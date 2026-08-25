El Gobierno español responde a Marruecos que "Ceuta y Melilla son España"

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Madrid, 25 ago (EFE).- El Gobierno español reiteró este martes que "Ceuta y Melilla son España", después de que un ministro marroquí hablara de la "liberación de las ciudades ocupadas en el Océano Atlántico" durante una ceremonia presidida por el rey Mohamed VI.

"Ceuta y Melilla son España; son nuestra frontera sur y también la de Europa; nada que añadir", manifestó la portavoz del Ejecutivo español, Elma Saiz, tras ser preguntada en rueda de prensa por esas declaraciones sobre las dos ciudades norteafricanas españolas, fronterizas con Marruecos.

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En esta ocasión fue el ministro de Asuntos Religiosos e Islámicos, Ahmed Tawfiq, quien hizo hoy referencia a las "ciudades ocupadas", durante la ceremonia religiosa organizada en el Palacio Real de Rabat con motivo del aniversario del nacimiento del profeta Mahoma, una de las principales celebraciones musulmanas.

Era la primera vez que Mohamed VI aparecía en público tras la entrada masiva de 80.000 personas en Ceuta desde Marruecos de finales de julio, según datos del Gobierno español.

Antes, el 21 de agosto, el ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, afirmó que Ceuta y Melilla constituyen un "derecho histórico y geográfico" de Marruecos y pidió un mecanismo de diálogo con España para abordar su futuro y lograr su "retorno al seno de la patria".

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