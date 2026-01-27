El Gobierno destina 300 millones de euros a ayudas públicas para caseros por impagos del alquiler

Un cartel de 'se alquila' en Madrid (Eduardo Parra / Europa Press)

El Gobierno ha aprobado una dotación de 300 millones de euros para financiar la línea de avales públicos destinada a cubrir impagos de alquiler, un instrumento creado el pasado mes de diciembre y que hasta ahora no contaba con una asignación presupuestaria concreta. La decisión ha sido adoptada este martes en el Consejo de Ministros y anunciada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante su intervención en el pleno del Congreso de los Diputados.

El Ejecutivo activa así por primera vez, en términos presupuestarios, este mecanismo de cobertura pública frente a situaciones de impago en contratos de alquiler, dirigido a pequeños propietarios y vinculado a determinados requisitos contractuales.

Dotación aprobada en el Consejo de Ministros

Según ha explicado Bolaños desde la tribuna del Congreso, el Gobierno aprobó en diciembre “una novedosa línea de avales para arrendadores” y ha anunciado que “hoy mismo” la han “dotado con 300 millones de euros en el Consejo de Ministros para casos de impago de la renta a pequeños arrendadores”.

El anuncio se ha llevado a cabo durante el debate del real decreto-ley que prorroga la suspensión de los desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional. Un decreto que, según lo expuesto en el pleno, “todo apunta a que será derogado por la Cámara” debido al voto en contra de PP, Vox y Junts, y que incluye compensaciones para los propietarios de las viviendas en las que residen esas familias vulnerables.

Pese a este contexto parlamentario, el Ejecutivo ha decidido avanzar en la activación presupuestaria de la línea de avales, que ya había sido aprobada normativamente en diciembre mediante un real decreto, pero que aún no contaba con financiación asignada.

Imágenes de Casa Orsola, en Barcelona, donde diferentes asociaciones y colectivos ciudadanos lograron frenar el desahucio de varios vecinos. (Europa Press)

“No hay excusas para dejar una vivienda vacía”

Durante su intervención, el ministro ha reconocido que el Gobierno es “consciente de que quien alquila una vivienda puede tener dudas y temores”, en referencia a los riesgos asociados al impago de rentas y a los conflictos derivados de los contratos de alquiler.

En este marco, defendió la necesidad de desarrollar instrumentos públicos de cobertura económica para incentivar la salida de vivienda al mercado del alquiler. “No hay excusas para dejar una vivienda vacía cuando en ella podría vivir una familia”, han afirmado Félix Bolaños.

El ministro ha subrayado además que el objetivo del Gobierno es que “todas las viviendas que puedan estar disponibles salgan al mercado en forma de alquiler y a precios asequibles”, en un contexto de escasez de oferta y presión sobre los precios.

En esta línea, ha avanzado que el Ejecutivo está “estudiando fórmulas para ampliar y mejorar este mecanismo de protección a los arrendadores”, sin concretar por ahora el alcance ni el diseño de esas posibles nuevas medidas.

Requisitos y condiciones del sistema de avales

La línea de avales está dirigida a pequeños propietarios y se vincula a una serie de condiciones. Entre ellas, se establece que los contratos deberán formalizarse con menores de 35 años o personas en situación de vulnerabilidad, según los criterios fijados por cada comunidad autónoma.

Además, la renta del alquiler no podrá superar el índice estatal de referencia y será obligatorio el depósito de la fianza legal correspondiente, así como sus actualizaciones. Asimismo, ambas partes deberán firmar el documento oficial que formaliza el aval público del alquiler, conforme al modelo aprobado por la Administración.