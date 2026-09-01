Marc Félez, el joven de 25 años que dejó su vida atrás para empezar de cero en un pueblo: “He sido muy feliz en estos tres meses que he estado en tienda de campaña”

Marc Félez, de 25 años, decidió permanecer en El Bierzo y construir con sus propias manos una cabaña de madera autosuficiente. (Montaje Infoabe)

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“Debería irme a vivir al campo”. Parece que la necesidad de escapismo está a la orden del día. Lejos de las tecnologías, del bullicio y más en contacto con la naturaleza.

El joven dejó Barcelona hace diez meses y pese a haber paralizado la rehabilitación de una casa de más de doscientos años, decidió mantener su proyecto de vida en la comarca leonesa. “Sigo muy enamorado de El Bierzo y tengo muy claro que quiero seguir trabajando para conseguir vivir aquí”, ha explicado Marc Félez en un vídeo en su canal de Youtube.

Tras una dolorosa separación decidió trasladarse al monte leonés donde hizo de su tienda de campaña su rincón. Sin electricidad convencional, sin agua corriente y rodeado de naturaleza, el joven de 25 años ha vivido allí mientras preparaba con sus propias manos el terreno donde quiere construir una cabaña autosuficiente y empezar de nuevo. “He sido muy feliz en estos tres meses que he estado en tienda de campaña”, cuenta ahora, convencido de que su futuro sigue estando en esta comarca leonesa.

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La convivencia con la naturaleza marcó la experiencia diaria

“Tampoco voy a tratar de romantizar la incomodidad de vivir en una tienda de campaña”, admitió el joven, que resolvió el suministro de agua con bidones rellenados cada tres o cuatro días en la fuente más cercana, la ducha con una bomba comprada por 17 euros y la electricidad con una batería alimentada por placa solar. La mayor dificultad, según explicó, no fue la energía sino la cobertura. Para conectarse a internet debía subir en coche a un punto elevado de la montaña o bajar al pueblo más cercano.

Marc Félez confiesa que el contacto con la naturaleza le ha ayudado mucho con su salud mental después de la ruptura. (Wikimedia / Iago Casabiel González)

Félez también notó una mejoría física y mental al contacto constante con el entorno natural. “Cuando vives en un entorno natural hay muchas cosas de ti que se activan y ni siquiera te das cuenta, pero empiezas a encontrarte muchísimo mejor”, afirmó, en contraste con los efectos del ruido urbano, el tráfico y las obras.

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El respaldo de su entorno resultó determinante para sostener el proyecto. Tres amigos le ofrecieron un préstamo de 1.000 euros cada uno cuando se vio en apuros económicos tras tener que retomar el proyecto desde cero. “Tengo amigos que valen millones”, señaló al referirse a ese apoyo.

Los ingresos por redes sociales financian el proyecto

El joven junto a su tienda de campaña hablando para youtube. (Canal de Youtube de Marc9

Desde hace cuatro años, Félez gestiona redes sociales para empresas y particulares y produce vídeos promocionales, una actividad que desarrolla a distancia salvo en las sesiones presenciales de grabación. A eso suma los ingresos de YouTube, que según detalló le paga entre dos y tres euros por cada mil visualizaciones, con una media mensual cercana a los 500 euros antes de impuestos. Las menciones publicitarias, agregó, le generan entre 1.000 y 1.500 euros por operación, aunque calificó esos ingresos de variables.

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La construcción se retomará en octubre tras un viaje a Bolivia

Con la llegada de las lluvias de otoño, Félez decidió poner fin a la etapa de la tienda de campaña. Una mujer que vio su vídeo anterior sobre el abandono de la reforma le ofreció una vivienda casi gratuita en un pueblo cercano, donde prevé instalarse en octubre.

Antes de eso, el joven viajará durante septiembre por zonas rurales de Bolivia junto a una amiga boliviana y su familia, en un recorrido financiado por un patrocinador que documentará en una miniserie de dos vídeos. “Nunca he salido de Europa, salvo un viaje a Suecia por motivos de trabajo”, precisó Félez, quien tiene previsto retomar la construcción de la cabaña en octubre, al regresar del viaje.

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