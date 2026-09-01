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Del protocolo de Estado a las flores ‘de la familia’: los detalles que marcarán el adiós al rey Harald de Noruega

El féretro del monarca ya descansa en la Capilla del Palacio, donde desde este martes los noruegos podrán acercarse para rendirle homenaje antes de su funeral de Estado

El rey Harald en una imagen de archivo. (NTB/Cornelius Poppe via REUTERS)
El rey Harald en una imagen de archivo. (NTB/Cornelius Poppe via REUTERS)
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Noruega vive con intensidad la despedida del rey Harald V. El monarca, fallecido el pasado viernes 28 de agosto a los 89 años, ya descansa en la Capilla del Palacio Real de Oslo, donde este martes comienza uno de los momentos más emotivos de su adiós: la apertura del templo para que los ciudadanos puedan acercarse al féretro y rendirle homenaje. Será el preludio de un funeral de Estado que tendrá lugar el próximo 9 de septiembre y que reunirá en la capital noruega a representantes de la familia real, autoridades e invitados internacionales.

El traslado del féretro desde el Palacio hasta la capilla tuvo lugar este lunes y estuvo marcado por un fuerte componente familiar. Los hijos y nietos de Harald fueron los encargados de portar la comitiva por diferentes estancias del edificio, atravesando el Salón Amarillo, la Galería de los Espejos, el comedor diario, el Pequeño Salón de Fiestas y el Gran Salón de Fiestas. La reina Sonja también participó en la procesión.

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No fue únicamente un acto de despedida familiar. El recorrido estuvo acompañado por algunos de los símbolos que representan la institución que Harald encarnó durante 35 años.

La corona y la espada de Estado, junto al féretro

Durante la procesión, el jefe de la Casa Real llevó la corona real sobre un cojín, mientras que el responsable de la Secretaría Real portó la espada de Estado. Otros miembros de la dirección de la Corte llevaron las principales órdenes recibidas por Harald, entre ellas las noruegas, danesas, suecas y británicas.

Una vez en la Capilla del Palacio, el féretro fue colocado sobre un catafalco cubierto de terciopelo y envuelto en la bandera real. Allí se situaron la corona y la espada de Estado sobre el féretro, mientras que las órdenes quedaron colocadas a sus pies.

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Junto a estos elementos oficiales aparecen otros mucho más personales: las coronas y los corazones florales de la familia rodean el féretro. La Casa Real no les atribuye un significado heráldico concreto, pero su presencia introduce un contrapunto íntimo a las insignias que recuerdan la condición de Harald como monarca.

La población noruega acude al Palacio Real de Oslo para despedir a Harald V.

En la capilla también permanece desde ahora una guardia de honor de las Fuerzas Armadas, formada por cadetes que custodiarán el féretro durante las 24 horas previas al funeral.

Los noruegos podrán despedirse de Harald

Desde este martes 1 de septiembre a las 14:00 horas, la Capilla del Palacio abre sus puertas al público. Los ciudadanos podrán pasar lentamente frente al féretro, en un acto conocido en Noruega como defilering, para ofrecer su último adiós al rey.

Varias personas se congregan para presentar sus respetos frente al Palacio Real tras el fallecimiento del rey Harald de Noruega en Oslo, Noruega. 28 agosto 2026. REUTERS/Dylan Martínez
Varias personas se congregan para presentar sus respetos frente al Palacio Real tras el fallecimiento del rey Harald de Noruega en Oslo, Noruega. 28 agosto 2026. REUTERS/Dylan Martínez

La capilla ardiente permanecerá abierta para este homenaje hasta las 18:00 horas del martes 8 de septiembre, la víspera del funeral.

La despedida popular llega después de varios días en los que los alrededores del Palacio se han llenado de flores, velas y mensajes de ciudadanos. Harald, conocido por su cercanía y por su larga relación con el pueblo noruego, está recibiendo así un último homenaje antes de que la ceremonia de Estado tome el protagonismo.

El funeral reunirá a las casas reales europeas

El gran adiós tendrá lugar el miércoles 9 de septiembre a las 13:00 horas en la Catedral de Oslo. La ceremonia estará dirigida por Olav Fykse Tveit, primado de la Iglesia de Noruega, y contará con la participación del obispo de Oslo, Sunniva Gylver, el coro de la catedral y otros representantes religiosos.

El funeral tendrá carácter de Estado y estará acompañado por una importante presencia militar. El féretro será trasladado desde el Palacio hasta la Catedral de Oslo y, una vez terminada la ceremonia, continuará su recorrido hasta la fortaleza de Akershus, donde tendrá lugar un acto privado antes de su entierro en el mausoleo real.

El rey Harald y la reina Sonja, junto a Haakon, Ingrid Alexandra y Mette-Marit, durante una sesión fotográfica navideña en el Palacio Real de Oslo, el 19 de diciembre de 2024. (Stian Lysberg Solum/NTB/via REUTERS)
El rey Harald y la reina Sonja, junto a Haakon, Ingrid Alexandra y Mette-Marit, durante una sesión fotográfica navideña en el Palacio Real de Oslo, el 19 de diciembre de 2024. (Stian Lysberg Solum/NTB/via REUTERS)

Entre los invitados internacionales ya confirmados están el rey Federico X y Mary de Dinamarca, que han decidido incluso aplazar su visita de Estado a Bélgica para poder asistir al funeral. También está confirmada la presencia de los reyes Felipe VI y Matilde de Bélgica. VG apunta además a la asistencia de invitados de alto nivel procedentes de distintos lugares del mundo, aunque todavía no se ha hecho pública la lista completa.

Así, la despedida de Harald avanza estos días entre dos dimensiones muy diferentes: los símbolos de la Corona que acompañan al monarca hasta su último descanso y los gestos íntimos de una familia que acaba de perder a uno de sus miembros. Y mientras los noruegos comienzan este martes a desfilar ante su féretro, Oslo se prepara ya para el gran funeral de Estado que pondrá fin al reinado de Harald V.

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