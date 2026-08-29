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El Feng Shui recomienda poner cintas rojas en el balcón en septiembre: este es el significado del ritual

Un sencillo gesto que puede acompañar la renovación del hogar tras las vacaciones y servir como recordatorio de nuevos propósitos

Balcón con mesa de madera, taza, cuaderno, plantas y cintas rojas atadas a la barandilla de hierro frente a edificios.
Un balcón con cintas rojas atadas a la barandilla de hierro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El inicio de septiembre marca para muchos el final del verano y el regreso a la rutina. La vuelta al colegio, la reincorporación al trabajo y la recuperación de los horarios habituales hacen que este mes se perciba como una nueva etapa. Por eso, algunas personas aprovechan estos días para hacer pequeños cambios en casa y recurrir a rituales simbólicos que, según determinadas tradiciones, ayudan a atraer buenas energías.

Uno de ellos consiste en colocar cintas rojas en el balcón, una ventana o junto a la puerta de entrada. Esta práctica, vinculada al Feng Shui, se relaciona con la protección, la prosperidad y los nuevos comienzos. Aunque no existe evidencia científica, su valor se encuentra en el significado que cada persona decide darle.

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El rojo es un color especialmente significativo dentro de estas tradiciones. Se vincula con el elemento fuego y representa conceptos como la energía, la vitalidad, la fuerza, la protección y la prosperidad. De ahí que algunas personas elijan este color para comenzar septiembre, coincidiendo además con una época asociada a la renovación y al inicio de nuevos proyectos.

El lugar donde se coloca la cinta también tiene un significado. El balcón representa simbólicamente el punto de conexión entre el interior de la vivienda y el exterior. Es, por tanto, un espacio por el que se considera que puede circular la energía. Colocar allí una cinta roja se interpreta como una forma de proteger el hogar y favorecer la entrada de energías positivas.

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Cómo hacer el ritual

El significado puede variar en función de la intención de cada persona. La cinta roja puede utilizarse como símbolo de protección para alejar las energías negativas, pero también como representación de la buena suerte y la llegada de nuevas oportunidades. Además, el rojo se asocia con la vitalidad y el impulso necesario para afrontar nuevos proyectos. En este sentido, la cinta puede convertirse en un recordatorio de los objetivos que se quieren alcanzar durante los próximos meses.

Balcón con barandilla de hierro atada con cintas rojas que se mueven al viento, frente a un ventanal iluminado.
Varias cintas rojas ondean al viento en la barandilla del balcón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para realizar el ritual no hace falta seguir un procedimiento complicado. El primer paso es elegir una cinta roja del tamaño y material que se prefiera. Antes de colocarla, se recomienda pensar en una intención concreta, como atraer prosperidad, proteger el hogar o comenzar una nueva etapa.

Después, basta con atarla en el balcón, una ventana o cerca de la puerta de entrada, siempre sin obstruir el paso. La tradición propone dejarla durante todo septiembre como símbolo de esa intención. Cuando termine el mes, puede retirarse, guardarse o sustituirse por una nueva.

Dentro de esta filosofía, es un buen momento para revisar el estado de la vivienda. El Feng Shui concede importancia a los espacios ordenados y despejados, ya que se considera que el exceso de objetos y el desorden pueden dificultar el flujo de energía. Por ello, deshacerse de aquello que ya no se utiliza, ordenar las estancias o renovar determinados rincones puede ser una buena forma de iniciar septiembre.

Más allá de las creencias, estos rituales pueden entenderse como una forma de marcar el inicio de septiembre y afrontar la vuelta a la rutina con una intención clara. La cinta roja no tiene un efecto demostrado sobre la realidad, pero sí puede funcionar como un recordatorio personal de los objetivos, cambios y deseos con los que cada persona decide comenzar esta nueva etapa.

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