España

Los médicos avanzan nuevas movilizaciones tras la aprobación del Estatuto Marco: “Cuenta con el total rechazo de la profesión”

El Comité de Huelga se reunirá este miércoles para decidir las acciones de presión a tomar en el nuevo curso político

Concentración de médicos frente al Ministerio de Sanidad, bajo el lema 'No más maltrato a pacientes y profesionales', en la quinta y última semana de huelga contra el estatuto marco, este lunes frente al Ministerio de Sanidad.
Concentración de médicos frente al Ministerio de Sanidad, bajo el lema 'No más maltrato a pacientes y profesionales', en la quinta y última semana de huelga contra el estatuto marco, este lunes frente al Ministerio de Sanidad. (EFE/ Maria Aguilella Pardo)
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El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta el proyecto de ley del Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales de los profesionales sanitarios en España. El texto debe comenzar ahora su andadura parlamentaria, sin ninguno de los cambios que han exigido los sindicatos médicos en el último año. Las organizaciones del Comité de Huelga (CESM, SMA, Amyts, SME, Metges de Catalunya y Sindicato O’Mega) han adelantado que continuarán con las movilizaciones hasta lograr resolver el conflicto.

“Es un auténtico despropósito que el ministerio se empecine en llevar un proyecto de ley que cuenta con el total rechazo de la profesión médica al Parlamento”, ha expresado a Infobae Víctor Pedrera, secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM). El representante de los facultativos insiste en que el texto aprobado por el Gobierno este martes “mantiene básicamente las mismas condiciones laborales”, que tilda de “tercermundistas y discriminatorias” en relación con otros grupos profesionales y los médicos del resto de países europeos.

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en segunda vuelta el Proyecto de Ley de Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que ahora continuará su tramitación en el Congreso de los Diputados a pesar del rechazo de sindicatos médicos, que anunciaron que continuarían sus movilizaciones tras el verano. (Fuente: La Moncloa)

El actual proyecto de Estatuto Marco incluye mejoras respecto a la regulación del 2003, como la reducción de 48 a 45 horas de jornada semanal máxima, la reducción de las guardias médicas de 24 a 17 horas y el límite de una guardia médica a la semana en cómputo trimestral. Los cambios fueron respaldados por los sindicatos generalistas, pero se consideran insuficientes por las organizaciones exclusivamente médicas. “El ministerio se ha plegado a los deseos de otros grupos profesionales y de sus sindicatos afines”, ha aseverado Pedrera.

El secretario general de CESM ha adelantado a Infobae que el Comité de Huelga se reunirá este miércoles para decidir el calendario de movilizaciones, que asegura que continuarán durante el nuevo curso político, sin descartar nuevas jornadas de huelga.

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Un paso complejo por el Congreso

La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 20 de marzo de 2025, en Madrid (España). (Eduardo Parra / Europa Press)
La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 20 de marzo de 2025, en Madrid (España). (Eduardo Parra / Europa Press)

El Estatuto Marco de Mónica García deberá empezar ahora su andadura parlamentaria, un procedimiento que los médicos dudan que pueda superar. “Ya de entrada, los partidos de la oposición mostraron su total rechazo y bastantes de los partidos que están apoyando al Gobierno y que son imprescindibles para que este proyecto de ley salga adelante también han mostrado su rechazo”, afirma Pedrera.

Se refiere, en concreto, a formaciones políticas como el Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana o Junts per Catalunya, que habrían dado su apoyo a los médicos “públicamente y en reuniones del Comité de Huelga”. El Partido Popular ha sido de los más vocales en su negativa al Estatuto Marco, acusando al Gobierno de “agravar” el conflicto sanitario al mantener la reforma. En más de una ocasión, sus portavoces, tanto a nivel nacional como autonómico, han pedido la retirada del proyecto de ley para comenzar las negociaciones de cero, algo a lo que se han negado desde el Ministerio de Sanidad.

Es por ello que los sindicatos médicos dudan del recorrido que pueda tener el texto en el Congreso. Tampoco confían en que el proyecto pueda evolucionar a través de la tramitación parlamentaria. “Son mejoras que no sé si el Gobierno estaría dispuesto a aceptar”, confiesa Pedrera, principalmente la creación de un ámbito de negociación propio para los médicos.

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