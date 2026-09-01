El trasplante de órganos que solo España realiza y salvó la vida de cuatro pacientes en 2025

Quirófano. (Europa Press)

Guardar

La actividad internacional ha crecido un 4%, hasta alcanzar los 183.896 trasplantes de órganos en todo el mundo, y España ha vuelto a revalidar su liderazgo internacional. En el 2025, la sanidad nacional ha constituido el 23% de los donantes de la Unión Europea y el 5% de los registrados a nivel global.

El éxito español responde a varios factores, entre ellos la innovación constante dentro del sistema nacional de trasplantes. En este campo, la donación en asistolia, es decir, desde pacientes en parada cardiorrespiratoria, es una de las técnicas en las que los médicos nacionales más destacan. De los 28 países en todo el mundo que realizan trasplantes en asistolia, España es el que registra mayor actividad, con 1.416 donantes en asistolia y una tasa de 29,6 por millón de población (p.m.p), según los últimos datos del Observatorio Mundial de Donación y Trasplante.

PUBLICIDAD

Los donantes en asistolia han permitido realizar 32.175 trasplantes de todo tipo en el mundo, pero solo uno de ellos se ha realizado en España: el trasplante de intestino.

Un trasplante único en el mundo

El equipo del Hospital Universitario La Paz posa con la paciente de 13 meses que recibió un trasplante de intestino en asistolia. (Comunidad de Madrid)

España fue el único país que realizó trasplantes de intestino de donantes en asistolia, en concreto, 4 procedimientos. Este procedimiento se realizó por primera vez en el mundo en el Hospital Universitario La Paz. El centro madrileño atendió en 2022 a una menor de 13 meses diagnosticada con fracaso intestinal desde el primer mes de vida.

Hasta ese momento, se pensaba que las donaciones de intestino en asistolia no serían válidas, dadas las características especiales de este órgano, pero nada en la evidencia científica sugería que no fuera posible. Los profesionales de La Paz trabajaron durante tres años en un proyecto de investigación con el que consiguieron demostrar, tras varios modelos experimentales, que el intestino podía trasplantarse en asistolia.

PUBLICIDAD

El equipo del Grupo de Malformaciones Congénitas y Trasplante de IdiPAZ se puso manos a la obra y logró realizar con éxito un trasplante multivisceral procedente de una donación en asistolia controlada pediátrica.

Desde entonces, España ha conseguido replicar en varias ocasiones el éxito del hospital madrileño. En 2026, fueron cuatro los pacientes que se sometieron a este procedimiento, según los datos de la ONT. En 2025, se realizaron 180 trasplantes de intestino en todo el mundo, de los que 22 se realizaron en la Unión Europea y 11 en España.

Más de 50.000 pacientes en lista de espera

En la Unión Europea, la actividad de donación y trasplante alcanzó nuevas cifras máximas con 11.044 donantes fallecidos y 3.653 donantes vivos, que permitieron efectuar 32.816 trasplantes en 2025. España contribuyó con el 23% de los donantes de la región, a pesar de representar el 11% de la población europea. Los datos recogidos muestran que España mantuvo la mayor tasa de donantes de la UE en 2025, con 53,2 por millón de habitantes, superando a Bélgica (36,9) y Portugal (35,6).

PUBLICIDAD

A pesar del crecimiento registrado, al finalizar el año pasado había 53.343 pacientes en la lista de espera de trasplante de órganos en la Unión Europea. Durante 2025, según las cifras proporcionadas por el Observatorio Mundial, fallecieron cada día nueve personas esperando un órgano. En el trasplante de intestino, un 30% de los pacientes mueren esperando.