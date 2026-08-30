Operación Retorno 2026: cómo saber si tienes el coche a punto para volver a casa

Revisión del coche. (EFE)

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Se acaba agosto y, con él, el verano de muchos españoles que se preparan para volver a casa pensando en regresar al trabajo y al resto de sus rutinas habituales. Las carreteras españolas albergarán casi 7 millones de desplazamientos entre el viernes 28 y la medianoche del lunes 31 de agosto, cuando la Dirección General de Tráfico (DGT) ha activado el último dispositivo especial de verano: la operación retorno 2026.

Sin embargo, no somos los únicos que sufrimos la vuelta de las vacaciones. Este trayecto puede ser de los más exigentes para el coche. Después de varias semanas sometido a altas temperaturas, desplazamientos por carretera, trayectos cortos y, en muchos casos, más carga de la habitual, algunos componentes pueden haber sufrido un desgaste que no siempre es visible. Por eso, antes de emprender el camino de regreso, conviene dedicar unos minutos a comprobar que el vehículo está preparado para afrontar cientos de kilómetros.

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Así, la Operación Retorno no empieza cuando entramos en la carretera de regreso. Comienza unos minutos antes, comprobando que el vehículo está preparado para afrontar el viaje y que llevamos todo lo necesario para actuar correctamente si aparece una incidencia. Entre otros, hay 10 elementos imprescindibles que se deben revisar para saber si se tiene el coche a punto.

1. Neumáticos

Es uno de los elementos que más atención requiere. Hay que comprobar que el dibujo tenga una profundidad superior al límite legal de 1,6 milímetros y que los neumáticos no presenten cortes, deformaciones u otros daños. Además, si el coche va a viajar con más carga de lo habitual, la presión debe ajustarse en frío siguiendo las indicaciones del fabricante.

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2. Aceite y líquido refrigerante

El motor ha tenido que trabajar con temperaturas elevadas durante el verano. Antes de salir, se recomienda comprobar los niveles de aceite y refrigerante, especialmente teniendo en cuenta que durante la vuelta pueden producirse atascos y retenciones.

3. Limpiaparabrisas

El sol y las altas temperaturas pueden deteriorar la goma de las escobillas. Si están agrietadas o desgastadas, una tormenta durante el viaje puede reducir considerablemente la visibilidad.

4. Cristales limpios

No basta con limpiar el parabrisas por fuera. El polvo, la grasa de las cremas solares y el vaho pueden formar una película en la parte interior de los cristales. Con el sol bajo de la tarde, estos restos pueden provocar reflejos y dificultar la visión.

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5. Todas las luces

Antes de ponerse en carretera hay que comprobar que funcionan correctamente las luces de posición, cruce, carretera, intermitentes y freno. Además, cuando el vehículo va muy cargado, cambia su inclinación. Por ello, también es importante comprobar la regulación de la altura de los faros para evitar deslumbrar a otros conductores.

6. El cuadro de mandos

Una luz de advertencia en el salpicadero no debería ignorarse. Se aconseja comprobar que no haya testigos encendidos relacionados, entre otros elementos, con el motor, el aceite o el sistema de frenos.

7. Aire acondicionado

El climatizador no solo sirve para viajar con mayor comodidad. En los meses de calor también ayuda a combatir la fatiga y la somnolencia durante los desplazamientos largos.

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Por ello, conviene comprobar antes de salir que el sistema expulsa correctamente el aire y enfría de manera adecuada. Si se detecta alguna anomalía, se recomienda acudir a un taller.

8. Los filtros

También hay que prestar atención a los filtros de aceite, habitáculo, aire y combustible. Su estado y el tiempo transcurrido desde el último cambio determinarán si es necesario sustituirlos. Unos filtros en mal estado pueden afectar al funcionamiento del vehículo y aumentar el consumo.

9. Frenos

Los discos y pastillas deben encontrarse en buenas condiciones. Un problema en el sistema de frenado puede aumentar la distancia necesaria para detener el vehículo, algo especialmente peligroso en carretera y durante las retenciones propias de estas fechas.

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10. Documentación y elementos obligatorios

Antes de arrancar, tampoco hay que olvidar la parte administrativa. En el vehículo deben estar el permiso de conducir, el permiso de circulación, la Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo (ITV), todos ellos en regla, y la baliza V16 conectada (IoT) como elemento de señalización de emergencia.

Qué hacer si el coche se avería durante la Operación Retorno

Aunque se realicen todas las revisiones previas, una avería puede surgir en plena carretera, especialmente durante la Operación Retorno. En caso de incidencia, es fundamental intentar apartar el vehículo de la circulación y detenerse en un lugar seguro. Una vez detenido, la prioridad es señalizar correctamente la incidencia y evitar exponerse al tráfico.

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Desde el 1 de enero de 2026, la normativa en España exige el uso de la baliza V16 conectada para señalizar un vehículo inmovilizado. Este dispositivo reemplaza a los triángulos tradicionales y ofrece la ventaja de poder colocarse sin necesidad de caminar por la calzada o el arcén, reduciendo así el riesgo para los ocupantes.