y un puerto natural protegido

Bajada histórica de viajeros en AVE tras el accidente de Adamuz: pierde más de tres millones de pasajeros en seis meses

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Álvaro Arbeloa no levanta cabeza: tres derrotas y la plantilla hecha a imagen de La Fábrica, a examen

Marc Toralles, Bru Busom y Rubén Sanmartín hacen historia al conseguir el primer “Oscar” de la montaña para el alpinismo español

El peor momento de Luis Enrique en el PSG: tres partidos y ninguna victoria a las puertas de una nueva Champions