Avance de ‘Valle Salvaje’ del jueves 3 de septiembre: desde el abrazo de Rafael a María hasta el nuevo problema de Braulio

Rafael y Rosalía en 'Valle Salvaje' (RTVE).

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Rafael intenta recuperar a María en el capítulo 479 de Valle Salvaje, que La 1 emitirá este jueves 3 de septiembre. Rosalía permitirá que el duque abrace a la joven en el pueblo, antes de que él le pida que regrese a palacio.

El adelanto deja abierta la respuesta de María. El encuentro puede acercarla de nuevo a Rafael, aunque también puede confirmar que la distancia entre ambos no tiene vuelta atrás. La decisión de la joven marcará el desarrollo de esta línea durante la nueva entrega.

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La otra trama del capítulo estará protagonizada por Enriqueta y Hernando. Ella consigue imponerse en su enfrentamiento con él, pero un nuevo problema relacionado con Braulio amenaza con frustrar los planes que había puesto en marcha.

Qué pasará el jueves en ‘Valle Salvaje’

El capítulo 479 llevará a Rafael hasta el pueblo, donde tendrá la oportunidad de acercarse a María. Rosalía permitirá finalmente el abrazo entre ambos, un gesto que modifica la situación después de la separación que mantienen.

Rafael no se limitará a ese reencuentro. El duque le suplicará a María que vuelva a palacio, con una petición directa que deja en manos de ella el futuro de su relación. María deberá decidir si acepta regresar o si mantiene su postura. El adelanto de RTVE plantea dos posibilidades: que ceda ante Rafael o que el momento entre ambos se convierta en un adiós definitivo.

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Tráiler oficial de 'Las abogadas', la nueva serie de RTVE.

La escena sitúa a Rosalía en un lugar decisivo, ya que es ella quien permite que Rafael abrace a María. Su autorización abre el camino para que el duque pueda expresar su deseo de recuperar la cercanía con la joven.

La promoción no revela qué contestará María ni si el ruego de Rafael tendrá efecto. El episodio reservará esa respuesta para la emisión de este jueves, dentro de la franja de tarde de La 1. En paralelo, Enriqueta vencerá a Hernando en el pulso particular que ambos mantienen. La situación parece favorecerla, aunque esa ventaja durará poco ante un obstáculo que amenaza sus objetivos.

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Qué ha pasado ya en ‘Valle Salvaje’

La incertidumbre por el paradero del mercader se convirtió en una de las líneas centrales de la historia. La Santa Hermandad regresó a la Casa Pequeña con novedades sobre Dámaso y la situación apuntaba a que podía haber sido asesinado.

Victoria en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Las sospechas se dirigieron hacia Victoria. Mercedes, consciente del peligro que afrontaba su amante, quedó ante la necesidad de tomar una decisión que podía protegerla o perjudicarla de manera definitiva. La relación entre Hernando, Enriqueta y Braulio también avanzó hacia un punto de conflicto. Hernando descubrió que Braulio había besado a su hija y exigió explicaciones a Enriqueta.

Ella no aceptó la presión del marqués y se enfrentó a él. El adelanto del capítulo 479 retoma esa rivalidad con Enriqueta en una posición favorable, aunque el problema relacionado con Braulio amenaza con cambiar de nuevo el escenario. En otra de las historias, Manuela se interesó por la relación entre Luisa y Alejo. La criada le dio una respuesta inesperada, mientras Rafael compartía con Luisa sus pensamientos más oscuros.

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Leonor también acudió ante Rosalía, empujada por Rafael. Rosalía seguía justificando su temor a volver a palacio, una cuestión que conecta con el reencuentro que tendrá lugar ahora entre Rafael y María. Valle Salvaje se emite de lunes a viernes en La 1, de 17.45 a 18.35. Después de la ficción, la programación de la cadena continúa con ‘La Promesa’.