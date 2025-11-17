España

¿Participaron españoles en los ‘safaris humanos’ de Sarajevo? La investigación del escritor italiano Ezio Gavazzeni apunta a “españoles influyentes”

El macabro negocio por el que se llegaba a pagar 120.000 euros ha despertado el interés de Sumar por esclarecer la implicación de ciudadanos españoles en las cacerías

El sitio de la ciudad
El sitio de la ciudad de Sarajevo durante los enfrentamientos en Bosnia. / (Grosby)

Durante la guerra de Bosnia, en los años noventa, la ciudad de Sarajevo fue escenario de un fenómeno especialmente atroz: las llamadas ‘cacerías humanas’, en las que individuos adinerados pagaban sumas elevadas para disparar a civiles indefensos. La existencia de este macabro negocio ha salido a la luz gracias a las investigaciones del escritor italiano Ezio Gavazzeni, quien ha detallado que entre los participantes se encontraban no solo italianos, sino también españoles con relevancia social y alto poder adquisitivo, según ha recogido La Sexta.

La investigación de Gavazzeni, respaldada por el exmagistrado Guido Salvini y la exalcaldesa de Sarajevo Benjamina Karic, ha revelado que estos ‘turistas’ de la muerte llegaban a Sarajevo cada fin de semana, organizados en grupos de cinco o seis personas. Pagaban hasta 120.000 euros por participar en estas cacerías, en las que disparaban desde colinas y edificios altos a cualquier civil que se cruzara en su punto de mira, incluidos bebés.

Según ha explicado Gavazzeni en una entrevista con El Mundo, los participantes eran notarios, abogados, empresarios y otros profesionales con recursos económicos, que consideraban el asesinato de civiles como un simple juego. La mayoría de los implicados eran italianos, aunque también se ha señalado la presencia de españoles influyentes. Además, Nicola Brigida, abogado vinculado al caso, ha apuntado a la existencia de relaciones previas entre estos individuos y los servicios de seguridad italianos en la zona, según ha informado La Sexta.

La Fiscalía de Milán ha abierto una investigación para identificar a los responsables de estos crímenes, tres décadas después de los hechos. El caso ha cobrado relevancia internacional tras la difusión de testimonios y pruebas en el documental ‘Sarajevo Safari’, dirigido en 2023 por el esloveno Miran Zupanic, que ha aportado indicios sobre la participación de millonarios extranjeros, entre ellos españoles, alemanes, rusos, franceses, canadienses y estadounidenses, según ha recogido Europa Press. La Fiscalía de Milán mantiene abierta la primera investigación europea sobre estos crímenes, después de años en los que las ‘cacerías humanas’ de Sarajevo han permanecido impunes.

Sumar pide al Gobierno que actúe

La portavoz adjunta de Sumar y dirigente de Comuns, Aina Vidal, ha instado al Gobierno a tomar medidas para esclarecer si ciudadanos españoles participaron en el llamado ‘safari humano’ de Sarajevo. Vidal ha recordado que la investigación italiana, liderada por Gavazzeni y respaldada por Salvini y Karic, ha destapado que durante la guerra de los Balcanes personas adineradas pagaban por viajar a Sarajevo y disparar contra civiles, con la colaboración de milicias serbobosnias que les escoltaban hasta las colinas que rodeaban la ciudad sitiada. Según la información recogida por Europa Press, estos particulares, próximos a círculos de extrema derecha y aficionados a las armas, contrataban el servicio como si se tratara de un safari, llegando a pagar entre 80.000 y 100.000 euros, con tarifas superiores si las víctimas eran menores.

La investigación también ha identificado a un empresario milanés propietario de una clínica estética privada y a ciudadanos de Turín y Trieste entre los implicados. Los desplazamientos se realizaban en vuelos de la compañía serbia Aviogenex, que operaba desde Trieste a Belgrado en aquella época. El documental ‘Sarajevo Safari’ ha reforzado la hipótesis de la implicación de millonarios extranjeros, entre ellos españoles, en estos crímenes.

Aina Vidal ha registrado varias preguntas dirigidas al Ejecutivo, en las que solicita saber si el Gobierno tiene conocimiento de estos hechos y si prevé emprender acciones legales para que se investigue la posible implicación de ciudadanos españoles. “¿Tiene conocimiento el Gobierno de estos gravísimos hechos en los que habrían participado, entre otros, ciudadanos españoles? ¿Tiene previsto emprender acciones legales con el fin de que puedan investigarse y esclarecerse estos macabros hechos y su posible relación con ciudadanos españoles?”, ha planteado la diputada, según ha informado Europa Press.

