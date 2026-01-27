España

El Gobierno destina 300 millones de euros a ayudas públicas para caseros por impagos del alquiler

La medida se aprueba en plena tramitación del decreto del escudo social y del debate sobre los desahucios

Guardar
Un cartel de 'se alquila'
Un cartel de 'se alquila' en Madrid (Eduardo Parra / Europa Press)

El Gobierno ha aprobado una dotación de 300 millones de euros para financiar la línea de avales públicos destinada a cubrir impagos de alquiler, un instrumento creado el pasado mes de diciembre y que hasta ahora no contaba con una asignación presupuestaria concreta. La decisión ha sido adoptada este martes en el Consejo de Ministros y anunciada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante su intervención en el pleno del Congreso de los Diputados.

El Ejecutivo activa así por primera vez, en términos presupuestarios, este mecanismo de cobertura pública frente a situaciones de impago en contratos de alquiler, dirigido a pequeños propietarios y vinculado a determinados requisitos contractuales.

Dotación aprobada en el Consejo de Ministros

Según ha explicado Bolaños desde la tribuna del Congreso, el Gobierno aprobó en diciembre “una novedosa línea de avales para arrendadores” y ha anunciado que “hoy mismo” la han “dotado con 300 millones de euros en el Consejo de Ministros para casos de impago de la renta a pequeños arrendadores”.

El anuncio se ha llevado a cabo durante el debate del real decreto-ley que prorroga la suspensión de los desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional. Un decreto que, según lo expuesto en el pleno, “todo apunta a que será derogado por la Cámara” debido al voto en contra de PP, Vox y Junts, y que incluye compensaciones para los propietarios de las viviendas en las que residen esas familias vulnerables.

Pese a este contexto parlamentario, el Ejecutivo ha decidido avanzar en la activación presupuestaria de la línea de avales, que ya había sido aprobada normativamente en diciembre mediante un real decreto, pero que aún no contaba con financiación asignada.

Imágenes de Casa Orsola, en Barcelona, donde diferentes asociaciones y colectivos ciudadanos lograron frenar el desahucio de varios vecinos. (Europa Press)

“No hay excusas para dejar una vivienda vacía”

Durante su intervención, el ministro ha reconocido que el Gobierno es “consciente de que quien alquila una vivienda puede tener dudas y temores”, en referencia a los riesgos asociados al impago de rentas y a los conflictos derivados de los contratos de alquiler.

En este marco, defendió la necesidad de desarrollar instrumentos públicos de cobertura económica para incentivar la salida de vivienda al mercado del alquiler. “No hay excusas para dejar una vivienda vacía cuando en ella podría vivir una familia”, han afirmado Félix Bolaños.

El ministro ha subrayado además que el objetivo del Gobierno es que “todas las viviendas que puedan estar disponibles salgan al mercado en forma de alquiler y a precios asequibles”, en un contexto de escasez de oferta y presión sobre los precios.

En esta línea, ha avanzado que el Ejecutivo está “estudiando fórmulas para ampliar y mejorar este mecanismo de protección a los arrendadores”, sin concretar por ahora el alcance ni el diseño de esas posibles nuevas medidas.

Requisitos y condiciones del sistema de avales

La línea de avales está dirigida a pequeños propietarios y se vincula a una serie de condiciones. Entre ellas, se establece que los contratos deberán formalizarse con menores de 35 años o personas en situación de vulnerabilidad, según los criterios fijados por cada comunidad autónoma.

Además, la renta del alquiler no podrá superar el índice estatal de referencia y será obligatorio el depósito de la fianza legal correspondiente, así como sus actualizaciones. Asimismo, ambas partes deberán firmar el documento oficial que formaliza el aval público del alquiler, conforme al modelo aprobado por la Administración.

Temas Relacionados

Mercado InmobiliarioVivienda EspañaAlquileresGobierno de EspañaAlquiler de viviendaDesahuciosEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La casa de Lucía Pombo en una de las mejores zonas de Madrid: grandes ventanales, estilo vintage y colores neutros

La pareja, que en unos meses se convertirá en papás, vive muy cerca de su familia en uno de los barrios más exclusivos de la capital

La casa de Lucía Pombo

Última hora del accidente de Adamuz, Rodalies y la situación de los trenes en España, en directo | El Gobierno aprueba un plan de ayudas de 20 millones de euros para las víctimas

Un total de 20 personas continúan hospitalizadas en diferentes centros de Andalucía tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Última hora del accidente de

El Gobierno anuncia ayudas por 20 millones de euros para las víctimas de los accidentes de Aldamuz y Gelida

Los familiares de fallecidos recibirán una indemnización de 210.000 euros, según ha adelantado el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras la aprobación de un decreto de medidas urgentes

El Gobierno anuncia ayudas por

Un hospital valenciano indemniza a un paciente por confundir su tumor con un orzuelo

El centro reconoce la mala praxis y abonará 70.000 euros al afectado

Un hospital valenciano indemniza a

Juan Carlos I no estuvo en el funeral de Irene de Grecia, pero sí habría acudido a una exclusiva celebración en Suiza

El rey emérito fue el gran ausente al último adiós de su cuñada, pero habría sido visto esos mismos días en una fiesta privada en Ginebra

Juan Carlos I no estuvo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de Adamuz, Rodalies y la situación de los trenes en España, en directo | El Gobierno aprueba un plan de ayudas de 20 millones de euros para las víctimas

Confirman el despido de un director de un colegio de Pamplona por difundir a los medios las notas de los 11 mejores alumnos con errores en las medias

El Ayuntamiento de Madrid rechaza retirar el titulo de hijo predilecto a Julio Iglesias porque “requiere de una condena firme”

Nueva regulación para migrantes: Podemos asegura que si no pueden aportar un certificado de penales valdrá con una declaración responsable

Ni Sánchez ni Puente: Montero representará al Gobierno en la misa funeral en Huelva por el accidente de Adamuz

ECONOMÍA

El Gobierno anuncia ayudas por

El Gobierno anuncia ayudas por 20 millones de euros para las víctimas de los accidentes de Aldamuz y Gelida

Tarifa de la luz en España este 28 de enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

La pensión media sube un 4,5% en un año y alcanza los 1.363 euros mensuales

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras vencer a De Miñaur en el Open de Australia: “Estoy muy feliz con la forma en la que estoy jugando”

Alcaraz rompe su techo en el Open de Australia para meterse en semifinales tras imponerse a De Miñaur

Rafael Louzán confirma que la final del Mundial 2030 se disputará en España

Robert Moreno, entrenador al que echaron de un equipo ruso por utilizar ChatGPT, desmiente las acusaciones

Alcaraz quiere pisar terreno desconocido en Melbourne: el español nunca ha llegado a semifinales en el Open de Australia, pero antes debe vencer a De Miñaur