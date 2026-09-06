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El partido de ultraderecha alemán AfD arrasa en las elecciones de Alta Sajonia, según los sondeos a pie de urna: “Hemos hecho historia”

Las proyecciones estiman que el partido de centroderecha CDU obtendría el 18,5% de los votos

Ulrich Siegmund, principal candidato de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), habla con los medios después de votar en las elecciones estatales de Sajonia-Anhalt, en Tangermünde, Alemania, el 6 de septiembre de 2026. REUTERS/Annegret Hilse
Ulrich Siegmund, principal candidato de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), habla con los medios después de votar en las elecciones estatales de Sajonia-Anhalt, en Tangermünde, Alemania, el 6 de septiembre de 2026. REUTERS/Annegret Hilse
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Alternativa por Alemania (AfD), el partido de extrema derecha del país, habría arrasado este domingo en las elecciones estatales de Alta Sajonia con una amplia diferencia con el resto de formaciones políticas, al obtener al menos el 44% de los votos, según los sondeos a pie de urna recogidos por las cadenas públicas ARD y ZDF y publicados tras el cierre de las mesas electorales a las 18:00 hora local. “Hemos hecho historia”, ha afirmado el principal candidato de la AfD, Ulrich Siegmund, tras conocerse estos sondeos.

Un supuesto resultado que deja muy atrás a la Unión Demócrata Cristiana (CDU), la formación de centroderecha que lidera el canciller Friedrich Merz, que quedaría con el 18,5% de los votos, tal y como estiman las proyecciones, que no adelantan si AfD alcanzaría la mayoría absoluta en el parlamento estatal, necesaria para gobernar en solitario. Así, la ultraderecha necesitaría conformar un gobierno de coalición entre el resto de fuerzas políticas.

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Un reparto de escaños ajustado

Así, AfD habría conseguido entre 39 y 41 escaños, cifra que les coloca a las puertas de los 42 asientos que se requieren para hacerse con la mayoría absoluta en el parlamento regional. En segundo lugar quedaría CDU, que se quedaría con alrededor de 16 representantes. El tercer puesto se disputa en un empate técnico entre tres formaciones: el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), La Izquierda y Los Verdes, cada uno con el 9% de los votos y entre ocho y nueve bancas.

Más atrás se ubica la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), con el 5%, seguida del Partido Liberal Demócrata (FDP), con apenas el 2%, por debajo del umbral del 5% que exige la ley para acceder a representación parlamentaria.

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Este domingo electoral también ha estado marcado por el nivel de participación. Hasta las 16:00 horas había votado el 65,3% del padrón, una cifra que supera ampliamente el 41% registrado a esa misma hora en los comicios de 2021, cuando la participación total al cierre alcanzó el 60,3%. Horas antes del cierre, la última encuesta de la cadena pública ARD ya ubicaba a la AfD en el primer lugar con el 42% de intención de voto, seguida por la CDU (22%), La Izquierda (11%), el SPF (8%), Los Verdes (6%), la BSW (4%) y el FDP (3%).

El programa de Siegmund

Con 35 años, posturas prorrusas y una amplia proyección en redes sociales, Siegmund propone un endurecimiento de las políticas migratorias, la eliminación de la obligatoriedad escolar y una revisión de los contenidos históricos que reduzcan el espacio dedicado al nazismo en las aulas. “No podemos avergonzarnos siempre de nuestra historia. No tenemos ninguna culpa de ella”, sostuvo.

En caso de gobernar en solitario, la AfD plantea impulsar una “ofensiva de deportaciones y remigración”. Además, el programa del partido contempla una asignación económica por nacimiento destinada a niños con al menos uno de sus padres con pasaporte alemán, junto con la prohibición de exhibir banderas del arcoíris en los establecimientos educativos públicos.

Noticia elaborada con información de agencias.

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