La curiosa historia de Miguel Maldonado, padrino de ‘El Grand Prix’: de estudiar Historia del Arte a ser la mano derecha de Andreu Buenafuente

La trayectoria de Miguel Maldonado. (RTVE)

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Esta semana, Miguel Maldonado se convierte en uno de los grandes protagonistas del desenlace de El Grand Prix del Verano. El conocido cómico y presentador murciano ejerce de padrino del municipio conquense de Quintanar del Rey en su esperado duelo frente a Polinyà. Una cita clave en el icónico formato de La 1 presentado por Ramón García, donde los vecinos volverán a enfrentarse a las míticas pruebas del programa acompañados por Lalachus, Gorka Rodríguez, Wilbur y la inconfundible Vaquilla.

Con el cierre simbólico del periodo estival, el mítico espacio de la televisión pública despide una nueva temporada cargada de éxito de audiencia. En este gran final, Miguel Maldonado comparte protagonismo con la también humorista Victoria Martín, madrina del pueblo rival, en una batalla cargada de humor, ingenio y sana competición entre dos de las voces más queridas de la comedia actual.

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Pero más allá de su desembarco en la plaza de toros de Televisión Española, Maldonado lleva años consolidándose como uno de los referentes del humor y del entretenimiento en nuestro país. Licenciado en Historia del Arte, el murciano ha sabido construir una sólida trayectoria en televisión, radio, escenarios teatrales y el universo del podcast, destacando siempre por su estilo característico, su ironía y su cercanía con el público.

Una infancia en Murcia y el misterio de “la contraria”

Nacido en Murcia y criado como hijo único, Maldonado recuerda con frecuencia sus orígenes sencillos en el levante español. “Éramos poco viajeros nosotros, mis padres y yo, vamos, que soy hijo único”, explicaba con humor sobre aquellos primeros años de vida familiar. Entre sus recuerdos más arraigados destaca el aroma característico de su tierra; no en vano ha llegado a confesar que su olor favorito sigue siendo el del “limón en las manos” tras jugar entre los limoneros durante su niñez.

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El presentador Ramón García comparte una anécdota reveladora: los padres le cuentan que el 'Grand Prix' es el único programa que consigue que sus hijos dejen el móvil. Para él, la clave está en la autenticidad y en la verdad que transmite el formato.

Tras completar sus estudios universitarios y obtener la licenciatura en Historia del Arte, se trasladó a Madrid para abrirse camino en el sector audiovisual. En el terreno sentimental, prefiere mantener su vida privada en un discreto segundo plano, aunque no duda en referirse cariñosamente a su pareja en sus intervenciones públicas bajo el apodo de “la contraria”, de quien ha llegado a presumir en la radio asegurando con orgullo que es “guapa como una pinturica”.

De las aulas al estrellato en la televisión

Aunque sus pasos académicos apuntaban inicialmente hacia el arte y la cultura, la vocación cómica de Miguel Maldonado terminó imponiéndose con fuerza. Su salto al panorama mediático comenzó a forjarse en el circuito madrileño, pero su verdadera eclosión llegó de la mano de la televisión y los formatos digitales. Tras formar una exitosa pareja humorística en espectáculos teatrales y proyectos como No te metas en política, dio el salto a la televisión nacional como colaborador habitual de espacios tan emblemáticos como Late Motiv de Andreu Buenafuente.

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'El Gran Prix del Verano' ha regresado a TVE. (RTVE)

Su capacidad para abordar la actualidad desde el absurdo, sumada a su presencia constante en podcasts de gran éxito y giras por teatros de toda España, lo han consolidado como una figura imprescindible del humor contemporáneo. Ahora, Maldonado suma a su trayectoria el galardón de padrino veraniego en El Grand Prix, cerrando la temporada estival en lo más alto de la pequeña pantalla.