España

Intentaron robar en su casa y se vengó quemando la vivienda de los ladrones

La Guardia Civil ha detenido a los tres implicados en los hechos, a quienes imputa 11 delitos en total

Un gran incendio quema árboles por la noche junto a una persona, con el logotipo de la Guardia Civil en la esquina superior izquierda
La Guardia Civil ha detenido a los tres implicados en los hechos, a quienes imputa 11 delitos en total. (Guardia Civil)
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La Guardia Civil ha informado este martes de la detención de un hombre por prender fuego a las viviendas de dos ladrones que intentaron robar su casa a punta de pistola en Calarberche (Toledo). Los agentes han arrestado igualmente a los presuntos asaltantes.

Según ha explicado el instituto armado en un comunicado, dos de los detenidos entraron al domicilio del tercero, ubicado en la urbanización de Calalberche de Santa Cruz del Retamar, para robarle. Los atacantes se introdujeron en la casa y amenazaron a la presunta víctima a punta de pistola. En total, consiguieron sacar 15.000 euros en efectivo y diversos objetos, valorados en más de 20.000 euros. El asalto les dio un botín de alrededor de 35.000 euros.

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El propietario del domicilio asaltado no denunció el hecho de inmediato, sino que optó por vengarse por su cuenta. Como represalias del robo, el hombre decidió prender fuego intencionadamente a las dos viviendas de los presuntos ladrones. Las llamas se descontrolaron rápidamente y terminaron extendiéndose por el vecindario. En total, cinco casas colindantes se vieron afectadas, lo que multiplicó el alcance del daño material en la urbanización toledana.

El episodio no concluyó ahí. Los presuntos autores del robo regresaron después a la casa de la víctima para encararla, y el enfrentamiento derivó en un intercambio de disparos entre ambas partes, según ha detallado la Benemérita.

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Tres detenidos por más de 11 delitos

Agentes de la Guardia Civil con uniforme táctico oscuro están ante la entrada de una casa, junto a un vehículo blanco estacionado en la calle
Agentes de la Guardia Civil participan en un dispositivo policial para la detención de varios hombres implicados en un asalto con armas e incendios. (Guardia Civil)

Los agentes de la Guardia Civil iniciaron una investigación que ayudara a esclarecer todos estos acontecimientos. El trabajo policial logró identificar a tres varones de entre 35 y 43 años como los implicados en estos hechos. Los agentes llevaron a cabo varias entradas y registros domiciliarios en las propiedades de los implicados, con el apoyo del GRS-1 de Valdemoro.

Durante la intervención policial, detuvieron a uno de los presuntos ladrones, que se encontraba con otro compañero sobre el que constaba una requisitoria judicial de búsqueda y detención. En el interior de la vivienda, encontraron una gran cantidad de cartuchería metálica, de calibres 45, 5,56 mm y 9 mm de parabellum, compatibles con armas de fuego reales, así como munición del calibre 38.

Dos agentes de la Guardia Civil trasladan a un hombre con el rostro pixelado por una calle en una zona residencial
Agentes de la Guardia Civil custodian a un detenido por incendiar las casas de dos hombres que le habían robado a punta de pistola. (Guardia Civil)

Al mismo tiempo, los agentes identificaron y detuvieron al resto de implicados, que carecían de domicilio fijo y utilizaban distintos inmuebles ocupados para ocultarse. A los tres arrestados se les imputan un total de 11 hechos delictivos y se enfrentan a cargos de robo con violencia e intimidación con arma de fuego, incendio provocado, amenazas y daños.

La causa ha quedado en manos del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Torrijos (Toledo), que ha decretado el ingreso en prisión provisional y sin fianza para uno de los tres arrestados. Los otros dos permanecen a disposición judicial mientras avanza la instrucción del caso.

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