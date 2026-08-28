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La DGT desmiente que el examen teórico del carné de conducir cambie el próximo 1 de octubre: ni preguntas de desarrollo ni vídeos de percepción del riesgo

El organismo desmiente los rumores que han llevado a algunos aspirantes a intentar adelantar su examen y asegura que todo sigue igual

Dos conductores se examinan en Calatayud en los primeros exámenes de conducir telemáticos puestos en marcha por la DGT
Dos hombres se examinan en unos ordenadores de la DGT. (Ayto. de Cataluña)
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Un malentendido está llevando a alumnos de autoescuela a intentar adelantar su examen teórico. En las últimas semanas se han multiplicado en redes sociales los mensajes que anuncian un supuesto cambio en la prueba a partir del próximo 1 de octubre: preguntas de desarrollo, vídeos de percepción del riesgo o un examen más complicado. Pero quienes estén preparándose para obtener el carné no tienen que darse prisa: la prueba no cambiará en octubre.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado a El Mundo que el examen teórico no sufrirá modificaciones el próximo 1 de octubre. “Por ahora sigue todo igual”, explican desde el organismo. La prueba mantendrá su estructura actual: 30 preguntas tipo test, un máximo de 30 minutos para responderlas y hasta tres errores permitidos.

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Tráfico también desmiente que a partir de esa fecha vayan a introducirse preguntas de desarrollo o que el actual test vaya a ser ampliado con una prueba basada en vídeo . “Se está estudiando incluir vídeos de percepción del riesgo en la parte teórica, pero todavía no hay nada”, aclara la DGT a El Mundo.

La posibilidad existe, pero no hay una fecha prevista para su aplicación. Además, para incorporar este cambio sería necesario modificar el Reglamento de Conductores, un procedimiento que, según explica Tráfico, “todavía ni se ha iniciado”. Por tanto, no hay ninguna modificación aprobada que vaya a afectar a los alumnos que se examinen a partir de octubre.

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Los examinadores de tráfico son las personas encargadas de calificar la aptitud de un candidato en el examen de conducir. (@anaes_es en X)
Examinadores de tráfico de la DGT. (@anaes_es en X)

La fecha que aparece en los mensajes difundidos en redes sociales sí está relacionada con una modificación normativa, pero no con el examen. El origen de la confusión está en la mezcla de dos cuestiones diferentes: la reforma del Reglamento General de Circulación, que entra en vigor en octubre, y un posible futuro cambio en el examen para obtener el permiso de conducir.

Una reforma que sí cambia las normas de circulación

El próximo 1 de octubre entrará en vigor la modificación del Reglamento General de Circulación (RGC), una reforma que introduce cambios en las normas de circulación, pero que no afecta a las pruebas para obtener el permiso. La nueva regulación pone el foco especialmente en la protección de los denominados usuarios vulnerables de la vía y adapta las normas a una movilidad más centrada en las personas y los entornos urbanos.

Por primera vez, el reglamento recoge una definición específica de “usuario vulnerable de la vía”: aquellas personas que, por el medio de desplazamiento que utilizan —como los vehículos de movilidad personal (VMP)— o por sus características físicas o edad, presentan un mayor riesgo de sufrir lesiones, o de que estas sean más graves, en caso de accidente.

La reforma introduce cambios concretos para estos colectivos. Entre ellos, nuevas reglas para el adelantamiento y rebasamiento de usuarios vulnerables fuera de poblado, así como modificaciones relacionadas con los carriles de emergencia. Las motocicletas podrán circular por el arcén en determinadas circunstancias y sus conductores deberán utilizar guantes en vías interurbanas y calzado cerrado en todo tipo de vías.

Autoescuela (Freepik)
Un coche circulando cerca de unos conos de tráfico. (Freepik)

También cambia la regulación de los vehículos de movilidad personal. La nueva norma fija en 15 años la edad mínima para conducir; se introducen nuevas obligaciones sobre el uso del casco y el chaleco reflectante en determinadas circunstancias. Entre ellas, los repartidores que se desplacen en bicicleta, VMP, ciclomotor o motocicleta deberán llevar ambos elementos.

El reglamento incorpora además nuevas disposiciones para situaciones meteorológicas adversas. En caso de que la circulación se vea dificultada por la nieve, por ejemplo, los vehículos deberán circular por el carril derecho y no podrán realizar adelantamientos. También se introducen nuevas normas específicas para la circulación en zonas urbanas.

Por tanto, son cambios en las normas de circulación y no en las pruebas para obtener el permiso, de ahí que la entrada en vigor del nuevo reglamento haya terminado alimentando un rumor que la DGT se ha visto obligada a desmentir. Por ahora, el mensaje de Tráfico es claro: no hay nuevo examen el 1 de octubre y quien se examine después de esa fecha se encontrará con el mismo test que quien lo haga antes.

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