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Cómo limpiar la vitrocerámica con grasa incrustada y manchas difíciles sin rayarla

Mantener la superficie impecable depende de una técnica cuidadosa y precisa para tratar los residuos que pueden quedar de los usos

Una persona con guantes azules limpia una placa vitrocerámica con jabón usando una rasqueta junto a un barreño con agua y una esponja.
La comida se adhiere a la vitrocerámica y se quema, lo que hace más difícil eliminarla después. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La limpieza de la vitrocerámica suele generar algunas dudas, especialmente cuando aparecen manchas difíciles o restos de comida quemada y no se quiere rayar la superficie. Es uno de esos aparatos de la cocina que genera respeto para limpiar a diferencia de otros electrodomésticos, como la nevera.

Mantener esta superficie en buen estado y brillante no requiere productos milagrosos. Es suficiente con constancia y, sobre todo, una técnica correcta. El uso de herramientas inadecuadas o productos demasiado agresivos puede provocar daños permanentes en el vidrio cerámico, por lo que conocer el método adecuado es clave para alargar la vida útil del electrodoméstico.

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Cómo eliminar las manchas difíciles sin dañar la placa

A diferencia de otras partes de la cocina, la vitrocerámica demanda una atención específica tras cada uso. El hábito de pasar un paño húmedo al terminar de cocinar evita que los residuos de grasa se carbonicen. Cuando el calor actúa sobre estos restos, el proceso de limpieza se complica, convirtiendo una tarea sencilla en un desafío.

Infografía con ilustraciones que muestran cómo limpiar una vitrocerámica usando paños, rasquetas y productos de limpieza.
La prevención es siempre la herramienta más efectiva para evitar el deterioro de la placa vitrocerámica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para enfrentar las quemaduras persistentes, la rasqueta específica para estas placas se convierte en la mejor aliada. HowTo: Home Edition explica que el secreto reside en el ángulo: la cuchilla debe apoyarse sobre el vidrio con una inclinación de unos 45 grados. Es fundamental deslizarla con suavidad y firmeza, evitando clavar la punta o las esquinas, ya que son estos movimientos bruscos los que generan los arañazos que tanto preocupan. Revisar el estado de la hoja es un movimiento sencillo pero que pasa desapercibido y, es que, paradójicamente tiene más riesgo, ya que obliga a ejercer una presión innecesaria.

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Cuando el rascador no es suficiente, aplicar una pequeña cantidad de crema limpiadora específica para vitrocerámicas puede ayudar a eliminar cualquier residuo. El truco consiste en dejar que el producto actúe unos minutos sobre la superficie fría, permitiendo que la fórmula reblandezca la suciedad antes de retirar los restos con un paño suave. Si prefieres opciones caseras, una pasta de bicarbonato de sodio y agua, aplicada sobre la mancha y cubierta con un paño caliente durante quince minutos, suele dar excelentes resultados al disolver la grasa sin rayar.

El cuidado diario de la vitrocerámica y la prevención para que no queden manchas incrustadas

Un hombre mayor cocinando (AdobeStock)
Un hombre mayor cocinando (AdobeStock)

La prevención es siempre la herramienta más efectiva para evitar el deterioro. Schott Ceran explica que el mantenimiento empieza incluso antes de encender el fuego. Es necesario asegurar que las bases de las ollas y sartenes estén impecables y secas. Arrastrar recipientes con bases rugosas o que contengan granos de arena, que pueden adherirse tras lavar las verduras, es la causa principal de las rayas que afean el cristal con el tiempo.

El control de la temperatura también marca la diferencia. Si por accidente se derrama azúcar, plástico o papel de aluminio sobre la zona caliente, la retirada debe ser inmediata con el rascador, incluso mientras la placa conserva el calor. El azúcar, al fundirse, se comporta como un ácido que puede erosionar el vidrio si se deja enfriar. En cualquier otro caso, la limpieza debe realizarse siempre con la placa fría al tacto para evitar choques térmicos o quemaduras accidentales.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

La elección de los recipientes, preferiblemente de acero inoxidable con fondo plano y liso, ayuda a reducir la fricción. Mantener esta rutina de limpieza y cuidado diario permite que la vitrocerámica conserve su apariencia original, evitando intervenciones agresivas que, a largo plazo, comprometen la durabilidad del dispositivo.

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