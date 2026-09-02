España

Avance de ‘Valle Salvaje’ del jueves 3 de septiembre: desde el abrazo de Rafael a María hasta el nuevo problema de Braulio

La ficción de TVE da un giro en su trama con un acercamiento muy esperado y una nueva amenaza

Rafael y Rosalía en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Rafael y Rosalía en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Guardar

Rafael intenta recuperar a María en el capítulo 479 de Valle Salvaje, que La 1 emitirá este jueves 3 de septiembre. Rosalía permitirá que el duque abrace a la joven en el pueblo, antes de que él le pida que regrese a palacio.

El adelanto deja abierta la respuesta de María. El encuentro puede acercarla de nuevo a Rafael, aunque también puede confirmar que la distancia entre ambos no tiene vuelta atrás. La decisión de la joven marcará el desarrollo de esta línea durante la nueva entrega.

PUBLICIDAD

La otra trama del capítulo estará protagonizada por Enriqueta y Hernando. Ella consigue imponerse en su enfrentamiento con él, pero un nuevo problema relacionado con Braulio amenaza con frustrar los planes que había puesto en marcha.

Qué pasará el jueves en ‘Valle Salvaje’

El capítulo 479 llevará a Rafael hasta el pueblo, donde tendrá la oportunidad de acercarse a María. Rosalía permitirá finalmente el abrazo entre ambos, un gesto que modifica la situación después de la separación que mantienen.

Rafael no se limitará a ese reencuentro. El duque le suplicará a María que vuelva a palacio, con una petición directa que deja en manos de ella el futuro de su relación. María deberá decidir si acepta regresar o si mantiene su postura. El adelanto de RTVE plantea dos posibilidades: que ceda ante Rafael o que el momento entre ambos se convierta en un adiós definitivo.

PUBLICIDAD

Tráiler oficial de 'Las abogadas', la nueva serie de RTVE.

La escena sitúa a Rosalía en un lugar decisivo, ya que es ella quien permite que Rafael abrace a María. Su autorización abre el camino para que el duque pueda expresar su deseo de recuperar la cercanía con la joven.

La promoción no revela qué contestará María ni si el ruego de Rafael tendrá efecto. El episodio reservará esa respuesta para la emisión de este jueves, dentro de la franja de tarde de La 1. En paralelo, Enriqueta vencerá a Hernando en el pulso particular que ambos mantienen. La situación parece favorecerla, aunque esa ventaja durará poco ante un obstáculo que amenaza sus objetivos.

Qué ha pasado ya en ‘Valle Salvaje’

La incertidumbre por el paradero del mercader se convirtió en una de las líneas centrales de la historia. La Santa Hermandad regresó a la Casa Pequeña con novedades sobre Dámaso y la situación apuntaba a que podía haber sido asesinado.

Victoria en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Victoria en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Las sospechas se dirigieron hacia Victoria. Mercedes, consciente del peligro que afrontaba su amante, quedó ante la necesidad de tomar una decisión que podía protegerla o perjudicarla de manera definitiva. La relación entre Hernando, Enriqueta y Braulio también avanzó hacia un punto de conflicto. Hernando descubrió que Braulio había besado a su hija y exigió explicaciones a Enriqueta.

Ella no aceptó la presión del marqués y se enfrentó a él. El adelanto del capítulo 479 retoma esa rivalidad con Enriqueta en una posición favorable, aunque el problema relacionado con Braulio amenaza con cambiar de nuevo el escenario. En otra de las historias, Manuela se interesó por la relación entre Luisa y Alejo. La criada le dio una respuesta inesperada, mientras Rafael compartía con Luisa sus pensamientos más oscuros.

Leonor también acudió ante Rosalía, empujada por Rafael. Rosalía seguía justificando su temor a volver a palacio, una cuestión que conecta con el reencuentro que tendrá lugar ahora entre Rafael y María. Valle Salvaje se emite de lunes a viernes en La 1, de 17.45 a 18.35. Después de la ficción, la programación de la cadena continúa con ‘La Promesa’.

