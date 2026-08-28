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Exteriores rebaja a tres los españoles desaparecidos en las inundaciones de Nepal

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El Ministerio de Asuntos Exteriores ha rebajado a tres los españoles desaparecidos en las devastadoras inundaciones de Nepal, provocadas por la fuerte crecida del río Bhotekoshi en el norte de Nepal, cerca de la frontera con Tíbet, en China, según informan fuentes del citado departamento ministerial.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, informó ayer de que al menos había cuatro españoles sin localizar y subrayó que no constan que haya fallecidos españoles, pero pidió a familiares y amigos de ciudadanos que sepan o que hayan estado en la zona siniestrada para que entren en contacto con los teléfonos de emergencia del Ministerio de Asuntos Exteriores, tanto con la Unidad de Emergencia Consular o los servicios centrales en Madrid.

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Fuentes de Exteriores han precisado hoy que "por el momento hay tres españoles desaparecidos" y han señalado que la Embajada de España en Nueva Delhi y el Consulado Honorario de España en Nepal, junto con el Consulado General de España en Pekín siguen "atentamente" la sitaución y hacen gestiones con las autoridades locales.

De hecho, las fuentes precisan que tanto la Embajada como los consultados están "preparados para prestar toda la asistencia consular necesaria".

Las autoridades de Nepal han elevado este viernes a casi 470 las víctimas mortales de las inundaciones. En concreto, son 469 los muertos a causa de estos hechos, según ha informado en redes sociales la Policía nepalí, que ha ubicado la mayor parte de los cuerpos rescatados en los distritos de Chitwan y Nawalparasi Este: 178 y 110, respectivamente.

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Asimismo, ha cifrado en un total de 1.545 personas heridas que han podido ser rescatadas. De ellas, la práctica totalidad se reparten entre los distritos de Nuwakit (898) y Rasuwa (644). También ha señalado que 28 agentes siguen desaparecidos, mientras casi 4.350 permanecen desplegados en las zonas afectadas.

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EuropaPress

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