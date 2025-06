La migraña, una enfermedad incapacitante que ignoran pacientes y médicos: “Que sea tan frecuente hace que parezca menos importante”

Roberto Belvís, doctor de la Sociedad Española de Neurología. (Imagen cedida a Infobae España)

Hay más personas con migraña que personas rubias en el mundo. Según la Sociedad Española de Neurología (SEN), cerca de cinco millones de personas padecen estos dolores de cabeza intensos y constantes en España, que se presentan como la primera causa de discapacidad entre menores de 50 años. Pero no todos se la toman en serio: pacientes y médicos banalizan el dolor provocado por estas cefaleas, sin contar con los riesgos que puede tener dejarlas sin diagnosticar.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que el 50% de las personas que sufren migrañas no tienen un diagnóstico claro. En este dato, pacientes y médicos se reparten la culpa a partes iguales, según el doctor Roberto Belvís, neurólogo y coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la SEN. “El paciente no le atribuye suficiente importancia. Lo ha visto en su madre, en su padre o en su abuela, la padece su hermano...”, comenta el especialista en una entrevista con Infobae España.

El médico tampoco cumple su papel. En muchas consultas, se repite la pregunta: “¿Viene usted por esto? ¿Por un ataque de migrañas?“. ”Esta infraestimación, este ninguneo que tiene la migraña, se debe, en mi opinión, al hecho de que sea tan frecuente, porque parece que no sea realmente importante. Hay una infraestimación, incluso dentro de la neurología. Parece que el ictus, el Alzheimer, el Parkinson, sean más importantes, cuando estamos hablando de la segunda enfermedad más frecuente de la humanidad, según la OMS", valora Belvís.

Para empeorar la situación, “no tenemos un marcador diagnóstico”, lamenta. “Tú te pones amarilla y enseguida un médico te va a hacer un análisis del hígado y te dirá si tienes hepatitis sí o no. En cambio, si tienes un ataque de migraña, no tenemos nada para hacerte un análisis de sangre que salga algo positivo“, dice.

Pero dejar la migraña sin tratar tiene grandes riesgos. Primero, que la enfermedad se cronifique, lo que supone sufrir “más de 15 días de dolor al mes”, advierte el neurólogo. “Pero, además, hay un gran abuso de analgésicos o tratamiento sintomático. Y ese abuso puede producir problemas en otros órganos. El abuso de antiinflamatorios puede conducir una cardiopatía isquémica, a una úlcera de estómago, te puede hacer hipertenso, etcétera“, añade.

Una barrera al tratamiento: “Estamos atascados”

Una mujer sufre un ataque de migrañas (Shutterstock España)

Una detección temprana y un tratamiento preventivo pueden evitar cronificar la migraña, algo que ya padece el 4% de la humanidad. “Lo primero que hay que hacer es divulgar, para que rápidamente los manden al neurólogo y que ellos ya puedan comenzar algunos tratamientos preventivos. Ahora bien, le decimos a los médicos de familia que nos envíen pacientes, pero nosotros estamos atascados; hay una masificación tremenda“, apunta el neurólogo.

Existen pocos neurólogos expertos en cefaleas en España y, en el mundo rural son directamente inexistentes, según el profesional. En las grandes ciudades tampoco mejora: “En Barcelona somos tres médicos neurólogos, yo tengo 416.000 habitantes que dependen de mi hospital“, explica. Aun cuando los pacientes consiguen acceder al especialista, los tratamientos no son tan sencillos de obtener.

En la última década, ha habido grandes avances a nivel farmacológico: hemos pasado de recetar antidepresivos y medicamentos contra la tensión a desarrollar nueve tratamientos concretos para la migraña, desde la toxina botulínica (Botox) a anticuerpos monoclonales capaces de antagonizar la CGRP (péptido relacionado con el gen de la calcitonina), fragmento de proteína que aumenta durante los ataques de migraña. A España han llegado siete de ellos, “pero son caros”, advierte Belvís: “Estamos hablando de 200 euros al mes, y la media va a ser de 6 meses a 2 años tratando al paciente”, dice.

Para sortear problemas económicos, la financiación de esos fármacos se ha limitado. Solo se puede dar estos medicamentos a los pacientes que tengan más de ocho días de migrañas al mes y siempre que hayan fracasado tres de los tratamientos antiguos. “Es injusto, porque tenemos tratamientos nuevos, mejores en seguridad y en eficacia, y se nos está obligando a dar los anteriores por un criterio de financiación“, lamenta Belvís.

Según explica el neurólogo, “hay dos ensayos pedidos por la Agencia Alemana de Medicamentos que realmente demuestran que los nuevos tratamientos, como los anticuerpos monoclonales, son mucho más eficaces. Presentan una eficacia del 60%, respecto al 40% de las antiguas pastillas; y son mucho más seguros. La tasa de abandono está por debajo del 4%”.

Además, “hay lugares de España donde han tardado mucho en llegar y todavía no han llegado todos. Dentro de cada comunidad autónoma hay unos acuerdos y luego, incluso dentro de cada ciudad, hay hospitales que también tienen sus propios acuerdos con sus proveedores”, dice.

Presionar al Ministerio de Sanidad: “Esta ministra nos hace oídos sordos”

Mónica García durante la celebración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) en la sede del ministerio en Madrid. (Ministerio de Sanidad)

Para lograr que la migraña consiga la relevancia a nivel social que necesita, la SEN ha creado la Fundación Española de Cefaleas (FECE), un proyecto que nace con el objetivo de trabajar por la divulgación y la concienciación de los problemas que viven las personas con dolores de cabeza.

La FECE buscará “velar para que la asistencia a los pacientes con migraña sea la más óptima”, además de apoyar la investigación, la docencia y la divulgación. Además, reclamará mejoras al Ministerio de Sanidad contra la masificación en hospitales y las barreras para el tratamiento y el reconocimiento de la migraña.

Entre sus principales reclamaciones, se encuentra la puesta en marcha de un Plan Nacional de la Migraña, un paso al que el Ministerio de Sanidad se comprometió en 2023, pero que no ha vivido ningún avance en los últimos tres años. “Esperamos que sea un instrumento más de presión”, valora Belvís. “Esta ministra nos hace oídos sordos, y que haga oídos sordos a las sociedades científicas es feo, pero que se lo haga a una sociedad que representa a 5 millones de personas que están con dolor me parece que es bastante lamentable. Esperamos que con una fundación tengamos un poquito más de acceso", concluye el doctor.