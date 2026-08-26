Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

La tarifa de la electricidad cambia cada hora (Europa Press)

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Estos son los precios de energía eléctrica en España. Las tarifas más altas y más bajas de este jueves 27 de agosto.

El precio de la luz varía cada 24 horas por lo que es importante mantenerse actualizado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

Precio de la luz

Día: 27 de agosto

Tarifa promedio: 111.53 euros por megavatio hora

Tarifa más alta: 188.55 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: 0.51 euros por megavatio hora

El precio del servicio eléctrico por hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este día, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 176.67 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 176.46 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 174.88 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 173.3 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 166.28 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 154.93 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 163.22 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 176.67 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 184.18 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 180.01 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 124.57 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 38.77 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 5.1 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 1.85 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 1.08 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.51 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.51 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 1.05 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 5.88 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 67.99 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 159.35 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 180.03 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 188.55 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 174.88 euros por megavatio hora.