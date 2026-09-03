Cuándo vuelve el cole en Castilla y León: el curso 2026-2027 ya tiene confirmadas todas sus fechas

Un grupo de niños de camino al colegio. (Magnific)

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La cuenta atrás para el fin de las vacaciones de verano ya ha comenzado en Castilla y León. A partir de la próxima semana, miles de estudiantes irán recuperando de forma gradual la dinámica de clases, deberes y madrugones. Una vuelta a las aulas que, en el plano económico, supondrá un nuevo esfuerzo para el bolsillo de las familias: el desembolso medio estimado alcanzará los 429,28 euros por alumno a nivel nacional en concepto de libros, uniformes y material escolar, lo que representa un repunte del 1,73% respecto al año anterior, según los datos del comparador financiero Banqmi.

El calendario escolar de 2026-2027 contempla una incorporación progresiva que arrancará de manera oficial el miércoles 9 de septiembre. Ese día reanudarán las clases los escolares del segundo ciclo de Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Transición a la Vida Adulta, la ESO escolarizada en centros de primaria y el segundo curso de los ciclos superiores de FP presencial.

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Unos días más tarde, el martes 15 de septiembre, se incorporarán los estudiantes de ESO, Bachillerato (ordinario y nocturno), el resto de la FP presencial y el segundo año de Artes Plásticas y Diseño. Una semana después, el 22 de septiembre, se sumarán el Bachillerato a distancia, la formación para adultos, la FP en modalidad semipresencial y virtual, así como el grado medio y primer año del superior de Artes Plásticas.

Aunque aún parece lejano el final del curso, el calendario oficial de cierres fijado para 2027 contempla que los alumnos de segundo de Bachillerato y los cursos finales de enseñanzas artísticas y deportivas concluyan las clases el 21 de mayo. Tras ellos, las Escuelas Oficiales de Idiomas finalizarán el 28 de mayo; la Formación Profesional lo hará el 17 de junio y el resto de niveles obligatorios (Infantil, Primaria y ESO) despedirán el curso el 24 de junio.

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Niños en el colegio. (Magnific)

Festivos, puentes y vacaciones

Durante el primer trimestre, tras el festivo del 12 de octubre por la Fiesta Nacional, el alumnado disfrutará de un largo puente entre el viernes 30 de octubre (Día del Docente) y el lunes 2 de noviembre (traslado de Todos los Santos). En diciembre, el parón de la Constitución abarcará el lunes 7 y el martes 8. Por su parte, las vacaciones de Navidad se extenderán desde el miércoles 23 de diciembre de 2026 hasta el domingo 10 de enero de 2027, retomando las clases el lunes 11.

En el segundo trimestre, las tradicionales fiestas de Carnaval dejarán sin actividad académica el lunes 8 y el martes 9 de febrero, dando paso después al parón de Semana Santa, que comprenderá desde el sábado 20 hasta el martes 30 de marzo, ambos inclusive. Para concluir, el tramo final del curso contará con las festividades puntuales del Día de Castilla y León (viernes 23 de abril) y el Día del Trabajo (sábado 1 de mayo) antes del cierre definitivo del año escolar.

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Además de las jornadas no lectivas comunes en toda la comunidad, cada provincia de Castilla y León contará con sus propios días festivos marcados por sus festividades patronales y calendarios municipales. Entre las fechas más destacadas del arranque del curso figuran el 8 de septiembre en Salamanca (Virgen de la Vega) y Valladolid (Nuestra Señora de San Lorenzo), o las festividades de San Froilán en León a comienzos de octubre.