Temas Relacionados

RTVETelevisión EspañaValle SalvajeÚltima Hora EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La receta de tortilla de patatas sin patatas que viene de la Guerra Civil y ha despertado la curiosidad de los británicos: “Se sustituyen por pan”

El hambre y la escasez extrema se apoderaron de los campos y ciudades durante la Guerra Civil española y en los años posteriores, obligando a las familias a elaborar recetas con los pocos alimentos que tenían

La receta de tortilla de patatas sin patatas que viene de la Guerra Civil y ha despertado la curiosidad de los británicos: “Se sustituyen por pan”

Avance de ‘La Promesa’ del jueves 3 de septiembre: María afronta una boda sin amor y Ciro prepara su traición a Manuel

La guerra en las cocinas continuará complicando la vida en palacio mientras Carlo descubre un inesperado obstáculo para su boda

Avance de ‘La Promesa’ del jueves 3 de septiembre: María afronta una boda sin amor y Ciro prepara su traición a Manuel

Última hora de la crisis en Ceuta, en directo: La Policía desmiente que el informe culpe a Marruecos de la entrada de más de 70.000 migrantes

A un mes de la entrada masiva de migrantes a Ceuta, el descontento por el colapso persistente y las versiones contradictorias del Ejecutivo desembocan en protestas coincidiendo con el día de la ciudad autónoma, mientras un nuevo informe agrava la crisis política

Última hora de la crisis en Ceuta, en directo: La Policía desmiente que el informe culpe a Marruecos de la entrada de más de 70.000 migrantes

La planta ideal para sembrar en septiembre: ocupa poco espacio, llena de flores el balcón y deja un agradable aroma

Se adapta a espacios pequeños, requiere poco mantenimiento y sus flores pueden aprovecharse para preparar infusiones una vez recolectadas

La planta ideal para sembrar en septiembre: ocupa poco espacio, llena de flores el balcón y deja un agradable aroma

Los juzgados confirman la Ley de Propiedad Horizontal: un propietario puede reclamar la restitución de una zona común si la comunidad no actúa

Un vecino de Alhendín recuperó la luz de su dormitorio y el acceso a una zona común tras años de ocupación ilegal por parte de una propietaria que levantó un muro y tapó su ventana con metacrilato

Los juzgados confirman la Ley de Propiedad Horizontal: un propietario puede reclamar la restitución de una zona común si la comunidad no actúa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis en Ceuta, en directo: La Policía desmiente que el informe culpe a Marruecos de la entrada de más de 70.000 migrantes

Última hora de la crisis en Ceuta, en directo: La Policía desmiente que el informe culpe a Marruecos de la entrada de más de 70.000 migrantes

Las preguntas incómodas que Pedro Sánchez debe contestar en el Congreso sobre Ceuta: del informe policial al papel de Marruecos

Villa de lujo con vistas a la pista de la Fórmula 1 de Madrid a 17.703 euros tres noches: denuncian que el Ayuntamiento permite alquileres turísticos en pisos que no tienen licencia

El aviso de la Policía Nacional que desmonta la versión de Marlaska: alertó un día antes del “riesgo extremo” de entradas a nado a Ceuta desde Marruecos

La jueza espera un último informe de la Guardia Civil para decidir sobre la entrada masiva en Ceuta tras recibir el escrito policial que señala a Marruecos

ECONOMÍA

Los juzgados confirman la Ley de Propiedad Horizontal: un propietario puede reclamar la restitución de una zona común si la comunidad no actúa

Los juzgados confirman la Ley de Propiedad Horizontal: un propietario puede reclamar la restitución de una zona común si la comunidad no actúa

563 euros de diferencia al mes: así cambia la pensión media en España según la comunidad autónoma donde viva el jubilado

Qué día se cobra el Ingreso Mínimo Vital en septiembre de 2026: fecha en CaixaBank, Unicaja, BBVA, Santander...

España pierde fuelle como potencia del automóvil: el superávit comercial se desploma un 41% en el primer semestre

El gasóleo baja a 1,773 euros el litro y cae por debajo del precio de la gasolina por primera vez desde marzo

DEPORTES

Imputado el líder de una banda que planeaba secuestrar y agredir a Mbappé debido a su patrimonio económico

Imputado el líder de una banda que planeaba secuestrar y agredir a Mbappé debido a su patrimonio económico

Jaime Faria, el apasionado del fútbol y del Sporting de Portugal, que cargó contra la grada del US Open y ahora se enfrenta a Carlos Alcaraz

De Asencio a Ronaldo, Rooney, Lloris o Phelps: las estrellas del deporte que acabaron condenadas por conducir borrachas

F1 Gran Premio de España 2026: estas son las mejores gradas del circuito en Madrid

Los jugadores que se han quedado sin equipo tras el cierre del mercado de fichajes: de Carvajal a Parejo o Sergio Ramos