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Nepal confirma que uno de los tres españoles desaparecidos en la riada ha sido localizado

El Gobierno no ha precisado de momento ni su identidad ni las circunstancias en las que ha sido encontrado

Una imagen de la devastación en Nepal. (Francis Mascarenhas/Reuters)
Una imagen de la devastación en Nepal. (Francis Mascarenhas/Reuters)
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Uno de los tres españoles desaparecidos por las inundaciones de Nepal ha sido localizado, mientras el Ministerio de Asuntos Exteriores mantiene a otros dos en paradero desconocido en una catástrofe causada por la crecida del río Bhotekoshi que ha dejado centenares de muertos y ha complicado la búsqueda por la destrucción de accesos y comunicaciones.

La Junta de Turismo de Nepal ha indicado en su último boletín que uno de los tres ciudadanos españoles incluidos en la lista de desaparecidos ha sido hallado, aunque no ha precisado su identidad ni las circunstancias.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha señalado que no consta ningún fallecido español y ha pedido a familiares y amigos de personas que hayan estado en la zona afectada que contacten con los teléfonos de emergencia del ministerio. El departamento ha añadido que la Embajada de España en Nueva Delhi, el Consulado Honorario de España en Nepal y el Consulado General de España en Pekín siguen la situación y realizan gestiones con las autoridades locales.

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Qué se sabe de los españoles

La publicación nepalí de un listado oficial de turistas desaparecidos o fuera de contacto incluía a tres ciudadanos españoles: dos mujeres vinculadas a un grupo de senderismo y un hombre. Ese registro, actualizado varias veces por el Ministerio de Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Nepal, recoge identidades, nacionalidades y, en algunos casos, números de pasaporte o carné de identidad, además de referencias sobre las zonas en las que se encontraban. Una de esas personas es la que ha sido localizada, a la espera de más detalles.

En la última actualización de ese listado figuran 644 personas desaparecidas de 35 países. La mayoría son de India, con 178 casos, seguidos de 65 de Estados Unidos, 35 de Australia, 33 de Reino Unido, cuatro de Francia, dos de Italia y uno de Israel.

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A ese grupo se suman más de 300 residentes que tampoco han sido hallados en Nepal. China, por su parte, ha informado de 558 desaparecidos en la zona de la región autónoma del Tíbet afectada por la riada, de los cuales 260 son extranjeros, sin detallar nacionalidades ni identidades. Las cifras globales del desastre han seguido aumentando. La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal ha elevado a 538 cadáveres el número de cuerpos hallados tras la riada en la cuenca del Bhote Koshi, mientras los equipos de rescate buscan a 937 personas reportadas como desaparecidas en territorio nepalí.

Entre los más de 930 desaparecidos en Nepal figuran 105 funcionarios, 228 residentes locales y el grupo de 644 personas sin localizar que incluye a 517 ciudadanos extranjeros y 127 nepalíes residentes en el exterior. En el lado chino, las autoridades han elevado a cinco los fallecidos en el condado tibetano de Gyirong y han mantenido en 558 la cifra de desaparecidos.

La amenaza de nuevas crecidas súbitas, el colapso de las redes de comunicación, los desprendimientos de tierra y la destrucción de decenas de puentes y carreteras están frenando el avance de los cerca de 15.000 efectivos de seguridad y salvamento desplegados a lo largo de más de 100 kilómetros de cauce arrasado.

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